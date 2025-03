Le fonds Amundi Index MSCI Emerging Markets offre une exposition aux plus grandes entreprises des marchés émergents à travers le monde en répliquant la performance de l'indice MSCI Emerging Markets. Son objectif est d'être aussi fidèle que possible à l'évolution de cet indice, quel que soit le contexte de marché. WKN : A2ATYY | ISIN : LU1437017350 | Symbole : AEME Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Analyse technique hebdomadaire Sur le graphique hebdomadaire, on observe que l'ETF avait atteint la zone des 70 EUR en 2020, avant de subir une baisse progressive jusqu'à la fin de 2022, où un point bas a été atteint autour des 53 EUR. Depuis, l'action est restée dans une phase latérale sans véritable reprise. Ce n’est qu'à la fin janvier 2024 qu'un mouvement haussier s'est amorcé, ramenant l'ETF vers 70 EUR, suivi d'une correction vers 62 EUR, avant de repartir à la hausse. L’ETF s’est stabilisé autour des moyennes mobiles SMA20 (à 68,72 EUR) et SMA50 (à 66,41 EUR) tout au long de 2023. Le franchissement de la SMA200 (à 62,50 EUR) a joué un rôle de support clé, résistant aux tests répétés de décembre. En janvier, la SMA20 a accompagné la reprise, et l'ETF se maintient depuis légèrement au-dessus. Ce tableau technique amélioré constitue un signal haussier. Si l’action reste au-dessus de la SMA20, elle pourrait atteindre les 72,63 EUR, voire 78,50 - 80,00 EUR. En cas de repli, la SMA20 pourrait servir de support, mais une cassure sous la SMA50 dégraderait l’image technique, pouvant mener à un retour vers la SMA200. Analyse technique quotidienne Après un creux à 59,40 EUR en août 2024, l’ETF a amorcé une remontée progressive. Depuis octobre, les prises de bénéfices sont restées modérées, et en février, le mouvement haussier s'est renforcé. Le sommet à 72,20 EUR a été testé, suivi de légers replis bien absorbés. Les moyennes mobiles SMA20 (à 70,30 EUR) et SMA50 (à 68,83 EUR) ont joué un rôle clé, maintenant le support jusqu'à la fin janvier. Aucun mouvement baissier prolongé n’a été observé, et les replis ont rapidement été achetés. Le dernier repli a trouvé appui sur la SMA20. Si l’ETF parvient à se maintenir au-dessus de la SMA20 en clotûre journalière, les objectifs haussiers identifiés en analyse hebdomadaire restent valables. Un passage sous la SMA50 fragiliserait la tendance et pourrait conduire à un retour vers la SMA200 (à 66,96 EUR), marquant une inflexion plus négative. Données de base de l'ETF Objectif d'investissement : Actions, Marchés émergents

Taille du fonds : 5,747 milliards EUR

Frais totaux : 0,18 % par an

Structure : Physique (échantillonnage optimisé)

Indice de référence : MSCI Emerging Markets

Nombre de positions : 1 380 entreprises de 24 pays émergents

Monnaie du fonds : EUR

Risque de change : Non couvert

Date de lancement : 09/05/2017

Distribution : Capitalisation Principaux investissements et répartition Top 9 entreprises : 25 % de l’actif total

Nombre total d’entreprises : 1 200 (large diversification) Principaux pays Principaux secteurs Performances et risques Volatilité : 13,83 % (1 an), 14,58 % (3 ans), 16,58 % (5 ans)

Drawdown maximal : -10,41 % (1 an), -18,21 % (3 ans), -26,56 % (5 ans), -31,77 % (depuis la création) Performance 2025 (YTD) : +4,13 %

1 mois : +3,44 %

3 mois : +4,50 %

6 mois : +9,40 %

1 an : +16,62 %

3 ans : +10,91 %

5 ans : +25,58 %

Depuis la création : +43,49 % Conclusion Cet ETF offre une exposition intéressante aux marchés émergents, mais son forte concentration sur la Chine et Taïwan représente un risque géopolitique notable. La diversification sur plus de 1 200 entreprises atténue cependant ce risque. Son rendement reste modéré sur cinq ans, et son potentiel d'appréciation dépendra de l'évolution des conditions économiques et géopolitiques dans les marchés émergents.

Jens Chrzanowski, XTB Allemagne

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."