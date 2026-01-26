Points clés Les marchés mondiaux restent suspendus à la décision de la Réserve fédérale américaine attendue mercredi.

La saison des résultats technologiques atteint un point culminant avec Microsoft, Meta, Tesla et Apple.

Le USD/JPY demeure soutenu malgré une pression baissière sur le dollar.

Le NASDAQ-100 recule, reflétant la prudence des investisseurs.

Le marché de l’argent conserve une dynamique haussière portée par l’incertitude géopolitique.

Après le sommet de Davos et l’apaisement relatif des tensions internationales, les marchés mondiaux entament une semaine particulièrement chargée. L’attention reste centrée sur la Réserve fédérale américaine, dont la décision de politique monétaire est prévue mercredi soir. Les marchés anticipent que les taux d’intérêt seront maintenus inchangés, avec peu de chances d’une baisse immédiate avant l’été, selon les anticipations des futures de taux. Cette semaine marque également un pic dans la saison des résultats d’entreprises, notamment pour les valeurs technologiques. Si le calendrier macroéconomique est relativement calme dans les grandes zones, les investisseurs surveilleront de près les publications et les données d’inflation en Asie ainsi que les indicateurs d’activité en Australie et en Nouvelle-Zélande. Dans ce contexte, USD/JPY, le NASDAQ-100 et le marché de l’argent restent des baromètres clés à suivre. USDJPY Le billet vert affiche une presssion baissière sur les marchés des devises, reflétant une demande refuge et une aversion au risque accrue. Toutefois, la paire USD/JPY reste soutenue par des rendements obligataires japonais plus élevés, maintenant le yen plus faible face au dollar. Pour le dollar, la réunion de la Fed de mercredi soir sera déterminante : les investisseurs chercheront à évaluer non seulement la décision sur les taux, mais aussi les projections de taux à moyen terme et les commentaires de Jerome Powell. Celles-ci pourraient donner des indices sur les trajectoires futures, notamment en cas de division au sein du FOMC quant à la nécessité d’assouplissements supplémentaires. Sur le plan japonais, les données économiques attendues plus tard dans la semaine – comme l’inflation régionale et la production industrielle – pourraient influencer davantage le sentiment autour du yen. Le calendrier exact devra être vérifié avec les publications économiques locales. US100 Les contrats à terme sur le NASDAQ-100 ont ouvert la semaine en territoire négatif, reflétant la prudence des investisseurs avant la décision de la Fed et les résultats des grandes valeurs technologiques. Cette semaine sera cruciale pour la saison des résultats aux États-Unis : Mercredi soir , après la clôture des marchés, plusieurs géants du secteur technologique – notamment Microsoft, Meta et Tesla – publieront leurs résultats, accompagnés de données clés sur la croissance future et les marges .

Jeudi, l’attention se portera sur Apple. Les anticipations du marché sont élevées, et de nombreux investisseurs attendent des surprises positives pour justifier les valorisations actuelles dans le secteur des semi-conducteurs et des technologies. Les publications européennes, comme celles d’acteurs importants du secteur technologique, pourraient aussi peser sur le sentiment avant l’ouverture américaine. SILVER Le marché de l’argent continue d’afficher une dynamique haussière, poursuivant son mouvement vers des niveaux élevés, reflétant les tensions sur l’offre physique et des flux spéculatifs importants. Selon les données récentes, le métal a déjà dépassé des seuils psychologiques clés cette année. Cette tendance reste sensible à plusieurs facteurs : le dollar américain et la politique monétaire de la Fed (une Fed plus accommodante pourrait soutenir les métaux précieux) ;

l’évolution des tensions géopolitiques (notamment au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Europe).

Même si la situation au Groenland s’est apaisée, les risques politiques régionaux – en particulier en Iran, au Venezuela ou autour de la Russie – continuent de servir de catalyseur pour les marchés refuges. Si les tensions géopolitiques s’intensifient, cela pourrait renforcer encore la demande pour l’argent, potentiellement consolidant des niveaux élevés au-dessus de certains seuils psychologiques majeurs.

