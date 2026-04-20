Marvell bondit sur son partenariat IA avec Google

Marvell Technology bondit jusqu'à 6,3% en pré-marché ce lundi à Wall Street, propulsé par un article de The Information publié dimanche qui révèle des discussions avec Alphabet pour co-développer deux puces d'intelligence artificielle de nouvelle génération. L'un des composants serait une memory processing unit destinée à travailler aux côtés des TPU de Google. L'autre, un TPU optimisé pour l'inférence, c'est-à-dire la phase où les modèles d'IA servent les requêtes des utilisateurs. Le mouvement sur les semi-conducteurs traduit une repondération immédiate des scénarios concurrentiels dans la chaîne d'approvisionnement des hyperscalers.

Un rapprochement Marvell-Google qui redistribue les cartes

Deux puces en discussion, de la mémoire à l'inférence

Selon les informations relayées, deux chantiers sont sur la table. Le premier concerne une puce de traitement mémoire pensée pour fonctionner en tandem avec les TPU déjà déployés chez Google. Le second porte sur une nouvelle génération de TPU entièrement dédiée à l'inférence, segment où la demande explose à mesure que les modèles génératifs passent en production chez les entreprises clientes du cloud. Les deux groupes visent à finaliser la conception de la puce mémoire dès l'an prochain, avant de passer à la production de test.

Le signal est d'autant plus fort que Marvell évolue déjà aux côtés de Google sur le processeur Axion (architecture ARM) et fournit du custom silicon à Amazon avec les puces Trainium, à Microsoft avec l'accélérateur Maia et à Meta sur une nouvelle data processing unit. Le chiffre d'affaires des centres de données de la société a atteint un record de 6,1 milliards de dollars sur son exercice clos en février 2026, pour un total de 8,2 milliards, en progression de 42% sur un an.

Ces éléments éclairent la réaction des actions technologiques américaines. Le marché valorise désormais une intégration plus profonde de Marvell dans la feuille de route IA d'Alphabet, dont la publication trimestrielle est attendue le 29 avril.

Une capitalisation qui franchit les 122 milliards de dollars

Marvell pourrait ajouter plus de 9 milliards de dollars à sa capitalisation boursière actuelle de 122,15 milliards si les gains observés en pré-marché se maintiennent à l'ouverture de Wall Street. Le titre affiche déjà une progression d'environ 50% depuis le 1er janvier, dont 30% sur le seul mois d'avril, soutenu par un investissement de 2 milliards de dollars de Nvidia fin mars via l'initiative NVLink Fusion et par l'acquisition de Celestial AI pour un montant pouvant atteindre 5,5 milliards de dollars, finalisée en décembre 2025.

L'analyste Tom O'Malley chez Barclays a récemment relevé sa recommandation à surpondérer et porté son objectif de cours de 105 à 150 dollars. Le consensus médian des 44 analystes qui couvrent le dossier s'établit à 125 dollars selon les données LSEG, avec une opinion moyenne à l'achat. Le ratio cours/bénéfices à douze mois glissants (PER forward) ressort à 33,35x, contre 27,84x pour Broadcom, son concurrent direct.

Ce décalage de valorisation traduit la prime accordée au scénario d'accélération de Marvell sur le marché des accélérateurs IA sur mesure, qui selon TrendForce devrait croître de 45% en 2026.

Source: xStation5

Broadcom préservé, une chaîne d'approvisionnement plus diversifiée

Un accord jusqu'en 2031 qui protège Broadcom

La nuance retenue par le marché a son importance. Les discussions entre Marvell et Google ne signalent pas un abandon de Broadcom, qui reste le partenaire historique sur les TPU et qui a verrouillé la semaine passée un accord couvrant plusieurs générations de processeurs jusqu'en 2031. Broadcom contrôle plus de 70% du marché des accélérateurs IA sur mesure, avec un chiffre d'affaires IA de 8,4 milliards de dollars sur le dernier trimestre publié (+106% sur un an) et une prévision à 10,7 milliards pour le trimestre suivant. L'objectif interne de la société vise 100 milliards de dollars de revenus IA à l'horizon 2027.

Les analystes de Mizuho estiment par ailleurs que Broadcom enregistrera 21 milliards de dollars de revenus IA attribuables à ses relations avec Google et Anthropic en 2026, pour grimper à 42 milliards en 2027. Ces projections expliquent que le titre Broadcom n'ait pas subi de correction massive à l'annonce des discussions avec Marvell, le marché retenant avant tout un élargissement du panel de partenaires.

La logique est claire. La chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs dédiés à l'IA évolue d'un modèle à fournisseur dominant vers une architecture multi-partenaires intégrant Broadcom, MediaTek, Marvell, TSMC et les équipes de conception internes de Google.

L'inférence, nouveau centre de gravité économique

La focalisation sur l'inférence traduit un basculement des coûts dans l'économie de l'IA. La phase d'entraînement restera coûteuse, mais le volume d'inférence croît plus vite à mesure que les modèles passent en production. Counterpoint Research estime que Broadcom conservera environ 60% du marché des accélérateurs IA sur mesure à l'horizon 2027, avec Marvell autour de 25%, pour un marché total projeté à 118 milliards de dollars d'ici 2033.

Cette bascule explique la course des hyperscalers à la diversification. Google, comme Meta ou Microsoft, cherche à garder le contrôle serré sur l'architecture de son infrastructure d'IA, tant sur la conception des puces que sur le choix des fournisseurs pour les composants critiques. L'enjeu ne se limite pas aux coûts. Il porte aussi sur la capacité à adapter rapidement le matériel à des architectures de modèles en mutation permanente.

Pour les investisseurs, le message du jour se lit en trois temps. Marvell s'installe comme bénéficiaire secondaire crédible de l'expansion de l'infrastructure IA. Le secteur des semi-conducteurs sort progressivement d'un schéma à fournisseur unique pour entrer dans un écosystème plus fragmenté. Et les cours réagissent désormais autant aux annonces d'architectures futures qu'aux données financières publiées, ce qui amplifie la sensibilité de ces valeurs aux flux d'information émanant de la Big Tech.

❓ FAQ

Pourquoi le titre Marvell bondit-il ce lundi ?

Le titre Marvell gagne jusqu'à 6,3% en pré-marché à Wall Street après la publication, dimanche par The Information, d'informations sur des discussions avec Google pour développer deux puces d'IA : une memory processing unit complémentaire aux TPU existants et un nouveau TPU optimisé pour l'inférence.

Qu'est-ce qu'un TPU et à quoi sert-il ?

Un TPU (Tensor Processing Unit) est un processeur conçu par Google spécifiquement pour accélérer les calculs propres aux modèles d'intelligence artificielle. Contrairement aux GPU de Nvidia, adaptés à de multiples usages graphiques et scientifiques, le TPU est optimisé pour les opérations tensorielles utilisées dans l'entraînement et l'inférence des réseaux de neurones.

Ce partenariat remet-il en cause la position de Broadcom ?

Non. Broadcom a signé la semaine passée une extension de son accord TPU avec Google courant jusqu'en 2031 et conserve plus de 70% de parts de marché sur les accélérateurs IA sur mesure. Le rapprochement avec Marvell traduit une diversification des fournisseurs plutôt qu'un basculement.

Pourquoi parle-t-on beaucoup d'inférence actuellement ?

L'inférence désigne la phase où un modèle d'IA déjà entraîné est utilisé pour répondre à des requêtes concrètes d'utilisateurs. À mesure que les modèles génératifs se diffusent en production, le volume d'inférence explose et concentre une part croissante des dépenses d'infrastructure, ce qui en fait un segment stratégique pour les fabricants de puces.

Quels vecteurs permettent de s'exposer au thème des semi-conducteurs IA ?

Plusieurs canaux existent pour suivre cette thématique sur les marchés. L'achat d'actions individuelles de sociétés du secteur (concepteurs de puces, équipementiers, fondeurs) permet une exposition ciblée. Les ETF sectoriels répliquant un panier de valeurs des semi-conducteurs offrent une exposition plus diversifiée à l'ensemble de la filière. Le suivi des grands indices boursiers technologiques, comme le Nasdaq-100, permet également de capter la tendance globale du compartiment.