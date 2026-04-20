Les trois marchés à surveiller cette semaine (20.04.26)

Les investisseurs de tous les marchés espèrent que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran s’avérera durable et permettra enfin la réouverture du détroit d’Ormuz. Bien que les cours du pétrole aient baissé, ils restent à des niveaux élevés. Cette semaine apportera plusieurs données macroéconomiques importantes ; toutefois, l’attention mondiale restera largement focalisée sur le Moyen-Orient. Il convient également de noter que la saison des résultats à Wall Street bat son plein, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur la viabilité des cours des indices à leurs sommets historiques. Par conséquent, au cours de la semaine à venir, il sera utile de porter une attention particulière à des instruments tels que le GBPUSD, l’OR et l’US500. GBPUSD Le nombre de données macroéconomiques concernant tant la livre sterling que le dollar sera impressionnant dans les jours à venir. Mardi, nous découvrirons les chiffres de l'emploi au Royaume-Uni et les chiffres des ventes au détail aux États-Unis. Mercredi sera marqué par la publication du rapport sur l'inflation (IPC) au Royaume-Uni, qui pourrait s'avérer crucial pour déterminer les perspectives de taux d'intérêt dans le pays. Actuellement, le marché n'anticipe qu'une probabilité de 40 % d'une seule hausse d'ici le milieu de l'année, alors qu'à la fin du mois de mars, les chances étaient estimées à près de deux hausses. En matière de politique monétaire, l’audition de Kevin Warsh devant la commission bancaire du Sénat américain sera déterminante. Ses propos pourraient indiquer la direction que prendra la Fed après le départ de Jerome Powell. Par ailleurs, jeudi, nous découvrirons les chiffres préliminaires de l’indice PMI pour les secteurs industriels tant au Royaume-Uni qu’aux États-Unis. OR Les cours de l'or restent largement tributaires du sentiment entourant la situation au Moyen-Orient. Paradoxalement, une escalade du conflit peut exercer une pression à la baisse sur le métal précieux en raison du risque d'une inflation future plus élevée et des mesures restrictives qui s'ensuivraient de la part des banques centrales. À l'inverse, l'amélioration du sentiment soutient les cours de l'or, car les risques inflationnistes s'atténuent, réduisant ainsi les chances d'un retour aux hausses de taux d'intérêt. Dans ce contexte, l’audition de Kevin Warsh mardi sera extrêmement importante pour le marché de l’or. Il convient également de rappeler que, à mesure que des signes de paix émergent du Moyen-Orient, l’attention des investisseurs se portera sur d’autres facteurs de risque qui devraient soutenir le métal précieux. L’augmentation de la dette mondiale et la dédollarisation croissante sont des fondamentaux susceptibles de favoriser la poursuite du marché haussier, à condition qu’il ne soit pas interrompu par un éventuel retour à une politique monétaire hawkish. US500 Les indices de Wall Street ont réussi à atteindre de nouveaux sommets historiques malgré le détroit d’Ormuz toujours bloqué. Il semble que les investisseurs américains considèrent cette question comme pratiquement résolue. Si cet optimisme se maintient, le marché se concentrera entièrement sur les résultats financiers des entreprises. Jusqu’à présent, la plupart des géants ont présenté des résultats solides, bien que l’accueil du marché ait été mitigé. Dans les jours à venir, nous verrons les rapports de sociétés telles que Tesla, IBM, AT&T et Boeing (mercredi), ainsi que Caterpillar et Intel (jeudi). Jeudi également, un vote est prévu concernant l’offre de fusion entre Warner Bros. Discovery et Paramount Skydance, ce qui pourrait déclencher une volatilité supplémentaire dans le secteur des médias.

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