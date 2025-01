Meta affiche un bénéfice supérieur à celui du quatrième trimestre, mais les pertes de Reality Labs s'accumulent

Meta Platforms Inc, parent de Facebook, Instagram et WhatsApp, a publié ses résultats du quatrième trimestre 2024, révélant une fois de plus des pertes substantielles dans sa division Reality Labs, responsable du développement des technologies de réalité virtuelle et augmentée et du métavers. Malgré cela, les résultats globaux de l'entreprise ont dépassé les attentes des analystes, ce qui a théoriquement rassuré les investisseurs, mais les actions ont perdu jusqu'à 4 % avant le début de la conférence de presse. Actuellement, les actions sont en légère hausse d'environ 1 %. Ventilation des résultats de l'entreprise Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Recettes totales : 48,39 milliards de dollars (en hausse de 21 % d'une année sur l'autre), dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 46,98 milliards de dollars.

Recettes publicitaires : 46,78 milliards de dollars (en hausse de 21 % d'une année sur l'autre), dépassant les attentes de 45,65 milliards de dollars.

Recettes de la famille d'applications : 47,30 milliards de dollars (en hausse de 21 % d'une année sur l'autre), dépassant les attentes de 46,08 milliards de dollars.

Reality Labs : 1,08 milliard de dollars (+1,1 % d'une année sur l'autre), inférieur aux attentes de 1,11 milliard de dollars.

Autres revenus : 519 millions de dollars (en hausse de 55 % d'une année sur l'autre), dépassant les attentes de 433,3 millions de dollars.

Résultat d'exploitation : 23,37 milliards de dollars, dépassant les attentes de 20,09 milliards de dollars.

Perte d'exploitation de Reality Labs : 4,97 milliards de dollars (en hausse de 6,9 % d'une année sur l'autre), inférieure aux attentes d'une perte de 5,1 milliards de dollars.

Marge d'exploitation : 48 % (contre 41 % d'une année sur l'autre), supérieure aux attentes de 42,6 %.

Bénéfice par action (EPS) : 8,02 $ (contre 5,33 $ d'une année sur l'autre), dépassant les attentes de 6,78 $.

Utilisateurs actifs quotidiens moyens (DAU) dans la famille des apps : 3,35 milliards (en hausse de 5 % en glissement annuel), dépassant les attentes de 3,28 milliards.

Impressions publicitaires : En hausse de 6 % d'une année sur l'autre au quatrième trimestre et de 11 % pour l'ensemble de l'année 2024.

En hausse de 6 % d'une année sur l'autre au quatrième trimestre et de 11 % pour l'ensemble de l'année 2024. Prix moyen par annonce : En hausse de 14 % en glissement annuel au 4e trimestre et de 10 % pour l'ensemble de l'année 2024. Reality Labs : Meta perd encore des milliards sur la poussée AR/VR La division Reality Labs a enregistré une perte d'exploitation de 4,97 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 1,1 milliard de dollars. Bien que la perte soit massive, elle est légèrement inférieure aux prévisions des analystes, qui avaient prédit une perte de 5,4 milliards de dollars. Depuis 2020, Reality Labs a généré plus de 60 milliards de dollars de pertes d'exploitation, ce qui soulève des questions sur l'avenir du métavers et la stratégie de Mark Zuckerberg. Bonnes nouvelles de la famille d'applications Heureusement pour Meta, sa famille d'applications (Facebook, Instagram, WhatsApp) se porte beaucoup mieux. Le chiffre d'affaires de ce segment a augmenté de 21 % d'une année sur l'autre, atteignant 47,3 milliards de dollars, ce qui a également dépassé les attentes. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 35 %, atteignant 28,33 milliards de dollars. Les utilisateurs actifs quotidiens ont augmenté de 5 %, pour atteindre 3,35 milliards. Les recettes publicitaires ont également augmenté de 21 %, pour atteindre 46,78 milliards de dollars. À surveiller Investissements dans l'IA : Meta a annoncé qu'elle prévoyait de consacrer 60 à 65 milliards de dollars à des dépenses d'investissement en 2025, principalement pour l'infrastructure informatique liée à l'intelligence artificielle. Zuckerberg souligne que l'IA est essentielle au développement du métavers, y compris pour les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta.

Meta a annoncé qu'elle prévoyait de consacrer 60 à 65 milliards de dollars à des dépenses d'investissement en 2025, principalement pour l'infrastructure informatique liée à l'intelligence artificielle. Zuckerberg souligne que l'IA est essentielle au développement du métavers, y compris pour les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta. L'avenir du métavers : Les pertes considérables subies par Reality Labs jettent un doute sur l'avenir du métavers. Les investisseurs sont de plus en plus sceptiques quant à la vision de Zuckerberg et craignent que des milliards de dollars soient dépensés pour un projet qui ne produira peut-être jamais les résultats escomptés.

Les pertes considérables subies par Reality Labs jettent un doute sur l'avenir du métavers. Les investisseurs sont de plus en plus sceptiques quant à la vision de Zuckerberg et craignent que des milliards de dollars soient dépensés pour un projet qui ne produira peut-être jamais les résultats escomptés. La concurrence : Meta doit faire face à une concurrence croissante sur le marché de la RV/AR. Apple a récemment présenté son casque Vision Pro, et Google et Samsung travaillent sur leurs propres appareils.

Meta doit faire face à une concurrence croissante sur le marché de la RV/AR. Apple a récemment présenté son casque Vision Pro, et Google et Samsung travaillent sur leurs propres appareils. Réglementation : Meta souligne le « paysage réglementaire actif », y compris les actions juridiques et réglementaires dans l'UE et aux États-Unis, qui pourraient avoir un impact significatif sur ses activités et ses résultats financiers. Meta est une entreprise en équilibre sur deux fronts. D'une part, elle génère des revenus et des bénéfices considérables grâce à ses principales plateformes de médias sociaux, étant l'une des plus grandes entreprises à bénéficier de la publicité. D'autre part, elle subit d'énormes pertes dans un projet ambitieux mais risqué de métavers, tout en se concentrant sur le développement de l'intelligence artificielle. L'avenir de Meta dépend de la capacité de Zuckerberg à convaincre les investisseurs du bien-fondé de sa vision du métavers, ainsi que de la manière dont l'entreprise fera face à la concurrence et aux réglementations croissantes. Pour l'instant, malgré les milliards de pertes de Reality Labs, Meta se porte bien, et le récent rapprochement de Zuckerberg avec une personnalité politique de premier plan pourrait suggérer un mouvement commercial stratégique visant à assurer un fonctionnement favorable dans le nouveau climat politique. Zuckerberg a annoncé des changements dans les politiques de modération, qui devraient conduire à une réduction de la censure, dont le personnage a parlé à plusieurs reprises au cours de sa campagne électorale. Les investisseurs croient actuellement en la vision de Zuckerberg et les actions de l'entreprise ont récemment progressé plus fortement que le Nasdaq. De nouveaux sommets historiques pourraient être atteints demain. Source : xStation5

