Meta annoncera-t-il des dépenses d'investissement record ? Que révéleront les résultats du géant des réseaux sociaux ?

Meta est bien plus qu'une simple entreprise de médias sociaux. C'est également un géant de la publicité et une société qui investit massivement dans les nouvelles technologies, notamment dans l'intelligence artificielle et la réalité augmentée. Depuis près de trois ans, l'entreprise dépasse régulièrement les attentes avec des résultats trimestriels en constante amélioration. Cette tendance va-t-elle se poursuivre ?

Principales prévisions financières et opérationnelles

Chiffre d'affaires : 44,8 milliards de dollars (croissance attendue de 14,7 % en glissement annuel) contre une prévision de la société comprise entre 42,5 et 45,5 milliards de dollars.

44,8 milliards de dollars (croissance attendue de 14,7 % en glissement annuel) contre une prévision de la société comprise entre 42,5 et 45,5 milliards de dollars. Bénéfice par action : 5,89 dollars (croissance attendue de 14,1 % en glissement annuel) contre 5,16 dollars il y a un an.

5,89 dollars (croissance attendue de 14,1 % en glissement annuel) contre 5,16 dollars il y a un an. Chiffre d'affaires publicitaire : 44,1 milliards de dollars, avec une croissance des impressions de 6,9 % et une augmentation des prix de 7,6 %.

44,1 milliards de dollars, avec une croissance des impressions de 6,9 % et une augmentation des prix de 7,6 %. Reality Labs : chiffre d'affaires de 386 millions de dollars avec une perte d'exploitation de 4,9 milliards de dollars.

chiffre d'affaires de 386 millions de dollars avec une perte d'exploitation de 4,9 milliards de dollars. CapEx : augmentation potentielle par rapport aux prévisions actuelles de 64 à 72 milliards de dollars ; les analystes s'attendent à 67,8 milliards de dollars.

augmentation potentielle par rapport aux prévisions actuelles de 64 à 72 milliards de dollars ; les analystes s'attendent à 67,8 milliards de dollars. Marge d'exploitation : 38,3 % sur un chiffre d'affaires de 17,2 milliards de dollars.

38,3 % sur un chiffre d'affaires de 17,2 milliards de dollars. Utilisateurs actifs quotidiens : 3,42 milliards d'utilisateurs dans l'écosystème Family of Apps.

3,42 milliards d'utilisateurs dans l'écosystème Family of Apps. Threads : plus de 350 millions d'utilisateurs enregistrés.

plus de 350 millions d'utilisateurs enregistrés. Meta AI : en passe d'atteindre 1 milliard d'utilisateurs actifs par mois.

en passe d'atteindre 1 milliard d'utilisateurs actifs par mois. Variation implicite du cours : +/- 7,4 % après les résultats (réactions historiques : +/- 5 %).

CapEx - Une nouvelle augmentation des dépenses est-elle justifiée ?

La plus grande inconnue reste les CapEx pour 2025. Meta a déjà relevé ses prévisions pour le premier trimestre, passant de 60-65 milliards de dollars à 64-72 milliards de dollars. Tout porte à croire que la société pourrait annoncer des CapEx supérieurs à 72 milliards de dollars. Cette augmentation des dépenses s'expliquerait par un goulot d'étranglement en matière de puissance de calcul, qui aurait un impact sur les algorithmes publicitaires et l'IA. En outre, les coûts des fournisseurs augmentent, principalement ceux de Nvidia et AMD. Les droits de douane américains devraient également avoir un impact. La société devrait également invoquer la demande accrue de processeurs graphiques pour former les modèles Llama. Il convient également de rappeler que les derniers résultats d'Alphabet ont montré une augmentation des dépenses d'investissement de 10 milliards de dollars.

Cependant, les investisseurs pourraient se demander si l'augmentation des dépenses d'investissement au premier trimestre s'est traduite par une augmentation de la puissance de calcul réelle ou simplement par une augmentation des coûts pour le même équipement. La directrice financière Susan Li a admis au premier trimestre : « Même avec la capacité que nous mettrons en service en 2025, nous avons du mal à répondre à la demande des équipes en matière de ressources informatiques. »

Un signe positif est qu'Alphabet, malgré l'augmentation de ses dépenses, n'a pas mentionné les droits de douane comme facteur clé : les deux tiers des dépenses supplémentaires ont été alloués aux serveurs et un tiers aux centres de données.

Reality Labs - Un problème de rentabilité persistant

Reality Labs reste le principal sujet de préoccupation des investisseurs. Avec un chiffre d'affaires de seulement 386 millions de dollars (0,9 % du total), il génère une perte d'exploitation de 4,9 milliards de dollars par trimestre, soit une perte annuelle estimée à près de 20 milliards de dollars.

Un aspect positif pour le segment Reality Labs est le partenariat avec Andruil, qui a débouché sur un contrat de 100 millions de dollars avec le Pentagone. Meta a également ouvert un magasin physique pour les produits Reality Labs à Burlingame, en Californie. La société prévoit également une monétisation plus large des lunettes AR Ray-Ban.

Du côté négatif, il convient de noter que la société ne présente pas de voie claire vers la rentabilité. Les coûts de R&D augmentent, tandis que les revenus stagnent, oscillant entre 300 et 400 millions de dollars. Il est également important de souligner que, bien que la société soit l'un des leaders du marché de la réalité augmentée, elle est confrontée à la concurrence de produits tels que l'Apple Vision Pro.

Si la société affiche une rentabilité accrue dans d'autres segments, les investisseurs pourraient continuer à minimiser l'importance de Reality Labs.

Cependant, de plus en plus d'observateurs estiment qu'un plan concret visant à réduire les pertes ou à augmenter considérablement les revenus de ce segment est nécessaire.

Valorisation - Toujours attractive par rapport aux autres sociétés du Mag7

Meta semble relativement attractive parmi les sociétés du Magnificent 7. Son ratio EV/EBITDA prévisionnel et son ratio P/E prévisionnel sont les deux plus bas de l'ensemble du groupe. En termes de multiples de valorisation historiques, la société est légèrement plus chère que sa moyenne sur deux ans pour tous les indicateurs.

Meta dans son contexte historique et par rapport à d'autres entreprises du Mag7. Source : Bloomberg Finance LP



Le ratio EV/EBITDA prévisionnel reste élevé, mais proche d'un écart type par rapport à sa moyenne sur deux ans. Il convient de noter qu'il s'agit de l'un des ratios les plus bas parmi les entreprises du Mag7 et les autres petites entreprises technologiques. Meta continue d'afficher une croissance très forte de ses résultats, de sorte que la légère hausse des indicateurs de valorisation n'est pas préoccupante. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Principaux risques et opportunités pour la société

Parmi les principaux risques pour Meta figure la suppression de l'allègement fiscal à l'importation (exemption de minimis), qui entraîne déjà une baisse des dépenses publicitaires des exportateurs asiatiques de commerce électronique aux États-Unis. Une menace supplémentaire réside dans la hausse de l'inflation des investissements en immobilisations : la société risque de devoir payer de plus en plus cher pour la même puissance de calcul, ce qui limitera la croissance réelle de son infrastructure.

Les pertes importantes enregistrées par Reality Labs restent également un point douloureux, car elles ne montrent actuellement aucune amélioration de la rentabilité malgré des dépenses élevées. En outre, la pression réglementaire croissante en Europe et aux États-Unis ajoute à ces préoccupations.

D'autre part, Meta dispose d'importants moteurs de croissance. La monétisation des solutions d'IA (par exemple, via Llama) augmente déjà l'engagement des utilisateurs sur ses plateformes, ce qui se traduit par un potentiel publicitaire plus important. Des perspectives se dessinent également avec l'introduction de publicités sur Threads (qui compte plus de 350 millions d'utilisateurs dans plus de 30 pays) et le développement dynamique de WhatsApp Business, où la mise en place de publicités auprès d'une base de plusieurs milliards d'utilisateurs ne fait que commencer. En outre, l'amélioration continue de l'efficacité des algorithmes publicitaires grâce à l'utilisation de l'IA pourrait renforcer encore la compétitivité et les performances financières de l'entreprise.

Résumé - Optimisme prudent pour l'avenir de Meta

Meta affiche depuis près de trois ans des résultats supérieurs aux prévisions de consensus en matière de chiffre d'affaires. La société se développe plus fortement dans le domaine de la publicité, non seulement grâce à l'utilisation de la technologie IA, mais aussi dans des applications où la publicité était limitée ces dernières années. La valorisation de la société est élevée, mais reste attractive par rapport à d'autres sociétés, même les plus importantes.

À noter : l'ampleur du dépassement potentiel des revenus, le montant des dépenses d'investissement et toute justification de leur augmentation, ou toute précision concernant Reality Labs. Il convient toutefois de rappeler que même en cas de légère déception, la société reste leader dans son secteur d'activité.

La société a perdu une valeur significative lors de la séance d'hier, et depuis ses sommets historiques atteints il y a exactement un mois, le 30 juin, elle a perdu environ 6 % de sa valeur. Depuis la fin du mois de juin, les trajectoires des cours de Meta et du NASDAQ 100 ont complètement divergé. Néanmoins, depuis le début de l'année, les actions ont augmenté d'environ 20 %, et sur l'année écoulée, le gain est d'environ 50 %. Une variation implicite d'environ 7 % après la séance d'aujourd'hui à Wall Street, à partir d'un niveau d'environ 700 dollars par action, offre la possibilité d'atteindre de nouveaux sommets historiques ou de chuter à environ 650 dollars par action, soit le niveau le plus bas depuis deux mois. Source : xStation5