L'ETF de la semaine : Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

ISIN: LU1900066033 | WKN: LYX018 | Ticker: LSMC Le fonds Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS suit depuis plusieurs mois une trajectoire clairement haussière, avec un rendement annuel impressionnant de 73%. Les trois mois de pertes survenus durant l’année 2024 ont rapidement été absorbés, et l’ETF a atteint un sommet de 56,23 € à la mi-juin. Des prises de bénéfices ont eu lieu depuis, mais depuis octobre 2024, l’intérêt des acheteurs a de nouveau poussé la valeur des parts vers un nouveau sommet à 57,62 €. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Stratégie de l'ETF Il s'agit d'un fonds négocié en bourse (ETF) géré de manière passive, répliquant l'indice MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered. L'indice de référence vise à refléter la performance d'un groupe sélectionné d'entreprises dans les secteurs des semi-conducteurs et des équipements pour semi-conducteurs, en excluant celles dont le classement ESG* les place parmi les retardataires du secteur. L'objectif d'investissement est de suivre l'évolution à la hausse et à la baisse de l'indice MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index en dollars américains, tout en minimisant la volatilité de l'écart entre le rendement du fonds et celui de l'indice de référence (« tracking error »). *ESG fait référence aux critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance, visant à renforcer la confiance des investisseurs dans les produits durables. L'évaluation ESG analyse les risques liés à la durabilité et leur impact sur l'environnement et la société. Analyse technique - graphique hebdomadaire : L'ETF a montré une forte performance l'année dernière et a atteint un sommet de 56,23 EUR en juin 2024. Toutefois, après cela, des prises de bénéfices ont été observées, suivies d'une stabilisation autour de 38,22 EUR. Un soulagement a été observé, mais il a été initialement vendu. Depuis octobre 2024, l'intérêt d'achat a de nouveau augmenté, atteignant un nouveau sommet à 57,62 EUR. Le graphique hebdomadaire montre que l'ETF a initialement dépassé la SMA20 (actuellement à 50,33 EUR) en 2023, mais qu'il a fallu du temps avant qu'une dynamique ne se mette en place. La correction est allée jusqu'à la SMA50 (actuellement à 47,29 EUR), où la bougie hebdomadaire a rebondi. Depuis novembre 2024, le fonds se négocie au-dessus de la SMA20. Tant que les prix restent au-dessus de la SMA20, de nouveaux sommets pourraient se produire. Un objectif potentiel pourrait être la barre des 60 EUR. Si la SMA20 ne tient pas lors des corrections, la SMA50 pourrait offrir un soutien supplémentaire. Le graphique deviendrait plus inquiétant si le prix descendait sous la SMA50 et perdait le contact avec cette ligne. Prévision : haussière Analyse technique - graphique mensuel : Le fonds connaît une seule direction générale depuis plusieurs mois : à la hausse. En 2024, bien que trois mois aient montré des bougies rouges, ces pertes ont été rapidement absorbées. En particulier, la bougie mensuelle d'août 2024 montre un fort intérêt d'achat lors des baisses de prix. Actuellement, l'ETF se négocie bien au-dessus de la SMA20 (actuellement à 40,64 EUR), ce qui peut être interprété comme un signe que la tendance haussière pourrait se poursuivre dans les mois à venir. Cependant, des phases de faiblesse pourraient également survenir, qui pourraient être assez marquées. Ces phases de faiblesse pourraient amener les prix jusqu'à la SMA20. Pour maintenir la lecture haussière sur le graphique, les prix devraient se redresser au plus tard à ce niveau. Autrement, la confiance des investisseurs pourrait se détériorer, avec la possibilité de nouvelles baisses vers la SMA50 (actuellement à 32,24 EUR). Prévision : haussière Données de base de l'ETF : Dénomination : Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS Focus d'investissement : Actions / Technologie / ESG Taille du fonds : 769 millions EUR Ratio des frais totaux : 0,35% Méthode de réplication : Physique (réplication complète) Risque de stratégie : Long uniquement Devise du fonds : EUR Risque de change : Non couvert Volatilité 1 an (en EUR) : 35,66% Date de lancement : 28/03/2007 Distribution : Capitalisation Composition de l'ETF L'ETF est actuellement investi dans 66 positions. Les 10 plus grandes positions sont : NVIDIA Corp. - 28,68%

Broadcom Inc. - 17,10%

Taiwan Semiconductor - 14,33%

ASML Holding NV - 5,16%

AMD - 3,17%

QUALCOMM, Inc. - 3,01%

Texas Instruments - 2,96%

Applied Materials, Inc. - 2,47%

Micron Technology - 1,90%

Analog Devices - 1,81%

Total des 10 premières positions : 80,89% La plus grande position de l'ETF est l'action NVIDIA, qui a connu un parcours impressionnant ces dernières années, contribuant fortement à la performance du fonds. Texas Instruments fait également partie du portefeuille, bien que sa part ait diminué. 80 % de l'univers d'investissement est couvert par ces 10 actions. Des changements dans la pondération des entreprises ont eu lieu au fil du temps. Répartition géographique et sectorielle de l'ETF L'ETF est principalement investi dans des actions américaines - plus de 2/3 des actions sont cotées aux États-Unis. Ce choix semble être en phase avec la direction future de l'administration américaine. Le secteur technologique à Taïwan est exposé aux risques liés aux aspirations chinoises d'intégration. Secteurs : Technologie : 98,29%

Industrie : 0,01%

Autres : 1,70% Vue d'ensemble des risques de l'ETF Volatilité 1 an : 35,66%

Volatilité 3 ans : 31,51%

Volatilité 5 ans : 28,16%

Rendement par risque 1 an : 2,06

Rendement par risque 3 ans : 0,87

Rendement par risque 5 ans : 0,98

Drawdown maximal 1 an : -25,12%

Drawdown maximal 3 ans : -36,79%

Drawdown maximal 5 ans : -39,14%

Drawdown maximal depuis la création : -54,48% Performances de l'ETF Année en cours : 4,28%

1 mois : 6,85%

3 mois : 10,30%

6 mois : 2,56%

1 an : 73,86%

3 ans : 106,49%

5 ans : 237,03%

Depuis la création (MAX) : 853,96%

2024 : 66,05%

2023 : 71,83%

2022 : -33,07%

