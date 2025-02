L'EURUSD chute de 1%

Les tarifs douaniers décrétés par Trump font grimper le dollar💵🖋️ Les paires de devises liées au dollar américain ouvrent avec de forts écarts en raison de l'imposition de droits de douane sur le Mexique, le Canada et la Chine. Trump a souligné que les droits de douane de 25 % sur le Mexique et le Canada (à l'exception du pétrole canadien, qui est soumis à un droit de 10 %) et les droits de 10 % sur la Chine visent à stopper l'afflux de drogues et d'immigrants illégaux vers les États-Unis. Le commerce avec les États-Unis est crucial pour les économies nord-américaines. Pour le Mexique et le Canada, les exportations vers les États-Unis représentent environ 15 % de leur PIB, tandis que pour la Chine, ce chiffre est d'environ 2 %. Compte tenu des restrictions commerciales potentielles, Bloomberg estime que la croissance économique des États-Unis pourrait être réduite de 1,5 point de pourcentage cette année si ces droits de douane demeurent en place pendant toute l'année. Le Canada et le Mexique devraient connaître un impact beaucoup plus fort de ces restrictions commerciales. Des doutes croissants existent quant à la légitimité de ces droits de douane en raison de leur ampleur. Il est probable que ces derniers soient contestés devant la Cour suprême, ce qui rend incertaine leur continuation sous leur forme actuelle. D'autre part, le Canada a déjà imposé des droits de douane de rétorsion de 25 %, et le Mexique a annoncé des mesures similaires. Aucune information n'a encore été donnée concernant la réponse potentielle de la Chine.



Le dollar américain se renforce largement. Par rapport à la plupart des devises, le dollar a gagné près de 1 %. Il a également augmenté de 2 % par rapport au peso mexicain (MXN) et de 0,3 % par rapport au yuan chinois offshore (CNH). Cependant, ces mouvements étaient initialement beaucoup plus marqués. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Réaction du marché Une volatilité importante est observée sur le marché des changes lors de la première partie de la journée. Les investisseurs redoutent une escalade de la guerre commerciale à la suite des annonces du week-end. Parmi les devises les plus volatiles figurent le dollar américain, le dollar canadien et le peso mexicain. Les investisseurs prennent également en compte les droits de douane de rétorsion du Canada et du Mexique. Les plans de droits de douane du Canada sont déjà connus et devraient être d'une ampleur similaire à ceux imposés par les États-Unis. Cependant, la réponse du Mexique reste floue, bien qu'elle soit en cours de réflexion. L'EURUSD a connu un écart baissier important, chutant presque à 1,0200 et testant les plus bas locaux du 13 janvier. Si la paire clôture en dessous de 1,0243, cela marquerait le plus bas niveau de clôture depuis novembre 2022. La question de la parité EURUSD est à nouveau sur la table. Bien que les droits de douane n'aient pas encore été imposés à l'UE, on pense qu'il n'est que temps qu'ils le soient. Un porte-parole de la Maison Blanche a suggéré que Trump pourrait revoir la question des droits de douane sur l'Europe au début du mois de mars, bien que, compte tenu de l'imprévisibilité du nouveau président, une telle décision pourrait intervenir même plus tôt. Si des droits de douane étaient introduits le week-end prochain et que l'EURUSD ne récupérait pas ses pertes cette semaine, la parité pourrait être atteinte dès l'ouverture du marché lundi prochain.



L'EURUSD teste actuellement les plus bas locaux de la première moitié de janvier. Si l'optimisme revient sur le marché, le premier niveau de résistance clé se situe autour de 1,0280, suivi d'une zone de résistance sous 1,0350. Il est également important de rappeler que plusieurs rapports macroéconomiques importants seront publiés cette semaine, dont les chiffres des NFP (Non-Farm Payrolls) vendredi. Source : xStation5

