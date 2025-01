LE SECTEUR DU LUXE GALVANISÉ PAR RICHEMONT Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les valeurs du luxe connaissent une formidable croissance ce matin : LVMH, Christian Dior et Kering bondissent de près de 7%, suivis par Hermès en appréciation de 5%. Après une baisse des tensions sur le marchés et notamment de la pression des taux sur la valorisation des actifs à risque, c’est désormais les perspectives de rentabilité à long terme du secteur qui se retrouvent révisées à la hausse par les investisseurs après la publication du chiffre d’affaires de Richemont pour le quatrième trimestre 2024. Richemont, propriétaire de Cartier, est l’une des premières entreprises du secteur à ouvrir le bal de la saison des résultats, et elle s’est attelée à cet exercice en plaçant visiblement la barre bien au-dessus du consensus des investisseurs. Avec des attentes situées à 5,44 milliards de dollars pour la période octobre-décembre, en dessous de la performance délivrée l’année dernière à hauteur de 5,59 milliards, la publication a finalement présenté un revenu de 6,15 milliards. Cela représente une hausse de 10% en glissement annuel et de 13% par rapport aux estimations du marché. Bien que l’on puisse se réjouir d’une telle réussite, il ne faut pas oublier que cela fait peser un risque majeur pour les prochaines publications des entreprises du luxe. Le cours de ces entreprises reflète désormais des attentes bien au-delà de ce qui était initialement anticipé par les investisseurs, et toute déception pourrait provoquer une forte revue à la baisse de leur valeur en bourse. Jeudi prochain, Christian Dior et LVMH publieront leurs résultats, avec un chiffre d’affaires initialement anticipé de 23,19 milliards pour cette dernière. L’environnement de marché, négatif depuis plusieurs mois en raison de la hausse simultanée du dollar, des taux obligataires américains à 10 ans et de l’indice de volatilité VIX, pourrait s’apaiser quelque peu. Le CSI 300, indice regroupant les 300 plus grandes capitalisations chinoises, résiste encore aux pressions vendeuses, ce qui permet au CAC 40, soutenu par les valeurs du luxe, d’enregistrer aujourd’hui une forte progression (+1,79 %). Un rattrapage du CAC 40 par rapport au DAX et aux indices américains est-il envisageable ? Avec un VIX actuellement à 16,25 et semblant s’orienter vers le niveau des 12, une hausse des actifs risqués devrait être favorisée. La séance du jour sera déterminante pour confirmer cette dynamique. LVMH (MC) EN ROUTE VERS 1000€ ?

Pour LVMH (MC.FR), deux scénarios sont sur la table. Le scénario haussier (parcours vert) pourrait propulser l’action directement vers les 1 000 euros, avec une cible plus précise fixée à 1 095 euros selon les prévisions des traders institutionnels. Pour cela, il faudra franchir la barrière clé des 790 euros. En revanche, le scénario baissier envisagerait un rejet du prix dans la zone des 734-790 euros, entraînant une correction significative vers 495 euros, voire 400 euros en cas de poursuite de la tendance négative. Source : xStation.



Par Antoine Andreani, Head of Research chez XTB France

