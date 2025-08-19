Santé VKTX (Viking Therapeutics) -38% : Après l'annonce des résultats principaux de l'essai clinique de phase 2 de son médicament contre l'obésité oral VK2735, qui a montré des réductions statistiquement significatives du poids corporel par rapport au placebo. Cependant, le taux de détresse gastro-intestinale était substantiel, car environ 38 % des sujets prenant la dose la plus élevée ont finalement arrêté le médicament prématurément, et les taux d'arrêt dans tous les autres niveaux de dose étaient également élevés. Technologie FN (F5 Networks) -12% : A rapporté des ventes et un BPA du T4 2025 de 909,7 millions de dollars et 2,65 dollars, respectivement, dépassant le consensus de 883 millions de dollars et 2,64 dollars. Les actions ont chuté après que la société a indiqué s'attendre à une baisse séquentielle des revenus du segment datacom au T1 de son exercice, citant des contraintes d'approvisionnement pour certains composants critiques.

PLTR (Palantir Technologies) -5% : Chute pour un cinquième jour consécutif, sous pression depuis l'appel de Citron Research sur la valorisation. Industrie VIK (Viking Cruise Ltd.) -4% : A rapporté un autre dépassement trimestriel et a observé une stabilité des prix à terme (revenus +18,5 % d'une année sur l'autre à 1,88 milliard de dollars). Les réservations anticipées pour 2026 s'élèvent à 3,883 milliards de dollars, en hausse de 13 % d'une année sur l'autre. Les actions ont chuté après la publication des données de tarification pour l'année à venir, montrant des augmentations modestes d'une année sur l'autre. Santé (Médical) MDT (Medtronic) -4% : A publié des bénéfices trimestriels meilleurs que prévu, mais cela a été éclipsé par la nomination de deux nouveaux administrateurs suite à des discussions avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management. Immobilier VRT (Vertiv Holdings) -3% : Après avoir été initié à Vendre avec un objectif de 112 dollars chez GLJ Research, qui estime que bien que VRT ait bénéficié d'une réévaluation largement justifiée sur plusieurs années grâce aux vents favorables de l'infrastructure IA, l'action intègre complètement les économies de cycle de pointe pour 2027-2028 alors que des questions restent sans réponse.

