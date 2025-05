Les résultats de Nvidia le confirment : le boom de l'IA se poursuit

Nvidia établit un nouveau record. Les résultats du premier trimestre confirment que le boom de l'IA est loin d'être terminé, malgré des obstacles réglementaires croissants.

À la suite des résultats financiers de Nvidia pour le premier trimestre 2026, une chose est sûre : l'entreprise ne montre aucun signe de ralentissement et continue de renforcer la conviction de Wall Street selon laquelle elle se trouve au cœur d'une révolution technologique mondiale. La réaction du marché a été immédiate : les actions ont gagné plus de 3 % après la clôture, dépassant les 140 dollars et apaisant les craintes récentes d'un renversement de tendance.

Le chiffre d'affaires a atteint le chiffre record de 44,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 12 % par rapport au trimestre précédent et une hausse spectaculaire de 69 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice par action (BPA) ajusté a atteint 0,81 dollar, dépassant le consensus de Wall Street qui était de 0,73 dollar. Plus important encore, hors charge exceptionnelle de 4,5 milliards de dollars liée aux restrictions d'exportation de puces H20 vers la Chine, le BPA aurait atteint 0,96 dollar et la marge brute aurait été impressionnante, à 71,3 %.

Le segment des centres de données, moteur incontesté de la croissance de l'entreprise, a généré un chiffre d'affaires de 39,1 milliards de dollars, en hausse de 73 % par rapport à l'année précédente, bien qu'il soit légèrement inférieur aux 39,2 milliards de dollars attendus par les analystes. Il convient également de noter le trimestre record des PC destinés aux jeux et à l'IA, dont le chiffre d'affaires a atteint 3,8 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 50 % par rapport au trimestre précédent.

Des prévisions prudentes accueillies avec calme à Wall Street

Malgré une approche plus prudente quant aux prévisions, avec un chiffre d'affaires attendu pour le deuxième trimestre d'environ 45 milliards de dollars contre 45,9 milliards prévus, les investisseurs n'ont pas bronché. Cette prudence s'explique principalement par une baisse prévue de 8 milliards de dollars du chiffre d'affaires du deuxième trimestre en raison du nouveau durcissement des restrictions américaines à l'exportation vers la Chine. Néanmoins, les investisseurs semblent croire que « l'effet Chine » atteint son pic, Nvidia estimant son impact total à environ 15 milliards de dollars. La direction vise à ramener les marges brutes à environ 75 % d'ici la fin de l'année, et de nouveaux contrats au Moyen-Orient pourraient contribuer à compenser la perte de parts de marché en Chine.

Les commentaires du PDG Jensen Huang vont au-delà du marketing

La déclaration de M. Huang selon laquelle l'IA est en train de devenir la nouvelle « infrastructure critique », au même titre que l'électricité ou l'internet, était plus qu'une simple opération de relations publiques. Elle reflète l'ampleur de la transformation en cours, dans laquelle Nvidia se positionne comme un fournisseur central. La production en série du superordinateur Blackwell NVL72 est en cours, et le nombre de jetons d'inférence IA générés au cours de l'année dernière a été multiplié par dix. Pour les investisseurs, c'est un signal clair : le cycle d'investissement dans l'IA continue de s'accélérer.

Maintenir une avance technologique et opérationnelle malgré les tensions mondiales

Malgré les tensions géopolitiques croissantes et les barrières commerciales de plus en plus nombreuses, Nvidia continue de conserver son avance. Même avec une valorisation actuelle avoisinant 30 fois les bénéfices prévisionnels, l'action offre encore un potentiel de hausse, à condition que la société continue d'afficher des performances supérieures à la moyenne comme ce trimestre. Plus largement, le succès de Nvidia a également redynamisé l'ensemble du secteur technologique et l'indice Nasdaq 100, qui s'appuie de plus en plus sur l'IA.

Des risques stratégiques subsistent, mais ils sont largement liés à la conjoncture macroéconomique

À ce stade, les principaux risques auxquels Nvidia est confrontée sont de nature stratégique et externe. Un véritable ralentissement de l'activité nécessiterait probablement un ralentissement économique plus général, étayé par des données concrètes, et non pas seulement un changement de sentiment. Cela échappe au contrôle de Nvidia. Les droits de douane américains sur les produits chinois restent à 30 % et les conditions commerciales avec l'Europe sont encore floues. Parallèlement, les pressions inflationnistes aux États-Unis pourraient retarder toute baisse des taux de la Réserve fédérale et peser sur la demande des consommateurs.

Pourtant, le marché actuel table à nouveau sur un scénario optimiste, considérant les guerres commerciales comme un problème « résolu ». Seul le temps dira s'il s'agit d'un vœu pieux ou d'une confiance rationnelle. Une chose est claire pour l'instant : la course à la domination de l'IA est lancée, et Nvidia est fermement en tête.

Eryk Szmyd, analyste des marchés financiers chez XTB