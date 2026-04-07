Les marchés américains repartent à la baisse, avec des futures du Nasdaq 100 (US100) en recul de plus de 0,5%, alors que la situation géopolitique au Moyen-Orient s’aggrave rapidement. L’ultimatum fixé par Donald Trump à 2h00 (heure de Paris) n’a, à ce stade, débouché sur aucune avancée diplomatique, renforçant les craintes d’une escalade majeure.

Dans ce contexte, les investisseurs se repositionnent massivement vers des actifs défensifs, tandis que les marchés de l’énergie s’embrasent.

🌍 Conflit Iran–États-Unis : une escalade critique

Une guerre ouverte en cours

Le conflit est désormais entré dans une phase d’affrontements directs, avec des frappes simultanées entre Israël et l’Iran. Les attaques s’étendent désormais à des infrastructures stratégiques, y compris celles liées aux États-Unis et à leurs alliés.

Les déclarations des Gardiens de la Révolution, affirmant que “la retenue est terminée”, signalent un durcissement significatif de la posture iranienne.

Une extension régionale inquiétante

La situation dépasse désormais les frontières initiales du conflit. Les Émirats arabes unis ont activé leurs systèmes de défense aérienne, tandis que des menaces explicites visent des bases militaires et des actifs énergétiques occidentaux.

Cette extension géographique augmente considérablement le risque d’un conflit régional élargi, voire global.

🛢️ Pétrole et détroit d’Ormuz : le cœur de la crise

Des infrastructures énergétiques ciblées

Les frappes américaines sur Kharg Island, principal terminal pétrolier iranien, ainsi que les attaques iraniennes contre des installations saoudiennes à Jubail, montrent que le conflit touche désormais directement le secteur énergétique.

Ces événements suggèrent une impasse diplomatique, où les deux camps durcissent leurs positions.

Le détroit d’Ormuz sous pression

Le détroit d’Ormuz, par lequel transite une part essentielle du pétrole mondial, devient le principal point de tension. Les incidents maritimes et les menaces de perturbation du trafic alimentent la hausse des prix.

La proposition iranienne d’imposer un droit de passage de 2 millions de dollars par navire illustre une volonté de contrôle stratégique de cette route clé.

📉 Marchés financiers : retour du risk-off

Actions sous pression