Le marché polonais reste l’un des plus performants au monde en 2025 .

KGHM rebondit fortement grâce à la reprise de l’argent et du cuivre.

Le WIG20 (W20) est le meilleur indice européen du jour (+2%), à 3 440 points .

Le secteur bancaire polonais (WIG-Banks) progresse de plus de 2.5% , signal clair de flux étrangers .

Amélioration du sentiment sur les actions US et stabilisation du dollar soutiennent l’Europe centrale.

Le marché actions polonais bénéficie aujourd’hui d’un contexte externe nettement plus favorable. La stabilisation du dollar américain et le rebond du sentiment sur les actions américaines encouragent un retour du capital international vers les marchés émergents européens, et la Pologne apparaît une nouvelle fois comme l’un des principaux bénéficiaires. 🏦 WIG-Banks : signal clair de retour des capitaux étrangers L’indice WIG-Banks progresse de plus de 2.5%, confirmant une accélération des flux entrants sur le marché polonais. Historiquement, le secteur bancaire est : le premier point d’entrée des investisseurs étrangers ,

un baromètre avancé du sentiment sur la Pologne. 👉 Cette surperformance suggère que les investisseurs internationaux reprennent de l’exposition après une phase de prudence liée au dollar fort et à la volatilité globale. 📈 WIG20 (W20) : meilleur indice européen du jour Performance et niveaux clés Le contrat à terme WIG20 (W20) s’adjuge +2%, franchissant les 3 440 points, ce qui en fait le benchmark le plus performant en Europe aujourd’hui. Résistance clé : 3 500 points (niveau psychologique majeur),

Performance annuelle : +44% YoY, un chiffre exceptionnel parmi les marchés développés et émergents. Source: xStation5 Cette dynamique confirme la tendance haussière de fond, soutenue par : des valorisations encore attractives,

une exposition cyclique favorable,

et un retour progressif de l’appétit pour le risque. ⛏️ KGHM : rebond technique et fondamental alignés Métaux en soutien La reprise des prix de l’argent et du cuivre profite directement à KGHM (KGH.PL), poids lourd du WIG20. +20% depuis le plus bas local ,

encore ~15% sous le record historique ,

RSI revenu de 80 à 57, indiquant un refroidissement sain du momentum. Source: xStation5 👉 Cette configuration laisse de la marge pour une poursuite du rebond, tant que les métaux industriels et précieux restent soutenus par : un dollar plus stable,

et l’amélioration du sentiment global. 🌍 Contexte macro : pourquoi la Pologne surperforme Plusieurs facteurs expliquent la vigueur actuelle : Détente sur le dollar US , favorable aux marchés émergents,

Optimisme renouvelé sur les actions US ,

Structure sectorielle (banques, matières premières) bien positionnée dans l’environnement actuel,

Performance relative élevée, attirant les stratégies de momentum et de rotation géographique. ❓ FAQ Pourquoi le secteur bancaire polonais est-il clé ?

Il est très liquide et constitue le principal vecteur d’investissement étranger. Le niveau des 3 500 points est-il important ?

Oui, c’est une résistance psychologique majeure pour le WIG20. La hausse de KGHM est-elle uniquement technique ?

Non, elle est soutenue par le rebond des métaux et un RSI revenu à des niveaux plus neutres. La performance +44% YoY est-elle soutenable ?

À court terme, des consolidations sont possibles, mais la tendance de fond reste haussière. La Pologne reste-t-elle attractive face à l’Europe de l’Ouest ?

Oui, en termes de valorisation et de dynamique relative.

