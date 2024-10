Les ventes de Taiwan Semiconductor dépassent les estimations de Wall Street, ce qui améliore les sentiments dans le secteur des puces 📈

Les ADR de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) cotés aux États-Unis ont gagné près de 1% après que la société a publié des estimations de ventes mensuelles (clôturant ainsi le trimestre) largement supérieures aux prévisions, citant la forte demande pour ses produits d'IA. Les ventes mensuelles ont augmenté de 39,6 % en glissement annuel, améliorant les sentiments dans l'ensemble du secteur des semi-conducteurs, car les investisseurs considèrent les résultats solides de TSMC comme une preuve de la résilience de la demande d'infrastructures d'IA. La société publiera ses résultats financiers trimestriels détaillés pour le troisième trimestre jeudi prochain, le 17 octobre. Les résultats ont été soutenus par de fortes commandes d'Apple, de MediaTek et de Qualcomm (N3E). L'entreprise a l'intention d'introduire une méthode spéciale de fabrication de « puces sur plaquette sur substrat » (CoWoS), qui devrait lui permettre de se démarquer encore davantage des « fonderies » de semi-conducteurs concurrentes.

La semaine prochaine, le marché s'intéressera principalement à la question de savoir si la société prévoit de dépasser les prévisions de croissance de 7 % de son bénéfice trimestriel au cours du quatrième trimestre de l'année. Les très fortes commandes de Nvidia et d'Intel apaisent les inquiétudes concernant la baisse potentielle des commandes de l'A18 d'Apple, qui sera assemblé dans l'iPhone 16s. Le tableau ci-dessous présente les ventes mensuelles de TSMC, classées par année. Au troisième trimestre, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires total de 757 milliards de dollars taïwanais (environ 23,6 milliards de dollars), soit un taux de croissance annuel moyen de 39 % ; le marché s'attendait à 748 milliards de dollars taïwanais. La croissance trimestrielle a été de 13 %, alors que l'entreprise elle-même, au deuxième trimestre, prévoyait une croissance de 8 % à 12 % au maximum. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile

Source: TSMC L'entreprise s'attend à une nouvelle amélioration des marges d'exploitation et des marges brutes au troisième trimestre de l'année, ainsi qu'à une croissance du chiffre d'affaires. TSMC estime également que les ventes du quatrième trimestre augmenteront encore de 9 à 10 % en glissement trimestriel (malgré un excellent troisième trimestre).

Source: TSMC Action TSMC (TSM.US, intervalle D1) Depuis l'effondrement du mois d'août, l'action TSMC a progressé de près de 40 %, passant d'environ 130 dollars à près de 190 dollars. De très bons résultats commerciaux rendent les investisseurs plus confiants dans le fait que les dépenses en infrastructures d'IA ne ralentiront pas après tout, et maintiennent la tendance à la hausse.

