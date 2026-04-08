Marché des changes : le dollar décroche ; l'AUD, le NZD et le CHF rebondissent 🚀

La suspension pour deux semaines des opérations militaires américaines contre l'Iran a provoqué aujourd'hui un violent bouleversement sur le marché des changes, inversant en grande partie la tendance observée ces dernières semaines. Parmi un large éventail de devises, ce sont les devises cycliques qui sont les plus recherchées, le NZD, la SEK et le ZAR menant le bal, tandis que l'USD et le CAD se retrouvent tout en bas du classement des devises les plus performantes. Des paires telles que le NZDUSD, l'AUDUSD et le GBPUSD rebondissent fortement, profitant de la hausse simultanée des contrats à terme sur indices américains et de la forte chute du pétrole. L'indice du dollar recule d'environ 0,9 %, ce qui, dans un contexte de forte reprise de l'appétit pour le risque sur les marchés boursiers, affaiblit la demande d'actifs refuges et relègue au second plan les positions défensives sur l'USD, et, dans une certaine mesure, sur le JPY. La réaction observée aujourd’hui s’inscrit dans la tendance constatée ces dernières semaines, où les fluctuations de l’intensité du conflit avec l’Iran se répercutent rapidement sur le dollar, le yen, le pétrole et l’or, accentuant ainsi la volatilité des principales paires de devises. Vous trouverez ci-dessus une carte thermique illustrant la volatilité sur le marché des changes. Source : xStation Cependant, le principal bénéficiaire de la conjoncture actuelle, marquée par une banque centrale aux accents bellicistes et un apaisement de la situation mondiale, reste le kiwi : à la suite de la décision de la RBNZ, la paire NZD/USD a temporairement grimpé de près de 2 % pour atteindre environ 0,5844, et conserve actuellement des gains d’environ 1,7 % à un taux de change d’environ 0,5824. Les investisseurs ont interprété la déclaration de la banque comme une « pause restrictive » : la RBNZ a clairement signalé qu'elle était prête à procéder à des hausses rapides des taux si l'inflation s'étendait au-delà du secteur de l'énergie et commençait à affecter les salaires et les anticipations de prix. Dans le même temps, la banque a souligné que le choc d'offre lié à la hausse antérieure des prix du pétrole est temporaire, et que l'affaiblissement de la demande intérieure ainsi que l'augmentation des capacités inutilisées limitent le risque d'une deuxième vague d'inflation. Dans ce contexte, le NZD bénéficie d'un double avantage : d'une part, en tant que devise offrant une prime de taux d'intérêt relativement élevée, et d'autre part, en tant que représentant classique du panier « risk-on », qui revient actuellement en faveur suite à la suspension des hostilités entre les États-Unis et l'Iran. Si la fenêtre ouverte pour les pourparlers de paix à Islamabad ne se referme pas trop brusquement, l'avantage actuel du NZD sur l'USD pourrait se maintenir, même si l'instabilité persistante dans la région et le risque d'une escalade soudaine invitent toujours à la prudence lors de l'extension des positions. La paire NZDUSD a testé aujourd'hui un important niveau de résistance à long terme marqué par la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours. Ce nouveau test s'est jusqu'à présent révélé infructueux. Source: xStation

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