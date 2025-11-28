Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (28.11.2025)

Nous nous apprêtons à entamer le dernier mois de cotation sur les marchés financiers internationaux en 2025. Cette semaine, les investisseurs se concentreront principalement sur les dernières données clés en provenance des États-Unis avant la réunion de la Fed, sur la poursuite des discussions concernant le plan de paix Ukraine–Russie, ainsi que sur les commentaires d’Ueda, le gouverneur de la Banque du Japon, qui détermineront si les taux d’intérêt seront relevés au Japon en décembre.

Pour ces raisons, il sera particulièrement intéressant de suivre le US2000, le OIL.WTI et le USDJPY. US2000 Dans les prochains jours, l’évolution du US2000 dépendra largement de l’indice PCE du mois de septembre, qui sera publié le 5 décembre, juste avant la réunion du FOMC des 9–10 décembre. Les petites et moyennes entreprises sont plus sensibles aux conditions de crédit et aux trajectoires de taux que les grandes sociétés ; ainsi, une inflation plus élevée pourrait renforcer la pression vendeuse après le récent rebond. Le marché est actuellement dans une période de blackout du 29 novembre au 11 décembre, ce qui signifie que les responsables de la Fed ne commentent pas publiquement la politique monétaire. En l’absence de signaux de la part des banquiers centraux, le US2000 dépendra presque exclusivement des données dures, d’où l’attention particulière portée à cette publication. OIL.WTI Le pétrole brut dépendra dans une large mesure de la réunion de l’OPEP+ du dimanche 30 novembre, mais la variable déterminante reste les négociations de paix entre la Russie et l’Ukraine, qui pourraient modifier radicalement la trajectoire des prix du WTI. L’OIL.WTI évolue actuellement autour de 58–59 $ le baril, poursuivant une tendance baissière sous l’effet des anticipations d’un important excédent de production au T1 2026 (l’AIE prévoit +4 millions de barils par jour). La décision potentielle de l’OPEP+ de stopper la hausse de production au T1 2026 pourrait être officiellement entérinée après des déclarations récentes allant dans ce sens, mais le marché reste sceptique quant à sa faisabilité compte tenu de la surabondance structurelle alimentée par les pays hors-cartel. USDJPY L’inflation à Tokyo, ressortie à 2,8 % a/a en novembre, confirme que les pressions sur les prix s’intensifient au Japon, ce qui renforce le scénario d’une hausse de taux de la Banque du Japon dès décembre ou janvier 2026. Le marché des swaps indique une probabilité de plus de 50 % d’une action de la BOJ en décembre et d’environ 80 % d’ici fin janvier (valeur cumulative). Toutefois, l’événement clé pour le yen reste le discours du gouverneur Kazuo Ueda, lundi à Nagoya, qui pourrait définir clairement la trajectoire de la politique monétaire avant la réunion de la BOJ des 18–19 décembre. Le contraste entre l’attitude hawkish de la BOJ et les positions dovish de la Première ministre Sanae Takaichi, favorable à un soutien économique accru, introduit une incertitude supplémentaire quant à l’engagement final de la BOJ en faveur d’un resserrement monétaire. Pour plus de détails, voir ce point macroéconomique.



