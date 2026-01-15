Le dollar américain se raffermit, alors que les métaux précieux , le pétrole et les cryptomonnaies corrigent.

En Asie-Pacifique , la tendance est contrastée, avec un repli du Nikkei et des gains en Corée du Sud et en Australie.

Le Nasdaq mène la hausse, tandis que le Russell 2000 , le S&P 500 et le Dow Jones progressent plus modérément.

Les futures américains rebondissent après deux séances de baisse, soutenus par les résultats record de TSMC .

Les marchés financiers mondiaux évoluent sur une note plus constructive en ce début de séance, après deux journées marquées par des prises de bénéfices. Le rebond des futures sur indices américains est principalement alimenté par les solides résultats de TSMC, considérés comme un indicateur clé de la dynamique du secteur de l’intelligence artificielle et des semi-conducteurs.

📈 Rebond des marchés américains porté par la technologie

Les futures US reprennent des couleurs

Les futures sur indices américains affichent une progression généralisée. Le Nasdaq (US100) surperforme avec une hausse de +0.3%, illustrant l’appétit des investisseurs pour les valeurs technologiques. Le Russell 2000 gagne +0.25%, suivi par le S&P 500 (+0.15%) et le Dow Jones (+0.1%).

Ce mouvement technique intervient après deux séances de baisse, dans un contexte de repositionnement avant de nouvelles publications d’entreprises et de données macroéconomiques.

TSMC, baromètre clé de l’IA

Les résultats de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company jouent un rôle central dans ce regain d’optimisme. Le groupe a enregistré un bénéfice net trimestriel record, en hausse de 35% sur un an, porté par la demande en puces pour l’IA et le calcul haute performance.

Les investisseurs voient dans ces chiffres un signal positif pour des clients majeurs comme Nvidia et AMD, renforçant les perspectives du segment technologique à moyen terme.

🌏 Marchés asiatiques : dynamique contrastée

Repli du Japon après des records

En Asie, la tendance reste mitigée. Le Nikkei 225 recule de -0.9%, marquant une pause après avoir inscrit un plus haut historique la veille. Le reflux des anticipations de soutien budgétaire et la remontée des rendements obligataires japonais pèsent sur la cote tokyoïte.

Cette consolidation est perçue comme saine par une partie du marché, après une phase de hausse rapide.

Résilience en Corée et en Australie

À l’inverse, la Corée du Sud se distingue avec un Kospi en hausse de +1.3%, soutenu par les valeurs technologiques et industrielles. L’Australie évolue également dans le vert, avec un AU200.cash en progression de +0.3%.

En Chine, en revanche, les marchés restent sous pression, les valeurs technologiques étant pénalisées par les incertitudes réglementaires autour des exportations de puces avancées.

💱 Devises : le dollar se renforce légèrement

Le billet vert soutenu par le yen et le franc

Le dollar américain se redresse après son repli de la veille, avec un indice USD en hausse de +0.1%. Cette progression s’explique principalement par la faiblesse du yen japonais (USDJPY +0.2%) et du franc suisse (USDCHF +0.15%).

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, aurait exprimé ses préoccupations concernant la volatilité du yen, appelant à une communication monétaire plus cohérente.

L’euro et le dollar australien à la traîne

L’EURUSD cède 0.1% à 1.1635, tandis que le dollar australien fait figure d’exception, évoluant à l’équilibre. Cette résistance de l’AUD reflète une perception plus stable des perspectives économiques locales et des matières premières.

🪙 Matières premières et cryptos en phase de correction

Net repli des métaux précieux

Les métaux précieux corrigent nettement après leur récent rallye lié aux tensions géopolitiques. L’argent chute de 4% à 89.30$, repassant sous le seuil psychologique des 90$. Le platine recule de 3.2% à 2 326$, tandis que l’or abandonne 0.4% à 4 606$.

Cette baisse traduit des prises de bénéfices dans un contexte de regain relatif du dollar.

Pétrole et cryptomonnaies sous pression

Le Brent et le WTI mettent fin à une série de cinq séances de hausse, avec un repli d’environ 1.5%. Du côté des cryptomonnaies, la correction se poursuit : le Bitcoin perd 0.8% à 96 290$, et l’Ethereum recule de 1.1% à 3 315$.

Ces mouvements reflètent un climat de prudence généralisée sur les actifs risqués.

❓ FAQ

Pourquoi les résultats de TSMC sont-ils si importants pour les marchés financiers ?

TSMC est un acteur central des semi-conducteurs avancés. Ses résultats donnent une indication clé sur la demande en IA, influençant directement des géants comme Nvidia ou AMD.

Le rebond des futures US est-il durable ?

Il dépendra de la poursuite de bons résultats d’entreprises et de la stabilité macroéconomique. À court terme, le mouvement reste surtout technique.

Pourquoi les métaux précieux chutent-ils fortement ?

La hausse récente a entraîné des prises de bénéfices, accentuées par le raffermissement du dollar américain.

Quel impact ont les tensions géopolitiques sur les marchés ?

Elles soutiennent généralement les actifs refuges, mais peuvent aussi accroître la volatilité sur les devises, le pétrole et les actions.

Les cryptomonnaies restent-elles corrélées aux marchés actions ?

Oui, elles réagissent souvent au sentiment global de risque, notamment aux variations des taux et du dollar.