⌚L'US500 limite ses pertes avant le NFP

📈Les contrats à terme sur les actions américaines réduisent les pertes subies lors de la session asiatique, les investisseurs attendant le rapport crucial sur les emplois non agricoles. Le Bureau américain des statistiques du travail publiera les données sur l'emploi à 14h30. Les économistes interrogés par Bloomberg prévoient que le chiffre NFP se situera entre 160 000 et 165 000.

Le taux de chômage devrait rester stable à 4,2 %, bien que certaines prévisions suggèrent une hausse potentielle à 4,3 %.

Un chiffre élevé du NFP soulignerait la résilience de l'économie américaine, ce qui soutiendrait le dollar, appuierait les gains de Wall Street et renforcerait potentiellement la position hawkish de la Réserve fédérale. Des attentes positives précèdent les données sur l'emploi Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le consensus du marché indique une forte augmentation de l'emploi aux États-Unis en décembre. Alors que le consensus se situe autour de 160 000-165 000, Bloomberg Economics anticipe un chiffre jusqu'à 100 000 plus élevé, citant la saisonnalité des données. Le nombre d'emplois privés devrait augmenter de 135 000, un chiffre à mettre en balance avec le rapport décevant de l'ADP, qui n'a fait état que de 122 000 nouveaux emplois. Le chiffre d'aujourd'hui devrait théoriquement être plus élevé, supérieur à la moyenne, en raison de la compensation de la faible croissance de l'emploi en octobre, lorsque les États-Unis ont été touchés par les ouragans. Le marché du travail américain reste stable, comme en témoignent les demandes initiales d'allocations chômage qui se situent aux alentours de 200 000. La saisonnalité du mois de décembre, liée à l'embauche pendant les fêtes, devrait théoriquement favoriser une hausse du nombre de NFP. Toutefois, du point de vue de la Réserve fédérale, les données salariales seront déterminantes. Les prévisions consensuelles ne laissent présager aucun feu d'artifice et indiquent que le taux de croissance annuel se maintiendra à 4,0 % en glissement annuel et que le taux de croissance mensuel diminuera de 0,4 % à 0,3 % en glissement mensuel. Une surprise à la hausse de 0,5 % en glissement mensuel ou plus pourrait signaler une résurgence potentielle des pressions inflationnistes. Récemment, le moral des petites entreprises américaines s'est nettement amélioré, ce qui devrait favoriser un rebond de l'embauche. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Le fonds salarial américain continue de croître sainement, à un rythme supérieur à 2 % par an. Source : Bloomberg Finance LP, XTB La Fed se concentre-t-elle toujours sur les données ? Ces derniers temps, la Fed a modifié son approche de la politique monétaire, indiquant qu'il n'était pas nécessaire de procéder à des baisses de taux imminentes, même si, en septembre dernier, elle a déclaré qu'elle accorderait une plus grande attention au marché de l'emploi. Actuellement, le marché du travail ne constitue pas une menace. Toutefois, un chiffre inférieur à 100 000 et une hausse du taux de chômage pourraient inciter la Fed à réévaluer ses perspectives de politique monétaire dans une optique plus dovish. Si les données restent très solides, les tendances actuelles du marché devraient se maintenir. Réaction potentielle du marché L'indice US500 a d'abord reculé au cours des premières heures d'échanges après la réouverture, mais a récupéré ces pertes depuis le début de la session européenne. L'indice est en baisse de moins de 0,1 % à quelques heures de la publication des résultats financiers nets. Compte tenu de la tendance actuelle bien établie en matière de politique monétaire, une lecture solide ne devrait pas faire bouger l'US500 de manière significative. De bonnes données pourraient soutenir les indices. D'un autre côté, des données faibles pourraient modifier les attentes de la Fed, tout en suscitant des inquiétudes quant à la croissance de l'économie américaine. Par conséquent, un résultat médiocre du NFP déclencherait probablement une première vente de l'indice US500. Toutefois, il est peu probable que l'indice passe sous la barre des 5 900 points aujourd'hui, car la ligne de tendance ascendante, qui forme également la limite inférieure d'un triangle, devrait constituer un soutien. L'action récente des prix suggère un intérêt d'achat au-dessus de 5 900 points, ce qui pourrait pousser l'US500 à tester la fourchette 5 960-5 975 points à court terme. Source: xStation5



