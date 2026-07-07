- Le cours CAC 40 progresse de 0,32% à la mi-journée, soutenu par une rotation sectorielle vers les valeurs de la consommation (+2,74%).
- Le secteur des semi-conducteurs chute, avec de forts replis pour Soitec (-12,71%) et STMicroelectronics (-5,38%), pénalisés par Samsung.
- Les actions Air France (+3,66%), Carrefour (+3,36%) et L'Oréal (+2,72%) profitent de recommandations favorables des grandes banques d'affaires.
- Le cours CAC 40 progresse de 0,32% à la mi-journée, soutenu par une rotation sectorielle vers les valeurs de la consommation (+2,74%).
- Le secteur des semi-conducteurs chute, avec de forts replis pour Soitec (-12,71%) et STMicroelectronics (-5,38%), pénalisés par Samsung.
- Les actions Air France (+3,66%), Carrefour (+3,36%) et L'Oréal (+2,72%) profitent de recommandations favorables des grandes banques d'affaires.
La Bourse de Paris affiche une progression modérée ce mardi, avec un cours CAC 40 en hausse de 0,32% à la mi-séance. Les investisseurs opèrent une rotation sectorielle, délaissant les compartiments liés aux technologies au profit de la consommation. Le marché gagne du terrain grâce aux relèvements de recommandations sur plusieurs grandes capitalisations françaises.
Rotation sectorielle et repli du secteur technologique
Le compartiment des semi-conducteurs sanctionné
La baisse du secteur technologique européen pèse sur la tendance à la Bourse de Paris. Le secteur recule de 1,37% ce mardi, tiré vers le bas par une déception liée aux résultats prévisionnels de Samsung en Corée du Sud. Le repli des indices asiatiques déclenche des ventes sur les fabricants de puces du continent européen.
À Paris, le décrochage frappe directement les principaux acteurs de la filière. Le titre Soitec, spécialiste français des matériaux pour semi-conducteurs, abandonne 12,71% à la mi-séance. L'entreprise STMicroelectronics cède pour sa part 5,38%, et d'autres valeurs de premier plan comme ASML et Infineon s'inscrivent également en territoire négatif.
Source: xStation5
Le mouvement vendeur survient après une longue phase d'appréciation liée aux thématiques de l'intelligence artificielle. Les multiples de valorisation du secteur ayant atteint des sommets au cours des mois précédents. Le niveau des prix rend les titres vulnérables à la moindre prise de bénéfices, une donnée décisive pour l'orientation du cours CAC 40 à court terme.
Euronext enregistre des volumes record
En dehors du secteur technologique, d'autres composantes du cours CAC 40 tirent leur épingle du jeu. Le groupe boursier Euronext s'adjuge 0,4% après la publication de son rapport d'activité mensuel. Les données du mois de juin confirment une progression des échanges sur l'ensemble de ses plateformes de cotation.
Le montant total des transactions s'établit à 378,04 milliards d'euros sur le mois, contre 249,72 milliards d'euros à la même période l'année précédente. Les volumes sur le marché des actions au comptant affichent une hausse de 45% en rythme annuel. Le volume quotidien moyen des transactions atteint 17,18 milliards d'euros, avec une progression de 4% par rapport au mois de mai.
Les produits dérivés génèrent aussi une hausse des revenus pour l'opérateur paneuropéen. Les transactions sur les dérivés d'actions individuelles bondissent de 52%, avec plus de 669 000 contrats négociés en moyenne par jour. L'exposition au secteur de la finance s'effectue couramment via des actions françaises traditionnelles.
Les valeurs défensives en soutien
Intérêt pour la consommation et les cosmétiques
Le recul des valeurs technologiques profite au compartiment de la consommation courante, avec une progression de 2,74% pour le secteur. L'action Carrefour gagne 3,36% à 16,40 euros, propulsée par une note de RBC Capital Markets. La banque entame le suivi du dossier avec une recommandation de surperformance.
Les analystes saluent le recentrage du distributeur français sur la rentabilité. L'adaptation du positionnement tarifaire et le développement sur les marchés clés comme la France, l'Espagne et le Brésil justifient cette note. La capacité de génération de trésorerie de l'entreprise soutient l'action Carrefour, offrant un rapport risque-rendement perçu comme favorable par la communauté financière. Le groupe Pernod Ricard profite également de ce retour en grâce de la consommation et s'inscrit en territoire positif.
Le secteur des cosmétiques porte par ailleurs l’orientation haussière de l'indice. L'action L'Oréal s'apprécie de 2,72% à 388 euros, soutenue par le relèvement d'objectif de cours de RBC. Le numéro un mondial parvient à maintenir la croissance de ses ventes malgré un climat tendu. La résilience sécurise l'évolution de l'action L'Oréal et valide l'efficacité du programme Beauty Stimulus. L'activité profite aussi aux valeurs du luxe comme Kering, Hermès et LVMH. La consommation discrétionnaire gagne ainsi 1,87%.
Le transport aérien retrouve des marges de manœuvre
Le secteur aérien contribue activement à la progression du cours CAC 40. L'action Air France avance de 3,66% à la mi-séance, sous l'impulsion de JPMorgan. La banque américaine inscrit la compagnie dans sa liste de titres à catalyseur positif, en amont de la présentation des résultats du deuxième trimestre.
Les anticipations de rentabilité ont été revues à la hausse par le bureau de recherche pour la période estivale. La tarification des billets sur les trajets long-courriers résiste mieux que les estimations du marché.
Le maintien des revenus s'accompagne d'une conjoncture avantageuse sur les coûts d'exploitation directs. Le recul des prix du kérosène allège les charges de la compagnie aérienne, ce qui favorise ses prévisions de bénéfices. Les investisseurs cherchant à s'exposer à ce cycle de reprise peuvent se tourner vers des ETF sectoriels, des choix qui s'ajoutent aux achats ciblant les valeurs du luxe ou la grande distribution.
❓ FAQ
Pourquoi le cours CAC 40 a-t-il progressé ce mardi ? L'indice parisien affiche une hausse de 0,32% grâce à un flux d'achats sur les secteurs défensifs. Les gérants de portefeuille ont allégé leurs positions sur la technologie pour se tourner vers la distribution et le transport aérien. Ce mouvement de capitaux soutient directement le cours CAC 40.
Qu'est-ce qui explique la chute de l'action Soitec ? Le titre du spécialiste français des semi-conducteurs abandonne 12,71% à la suite des annonces prudentes de Samsung. Les investisseurs s'inquiètent des niveaux de valorisation de cette industrie après plusieurs mois de hausse. Ce contexte déclenche des ventes sur la majorité des fabricants de puces en Europe.
Comment s'exposer aux valeurs de la consommation et du luxe ? La prise de participation sur ce compartiment passe par l'achat direct d'actions de grandes entreprises de distribution ou de cosmétiques, à l'image de L'Oréal. Les épargnants se tournent également vers des ETF thématiques qui répliquent un panier de valeurs liées à la consommation discrétionnaire ou courante.
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