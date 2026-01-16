Points clés Les marchés mondiaux restent sous tension , sur fond d’instabilité géopolitique persistante.

Les marchés mondiaux restent tendus alors que les troubles internes persistent en Iran, alimentant les inquiétudes géopolitiques. Cette instabilité est aggravée par la situation opaque au Venezuela et l'absence de progrès substantiels vers la paix en Ukraine. Ces points chauds entraînent généralement une volatilité accrue sur les marchés du pétrole. Cependant, l'attention des investisseurs est de plus en plus partagée entre la géopolitique et Wall Street ; après la saison des résultats bancaires, les projecteurs se tournent vers le secteur technologique, Netflix et Intel devant publier leurs résultats cette semaine. Si le calendrier macroéconomique est chargé, il manque toutefois de publications de données de premier plan. Néanmoins, la décision de politique monétaire de la Banque du Japon reste un point central, car tout changement de ton pourrait avoir des implications profondes pour le yen. Les principaux instruments à surveiller dans les prochains jours sont l'USDJPY, le NASDAQ 100 et le pétrole.WTI. USDJPY La paire USDJPY continue de se négocier près de ses sommets de 2024, des niveaux qui n'avaient pas été atteints depuis la fin des années 1980 et le début des années 1990. La faiblesse prolongée du yen est due à une conjonction de facteurs : pression inflationniste persistante, augmentation de la dette nationale, absence de reprise économique solide et inertie perçue de la banque centrale. Le ministre japonais des Finances a laissé entendre qu'une intervention coordonnée avec les États-Unis pourrait être envisagée pour soutenir la devise en difficulté. Si la faiblesse du yen profite à l'économie japonaise, orientée vers l'exportation, elle érode simultanément le pouvoir d'achat intérieur en raison de l'inflation importée. La Banque du Japon devrait maintenir ses taux inchangés ce vendredi, mais les marchés restent attentifs à tout signal concernant le calendrier d'une première hausse ou d'une nouvelle intervention verbale. NASDAQ 100 Les indices boursiers américains ont réagi favorablement à une légère désescalade des tensions géopolitiques la semaine dernière et ont été encore renforcés par les résultats exceptionnels de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Le géant des semi-conducteurs a annoncé un bénéfice net de 505,7 milliards de dollars taïwanais (16 milliards de dollars), signe de la bonne santé du secteur et suscitant des attentes pour les prochains résultats des leaders technologiques américains. Bien qu'aucun membre des « Magnificent Seven » ne publie ses résultats cette semaine, l'attention des investisseurs se porte sur Netflix et Intel, ce dernier montrant des signes de reprise, aidé par le soutien du gouvernement et de nouvelles commandes d'entreprises. L'indice NASDAQ 100 se situe à seulement 2 % en dessous des niveaux records atteints en octobre, tandis que l'indice US500 (S&P 500) n'a cessé d'établir de nouveaux records depuis le début de l'année. OIL.WTI Les prix du pétrole restent soumis à une extrême volatilité, ayant enregistré des hausses pouvant atteindre 9 % à plusieurs reprises cette année. La reprise observée cette année est intrinsèquement liée à l'incertitude géopolitique qui entoure le Venezuela, la Russie et l'Iran. Les spéculations concernant une intervention américaine à Téhéran ont maintenu les prix à des niveaux élevés pendant plusieurs semaines, malgré des prévisions fondamentales suggérant une offre mondiale excédentaire importante. Si les primes de risque géopolitique commençaient à s'estomper, le marché pourrait subir une pression baissière importante. Pour l'instant, cependant, on s'attend à ce que les prix se maintiennent à ces niveaux élevés.

