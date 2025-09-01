Les puces d'Alibaba pourraient-elles constituer une menace pour NVIDIA ?

Les actions d'Alibaba à la bourse de Hong Kong ont augmenté aujourd'hui de plus de 10 %, enregistrant leur plus forte hausse journalière depuis mars dernier. Cette forte augmentation est principalement due à la réaction du marché à la décision stratégique de l'entreprise de se lancer dans la conception et la production de ses propres puces IA. Cette nouvelle a coïncidé avec la publication des résultats trimestriels, mais c'est l'expansion sur le marché des semi-conducteurs que les investisseurs ont considérée comme un facteur susceptible de changer la donne pour la croissance à long terme d'Alibaba.

La société a dévoilé sa propre puce conçue pour les tâches d'intelligence artificielle, qui a déjà été produite physiquement dans une usine locale chinoise. Cela signifie qu'Alibaba étend non seulement ses activités technologiques au-delà du commerce électronique traditionnel et des services cloud, mais qu'elle se lance également activement dans la course à l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs occidentaux, menée par NVIDIA. Bien que la nouvelle puce d'Alibaba soit actuellement principalement destinée à l'exécution de modèles d'IA pré-entraînés, elle a été conçue pour être compatible avec les logiciels populaires précédemment utilisés avec le matériel de NVIDIA. Cette compatibilité peut rendre son déploiement pratique beaucoup plus facile et rentable. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile

Le marché interprète cette initiative comme un signal clair indiquant qu'Alibaba a l'intention non seulement d'utiliser l'IA comme outil commercial, mais aussi de construire sa propre base technologique en matière de matériel. Cela s'inscrit dans une tendance plus large en Chine, où de plus en plus d'entreprises s'efforcent de créer des alternatives aux solutions américaines en réponse aux restrictions d'exportation en vigueur.

Les puces chinoises sont encore confrontées à certains défis, tels que des performances inférieures, des problèmes de stabilité et des limites technologiques de production. Malgré ces difficultés, le lancement de la production de puces par Alibaba constitue une étape importante vers l'indépendance technologique à long terme. Le soutien du gouvernement, notamment un fonds de 8,4 milliards de dollars pour le développement de l'IA et des semi-conducteurs, renforce encore les fondements de cette orientation stratégique.

Du point de vue des investisseurs, l'entrée d'Alibaba sur le marché des puces électroniques n'est pas seulement une réponse aux tensions mondiales dans le secteur technologique, mais aussi un signe que l'entreprise n'a pas l'intention de se limiter aux logiciels et aux services cloud. Elle vise plutôt à contrôler l'ensemble de l'écosystème de l'IA, du matériel au logiciel. La hausse actuelle du cours des actions confirme que le marché apprécie cette ambition.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."