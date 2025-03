L'or atteint un niveau record 🏆

Le prix de l’or bondit en raison des tensions géopolitiques et de la guerre commerciale Les prix de l'or ont atteint de nouveaux sommets historiques, s'élevant à 2 970,18 dollars l'once, alors que les investisseurs se tournent vers des actifs refuges face à l'escalade des tensions mondiales. Plusieurs facteurs alimentent ce rallye, créant ce que les analystes appellent une tempête parfaite pour les métaux précieux. Les menaces tarifaires de Trump alimentent l'incertitude Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le marché connaît une volatilité importante, alors que le président Donald Trump menace d’imposer des tarifs de 200 % sur les importations d’alcool en provenance d'Europe, notamment les vins et champagnes français et d’autres pays de l’UE. Cette nouvelle mesure dans la guerre commerciale transatlantique grandissante a secoué les marchés, avec des baisses marquées pour les producteurs d'alcool européens. Trump a également lancé une enquête sur les importations de cuivre, ce qui pourrait ajouter le métal rouge aux protections commerciales, faisant ainsi légèrement reculer les contrats à terme sur le cuivre. Cessez-le-feu potentiel entre la Russie et l’Ukraine Bien que les tensions commerciales éclipsent cette nouvelle, il y a des développements positifs concernant un cessez-le-feu potentiel entre la Russie et l'Ukraine. Le président Poutine a exprimé sa volonté d'accepter une proposition américaine pour un cessez-le-feu de 30 jours, bien qu’il ait souligné que des conditions doivent encore être finalisées pour parvenir à une paix durable. Malgré ce potentiel de désescalade géopolitique, la dynamique de l’or semble inchangée, plusieurs autres facteurs continuant de stimuler la demande pour ce métal précieux. Les réserves d'or massives de l'Iran L'Iran a considérablement augmenté ses réserves d’or comme couverture contre l'incertitude économique et les sanctions américaines. À la fin février, l'Iran avait importé plus de 100 tonnes de lingots d’or, soit une augmentation de plus de 300 % par rapport à l'année précédente. Le gouverneur de la Banque centrale iranienne, Mohammad Reza Farzin, affirme que 20 % des réserves de devises étrangères du pays ont été converties en or. Ce virage stratégique intervient alors que l'Iran subit de nouvelles pressions sous la politique de "pression maximale" de Trump. Le gouvernement du président Masoud Pezeshkian a accéléré les achats d’or pour réduire la dépendance au dollar américain et maintenir des actifs à valeur intrinsèque pour le commerce international. Les attentes de baisse des taux stimulent l’attrait de l’or L'indice des prix à la consommation (CPI) des États-Unis pour le mois de février a augmenté de seulement 0,2 %, ce qui a entraîné un taux d'inflation annuel de 2,8 %, légèrement inférieur aux prévisions de 2,9 % et en baisse par rapport aux 3,0 % de janvier. Cette inflation en ralentissement renforce les attentes de baisses de taux de la part de la Réserve fédérale, avec des marchés qui anticipent actuellement trois baisses cette année, la première étant prévue pour juin/juillet. Des taux d’intérêt plus bas réduisent généralement le coût d’opportunité de détenir des actifs qui ne rapportent pas d’intérêts, comme l’or, ce qui les rend plus attractifs pour les investisseurs. La Fed doit se réunir du 18 au 19 mars pour décider de la politique monétaire. Baisses de taux implicites par la Fed. Source: Bloomberg L.P. Les banques centrales continuent leurs achats agressifs Les banques centrales du monde entier poursuivent l'accumulation de réserves d’or. La Pologne est devenue le plus grand acheteur net déclaré en 2024 avec 90 tonnes, suivie de la Turquie (75 tonnes) et de l'Inde (73 tonnes). Les réserves de la banque centrale polonaise ont atteint 450 tonnes, faisant du pays le 13e détenteur mondial d’or, avec l'or représentant désormais 17 % de ses réserves de change. Wall Street relève ses objectifs de prix Alors que l’or fonce vers les 3 000 dollars l’once, les analystes révisent leurs prévisions à la hausse : Le groupe Macquarie prévoit que l’or atteindra 3 500 dollars au troisième trimestre 2025.

BNP Paribas prĂ©voit que les prix dĂ©passeront les 3 100 dollars l’once au deuxième trimestre. Goldman Sachs a relevĂ© sa projection de fin d'annĂ©e Ă 3 100 dollars l’once. GOLD (Intervalle D1) L'or atteint un nouveau record historique (ATH) Ă 2 980 dollars l'once. L'indicateur RSI approche de la zone de surachat, tandis que le MACD est sur le point de croiser positivement, signalant un potentiel mouvement haussier. Â

