- Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 perdent 1% et le S&P 500 recule de 0,16% avant l'ouverture.
- Le groupe Samsung publie un profit record mais ses puces souffrent des annonces liées à la start-up DeepSeek.
- En Europe, le CAC 40 résiste avec une hausse de 0,20% tandis que le DAX allemand cède 0,65%.
- Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 perdent 1% et le S&P 500 recule de 0,16% avant l'ouverture.
- Le groupe Samsung publie un profit record mais ses puces souffrent des annonces liées à la start-up DeepSeek.
- En Europe, le CAC 40 résiste avec une hausse de 0,20% tandis que le DAX allemand cède 0,65%.
Le recul affiché par les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ce mardi à la mi-journée est de 1%, signalant un coup de frein pour les marchés américains après les hausses de la veille. Les investisseurs digèrent les dernières annonces en Asie. L'orientation des grandes capitalisations et des actions du secteur des semi-conducteurs pèse sur la tendance globale en pré-marché.
Secteur technologique et repli des marchés américains
La pression exercée par les puces d'intelligence artificielle
Les contrats à terme américains s'orientent à la baisse ce mardi, effaçant une partie des gains de la veille. Les valeurs liées aux semi-conducteurs subissent des prises de bénéfices suite aux informations concernant la start-up chinoise DeepSeek. L’entreprise développe sa propre puce dédiée à l'inférence, cherchant ainsi à réduire sa dépendance envers Nvidia et Huawei. L’initiative relance la concurrence et pèse sur les futures US avant l'ouverture de la bourse.
L'action Nvidia recule de 2% en pré-marché à la suite de ces révélations. Bien que les indices américains aient clôturé sur des niveaux records lundi, l'humeur change à Wall Street. Les futures US indiquant un retour de la prudence. Les arbitrages sur les capitalisations de croissance expliquent le repli généralisé constaté sur les marchés américains avant l’ouverture.
Les rendements obligataires progressent également sur l'ensemble de la courbe, ce qui restreint l'appétit pour le risque. Le taux des bons du Trésor à 10 ans augmente pour s'établir à 4,51%, et le rendement à 2 ans grimpe à 4,15%. Les mouvements reflètent une révision des anticipations d'assouplissement monétaire à court terme par la Réserve fédérale. La macroéconomie reste au second plan durant cette semaine, pauvre en indicateurs majeurs aux États-Unis.
Le paradoxe des résultats financiers de Samsung
En Asie, Samsung a estimé un bénéfice d'exploitation trimestriel historique pour le troisième trimestre, atteignant 58,44 milliards de dollars. Le chiffre dépasse les prévisions du consensus, porté par la forte demande pour les mémoires DRAM et NAND. Le chiffre d'affaires affiche une progression de 129% sur un an. Malgré ces performances financières, le titre a reculé sur la place de Séoul, pesant par ricochet sur les indices américains avant l'ouverture.
La réaction a entraîné l'indice KOSPI dans une chute importante de 4,91%, clôturant à 7 656 points. Les opérateurs de marché craignent un pic cyclique sur les prix des mémoires. Les places financières de Hong Kong et de Shanghai ont également terminé la journée dans le rouge, affichant des baisses respectives de 0,51% et 1,26%. Le mouvement de repli s'est étendu au Japon avec un recul de 1,81% pour le Nikkei 225.
Le vent de baisse en provenance d'Asie affecte directement le secteur technologique européen et américain. Le repli sectoriel montre que les excellents résultats passés ne suffisent plus à alimenter la hausse sans perspectives nouvelles. Les investisseurs se montrent exigeants face aux valorisations actuelles des entreprises du secteur technologique. Les arbitrages de portefeuille favorisent temporairement d'autres compartiments de la cote moins exposés à ces tensions mondiales.
Tendance des indices européens et de l'énergie
Des performances divergentes sur les places européennes
À la mi-séance en Europe, les indices évoluent de manière contrastée, pénalisés par le compartiment des puces mais soutenus par l'énergie. Le CAC 40 parisien progresse de 0,20%, le DAX de Francfort recule de 0,65% et l'Euro Stoxx 50 perd 0,56%. À Londres, le FTSE 100 se distingue positivement avec un gain de 0,35%, atteignant les 10 688 points. Les écarts s'expliquent par la composition sectorielle de chaque place financière européenne.
Sur le plan macroéconomique, la production industrielle en Allemagne s'est redressée de 0,9% au mois de mai. La statistique surprend positivement les analystes qui n'anticipaient qu'une hausse limitée à 0,1% pour cette période. Toutefois, la donnée du mois d'avril a subi une révision à la baisse, s'établissant à +0,2% contre +0,4% initialement annoncé.
Les investisseurs européens gardent un œil attentif sur les mouvements des matières premières qui influencent les grandes capitalisations. La tendance de l'après-midi dépendra de l'orientation que prendront les marchés américains dès les premiers échanges officiels. La cloche de la bourse de New York servira de déclencheur pour stabiliser ou accentuer les mouvements en cours sur les actions internationales.
Le regain de tension sur le marché pétrolier brut
Les cours de l'or noir enregistrent une hausse modérée au cours des dernières heures suite à un regain de tensions au Moyen-Orient. Le baril de Brent de la mer du Nord repasse au-dessus du seuil des 72 dollars en séance européenne. De son côté, le baril de WTI américain se négocie autour des 68,80 dollars, affichant une petite progression. Les fluctuations font suite à des informations concernant des tirs de missiles iraniens en direction de navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz.
La compagnie pétrolière Shell annonce anticiper une hausse de ses résultats de négoce pour le deuxième trimestre. L'entreprise indique que ses activités dans le gaz naturel liquéfié afficheront des performances supérieures à celles du premier trimestre. L’annonce soutient les valeurs énergétiques en Europe et limite le repli de certains indices boursiers. Les producteurs d'énergie profitent de ces conditions de marché instables.
❓ FAQ
Pourquoi les marchés américains reculent-ils avant l'ouverture de Wall Street ? Le repli des marchés américains s'explique principalement par des prises de bénéfices au sein du secteur technologique. Les annonces concernant le développement de nouvelles puces d'intelligence artificielle en Chine pèsent sur les grands acteurs des semi-conducteurs, entraînant une baisse des futures US.
Quels facteurs influencent les indices américains aujourd'hui ? Les indices américains sont influencés par la hausse des rendements obligataires, le taux à 10 ans remontant à 4,51%. De plus, la baisse des places financières asiatiques et le regain de tension sur le cours du pétrole brut incitent les investisseurs à la prudence avant l'ouverture de la bourse de New York.
Comment s'exposer aux secteurs de l'énergie et des actions internationales ? L'exposition aux fluctuations des matières premières ou des grandes entreprises mondiales peut s'effectuer via l'achat direct d'unités de compte boursières. Les investisseurs utilisent fréquemment des fonds indiciels cotés ou des paniers d'investissements diversifiés pour suivre la performance d'un secteur sans détenir chaque titre individuellement.
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