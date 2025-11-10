US100 : Les résultats du T3 de Nvidia seront déterminants pour restaurer la confiance dans le secteur technologique et les indices US.

Points clés OR : Malgré le contexte économique incertain, l’affaiblissement du dollar offre à l’or une opportunité de rebond.

GBPUSD : Le rebond de la livre pourrait être temporaire, les prochaines données macro guidant les attentes pour la BoE.

La première semaine de novembre s’est terminée en baisse pour le marché boursier américain. Craignant que les entreprises aient du mal à maintenir des bénéfices solides dans le contexte du boom de l’IA, les investisseurs ont déclenché une forte vague de ventes (la plus importante depuis fin mars et début avril, lorsque Donald Trump avait annoncé sa politique commerciale restrictive). Le gouvernement américain reste fermé, et la saison des résultats attend maintenant sa star finale qui pourrait sauver le rallye des derniers mois. Compte tenu des prochains résultats de Nvidia, des données britanniques et de la volatilité accrue du marché, l’attention de cette semaine devrait se porter sur l’OR, le GBPUSD et l’US100. OR

Une correction brutale à Wall Street, le shutdown persistant aux États-Unis et l’incertitude sur les perspectives économiques — dans de telles conditions, les prix de l’or auraient grimpé il y a seulement un mois. Pourtant, le métal se négocie actuellement juste au-dessus de 4 000$ l’once. La raison principale est l’incertitude persistante quant à une éventuelle baisse des taux par la Fed en décembre, ce qui a récemment soutenu le dollar américain. Cependant, le marché attribue toujours une probabilité de 70% à une baisse des taux, et le dollar commence à s’affaiblir à nouveau. Cela offre à l’or une nouvelle opportunité de briller plus tard en novembre. GBPUSD

La livre sterling a rebondi de plus de 1% face au dollar depuis que la Banque d’Angleterre a maintenu ses taux à 4%. Cependant, ce soulagement après un plus bas de sept mois pourrait être de courte durée, compte tenu du profond partage au sein de la BoE (5 membres pour maintenir, 4 pour baisser) et des tensions croissantes autour du prochain budget du chancelier Reeves. Avant cela, la semaine à venir délivrera des données macroéconomiques clés qui orienteront les attentes pour la réunion de la BoE en décembre. Mardi, seront publiés les chiffres des salaires — en hausse depuis juin, accentuant la pression inflationniste persistante — ainsi que le taux de chômage de septembre. Jeudi, l’estimation flash du PIB du troisième trimestre sera publiée, le consensus Bloomberg anticipant un ralentissement de 0,3% à 0,2% T/T. US100

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont enregistré leur plus forte baisse hebdomadaire depuis mars-avril, face aux inquiétudes sur le fait que les investissements massifs des entreprises dans l’infrastructure IA augmentent réellement les profits futurs. À ce stade, une seule entreprise semble capable de sauver le sentiment — Nvidia. La société publiera ses résultats du T3 FY2026 mercredi 19 novembre après la clôture. Nvidia devra présenter des résultats nettement supérieurs aux prévisions de 54,8 milliards$ de revenus et 1,20$ de BPA pour restaurer la confiance des investisseurs. L’entreprise est impliquée dans presque tous les grands projets liés au développement des infrastructures IA, de sorte que les investisseurs analyseront de près les détails et les perspectives futures.

