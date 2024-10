Les prix du coton augmentent en raison des craintes liées à la saison des ouragans aux États-Unis 📈

Les contrats du coton pour novembre (COTTON) ont enregistré une hausse de près de 4 % hier, atteignant 73 $ sur l'ICE, ce qui a conduit à une suspension des échanges de la matière première durant l'après-midi en raison d'une volatilité élevée. Cette hausse est attribuée aux craintes liées à la saison des ouragans aux États-Unis, qui pourraient perturber gravement l'approvisionnement dans des états clés, surtout après que le dernier rapport WASDE de l’USDA ait indiqué une révision à la baisse significative des prévisions de récolte pour août. Le creux qui a "flotté" au-dessus de la côte Est des États-Unis devrait apporter des vents violents, de fortes pluies et même des inondations dans certaines régions des États-Unis au cours des prochains jours. Les traders redoutent que les estimations d'approvisionnement des états du Mississippi et de la Louisiane soient considérablement révisées à la baisse, car les averses et les inondations interviennent au moment le plus critique, à savoir la récolte du coton, qui a été importante et de haute qualité dans les états américains mentionnés.

L'ouragan Francine a frappé les états du sud, causant des vents violents et des pluies ; la Louisiane a été touchée par des inondations, et les états du Mississippi et de l'Alabama ont également éprouvé des difficultés. La Federal Emergency Management Agency (FEMA) a appelé le public à se préparer, avertissant que la prévision des ouragans pour 2024 de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) est la "prévision la plus agressive de l'année".

Les données du Comité international du coton (ICAC), publiées début septembre, indiquent que la production de coton pour 2024-2025 atteindra 25,6 millions de tonnes, soit une baisse de 2,7 % par rapport à la prévision d'août, mais une augmentation de 6 % par rapport à la saison précédente. La demande mondiale de coton reste élevée à près de 25,9 millions de tonnes, en hausse de 3,5 % par rapport à la saison précédente. Les révisions à la baisse pourraient même suggérer un déficit sur le marché du coton en 2024, tandis que les prix se négocient encore à un énorme rabais par rapport aux records de 2022 (155 $ la balle contre 72 $ actuellement). Les prévisions de base actuelles du National Hurricane Center à Miami suggèrent que la tempête tropicale Gordon (la prochaine après Francine) va s'affaiblir et s'éloigner des États-Unis, se dirigeant vers le nord-est au cours des prochains jours et pourrait s'affaiblir au cours des prochaines semaines. Néanmoins, les prévisionnistes indiquent qu'il y a encore un potentiel pour que la tempête regagne de la force dans les jours à venir. En conséquence, le COTTON pourrait connaître une volatilité accrue, avec la possibilité de couvrir des positions courtes importantes, détenues par des fonds et des grands spéculateurs, comme le rapporte le CoT, face au risque de révisions supplémentaires des approvisionnements. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."