Les prévisions de la CBA anticipent un Brent sous 60 $ en 2026

Points clés Le pétrole repasse sous 60 $ , interrompant un rallye de trois jours.

L’ OPEP+ renforce l’offre, apaisant les craintes sur la disponibilité du brut.

Les cours du pétrole repartent à la baisse après un début de semaine solide. Les investisseurs réévaluent les perspectives d’offre mondiale, tandis que le marché s’ajuste à des anticipations plus prudentes sur les prix à long terme. 💰 Prises de bénéfices après un rallye rapide Le prix du brut recule de plus de 1 % ce jeudi, mettant fin à une série de trois séances de hausse. Le repli sous 60 $ le baril intervient au contact d’une zone d’offre technique liée aux moyennes mobiles SMA 25 et 50 jours. La dynamique haussière récente incite à des prises de bénéfices.

Les flux acheteurs ralentissent après le retour sur une zone technique clé.

Le marché reste sensible aux signaux indiquant un rééquilibrage de l’offre. 💵 Le dollar américain se raffermit Le sentiment d’abondance de l’offre s’améliore à mesure que l’OPEP+ restaure progressivement 2,6 millions de barils de production. L’organisation affiche également sa volonté d’augmenter encore l’offre dans les prochains mois. Par ailleurs, les acteurs du marché ne craignent pas un déficit d’approvisionnement en provenance de la Russie. Le président Vladimir Poutine a réaffirmé la stabilité des exportations vers l’Inde, tandis que les États-Unis ne semblent pas enclins à durcir leurs sanctions à court terme. Enfin, la dernière prévision de la Commonwealth Bank of Australia anticipe un Brent sous 60 $ en 2026, ce qui impliquerait un WTI potentiellement sous 57 $. 📉 Niveaux techniques à surveiller Les cours évoluent au sein d’un canal haussier, dont la borne basse constitue un support essentiel. Tant que ce seuil tient, une correction profonde vers les récents plus bas proches de 57,5 $ paraît difficile à envisager. Zone technique : interaction avec les SMA 25 et 50 jours .

Support clé : borne basse du canal haussier.

Zone basse récente : 57,5 $ le baril. Conclusion Le marché pétrolier consolide après un rallye rapide, tandis que les perspectives d’offre abondante et les prévisions prudentes sur le Brent orientent les prix vers une phase de stabilisation. ❓ FAQ – Questions fréquentes Pourquoi les prix du pétrole reculent-ils aujourd’hui ? Le repli s’explique principalement par des prises de bénéfices, un retour sous une zone technique clé et un sentiment d’offre plus abondante. Quel rôle joue l’OPEP+ dans la baisse des prix ? La restauration de 2,6 millions de barils et l’intention d’augmenter la production apaisent les craintes sur l’offre, ce qui pèse sur les cours. Quels sont les niveaux techniques importants ? Les investisseurs surveillent la borne basse du canal haussier, ainsi que les niveaux proches de 57,5 $, récents plus bas du marché.

