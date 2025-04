L'EURUSD recule avant la décision de la BCE 📉

🏛️ Le marché anticipe une baisse de 25 points de base des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne aujourd'hui. Que faut-il attendre de la décision de la BCE aujourd'hui ? La BCE devrait procéder à une sixième baisse consécutive de 25 points de base car le risque de stagnation économique s'est accru à la suite de l'introduction de droits de douane de rétorsion par les États-Unis.

Ce scénario a déjà été presque entièrement pris en compte par les swaps, du moins pour la décision d'aujourd'hui.

Le Conseil des gouverneurs pourrait souligner que les taux sont désormais proches de niveaux neutres, sans toutefois exclure de nouvelles baisses si l'évolution de la politique commerciale le justifie.

Le marché obligataire signale également une baisse des taux de la zone euro en dessous de 2 % d'ici fin 2025.  La déflation de l'énergie ouvre la voie à un assouplissement Les dernières données allemandes sur l'IPP indiquent un ralentissement de l'un des principaux moteurs de l'inflation dans la zone euro : les prix de l'énergie. Ces derniers mois, les responsables de la BCE ont souvent évoqué les coûts de l'énergie comme le « mais » lorsqu'ils discutaient des progrès en matière de stabilité des prix, justifiant ainsi leur approche prudente en matière de baisse des taux d'intérêt. Cependant, les données allemandes pour le mois de mars montrent une baisse record des coûts des matières premières énergétiques dans tous les secteurs, la déflation dans le secteur de l'énergie atteignant -3,6 % en glissement annuel et -2,8 % en glissement mensuel. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile  L'inflation dans la zone euro oscille actuellement légèrement au-dessus de 2 %, mais cela reflète le ralentissement naturel de la transmission de la politique monétaire à mesure que l'objectif se rapproche. Source : XTB Research  Le marché monétaire anticipe près de trois baisses de taux avant la fin de 2025. Source : Bloomberg Finance L.P.  L'euro, valeur refuge malgré une croissance fragile Les déclarations faites hier par Jerome Powell, selon lesquelles le double mandat de la Fed est menacé de deux côtés, ont définitivement anéanti les espoirs d'une baisse des taux aux États-Unis, tout en ajoutant à l'incertitude qui pèse sur les perspectives économiques pour 2025. Les politiques commerciales de Donald Trump ont suscité des inquiétudes quant à la performance économique aux États-Unis et dans le monde, comme en témoignent les révisions à la baisse des prévisions de croissance pour les principales économies. La stagnation persistante de la zone euro sera donc mise à l'épreuve, mais la motivation pour soutenir activement la compétitivité dans la région est de plus en plus forte. Malgré la révision à la baisse des perspectives de croissance du PIB, les anticipations d'expansion budgétaire en Allemagne, la poursuite de l'assouplissement monétaire et la stabilité institutionnelle de l'Europe par rapport aux États-Unis renforcent la confiance dans l'euro, qui pourrait émerger comme une monnaie de réserve alternative au dollar dans un contexte d'incertitude record. Source: Bloomberg Economics  Les rendements des obligations allemandes à 2 ans sont passés sous la barre symbolique des 2 %, mais l'euro conserve ses gains récents malgré le ton belliciste de la Fed. La raison : une crise de confiance dans le dollar et une incertitude croissante quant aux perspectives économiques américaines. Source : XTB Research  L'EURUSD atteint des niveaux inédits depuis février 2022 La paire EURUSD a atteint son plus haut niveau depuis février 2022. En observant le graphique W1 et l'indicateur RSI, nous pouvons constater que la récente reprise a propulsé la paire au-dessus de la zone des 70 points, un niveau qui, historiquement, limite souvent les fortes hausses. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."