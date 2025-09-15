Les trois marchés à surveiller cette semaine (15.09.25)

Nous avons pris connaissance la semaine dernière de données économiques clés aux États-Unis, à savoir le rapport sur l'inflation IPC du mois d'août et les rapports sur le marché du travail. Ces publications étaient cruciales avant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt cette semaine. De plus, nous connaîtrons également la décision de la Banque du Canada. Dans ce contexte, les instruments à surveiller comprennent l'US2000, le Bitcoin et l'USDCAD. US2000 Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les petites capitalisations sont les plus sensibles au coût du capital. Ce secteur est généralement celui qui profite le plus de l'assouplissement de la politique monétaire, à condition qu'il n'y ait pas de craintes d'un ralentissement plus marqué ou d'une récession. Cela s'explique par la baisse des charges d'intérêt, l'amélioration des marges et le renforcement du sentiment de risque. Lors de la prochaine réunion de la Fed (16-17 septembre), les marchés s'attendent globalement à une baisse de 25 points de base, ce qui soutient le scénario des petites capitalisations. Toutefois, il sera important de surveiller le ton de la conférence de presse qui suivra la décision, car celui-ci pourrait avoir un impact encore plus important que la décision elle-même. Une baisse de 25 pb est déjà pleinement intégrée dans les cours. USDCAD Le mercredi 17 septembre, la Banque du Canada annoncera sa décision en matière de taux d'intérêt. Les marchés tablent actuellement sur une probabilité de 83 % d'une baisse de 25 pb. Dans le même temps, la faiblesse des prix du pétrole pèse généralement sur le CAD, qui est la devise d'un pays exportateur de matières premières. Le taux de change dépendra principalement du message de la Banque du Canada (rythme et conditions d'un nouvel assouplissement), de la trajectoire de la Fed (en particulier la conférence de presse) et des fluctuations à court terme des prix du pétrole. Bitcoin Le Bitcoin se trouve à un tournant décisif. Après avoir défendu la zone 109 000-111 000 USD, la monnaie numérique a rebondi au-dessus de 115 000 USD. Ces dernières semaines, le Bitcoin a clairement sous-performé par rapport aux indices boursiers. Par conséquent, un changement de discours de la Fed et une baisse des taux pourraient raviver l'appétit pour le risque des investisseurs. C'est pourquoi il sera intéressant de surveiller le Bitcoin et les autres cryptomonnaies au cours de la semaine à venir.

