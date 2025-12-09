Points clés Meta (Facebook) possède au moins 3% d’ EssilorLuxottica , selon un administrateur.

(Facebook) possède d’ , selon un administrateur. Collaboration : les deux groupes développent les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta .

: les deux groupes développent les . Pas de siège au conseil pour Meta, mais la participation pourrait monter jusqu’à 5% .

pour Meta, mais la participation pourrait . Action EssilorLuxottica : -4,6% (plus forte baisse depuis mai 2024), en raison de la concurrence de Google (lunettes IA prévues en 2026 avec Warby Parker).

Meta, actionnaire stratégique d’EssilorLuxottica Une participation confirmée, mais discrète Jose Gonzalo (Bpifrance, administrateur d’EssilorLuxottica) a confirmé que Meta détient au moins 3% du capital.

(Bpifrance, administrateur d’EssilorLuxottica) a que Meta détient du capital. Potentiel : la part pourrait atteindre 5% , mais reste probablement dans la fourchette basse .

: la part pourrait , mais reste probablement dans la . Pas de représentation au conseil d’administration, et aucune demande en ce sens. Un partenariat technologique renforcé Meta et EssilorLuxottica collaborent sur les Ray-Ban Meta , des lunettes intégrant l’IA .

, des lunettes . Aucun commentaire officiel des deux entreprises. Google entre en concurrence avec des lunettes IA en 2026 Double menace pour Ray-Ban Meta Google (Alphabet) et Warby Parker préparent deux modèles de lunettes IA : Avec écran intégré . Sans écran (similaire aux Ray-Ban Meta).

(Alphabet) et préparent : Impact boursier : EssilorLuxottica perd 6 Md€ de capitalisation en une journée. Réaction des analystes Cédric Rossi (Stifel) : « La concurrence n’est pas une surprise, mais elle s’intensifie. »

(Stifel) : « La concurrence n’est pas une surprise, mais elle s’intensifie. » Les investisseurs craignent une érosion des parts de marché face à Google. FAQ 1. Quelle est la participation de Meta dans EssilorLuxottica ? Au moins 3%, avec un potentiel jusqu’à 5%. 2. Pourquoi Meta investit-il dans EssilorLuxottica ? Pour renforcer leur partenariat sur les lunettes intelligentes (Ray-Ban Meta). 3. Meta a-t-il un siège au conseil d’administration ? Non, et il n’en a pas demandé. 4. Pourquoi l’action EssilorLuxottica baisse-t-elle ? Google annonce des lunettes IA concurrentes pour 2026, ce qui inquiète les investisseurs. 5. Quels sont les projets de Google ? Deux types de lunettes IA : Avec écran .

. Sans écran (comme les Ray-Ban Meta). 6. Est-ce une surprise pour le marché ? Non, mais la confirmation de la concurrence directe a déclenché des prises de bénéfices. 7. Quelle est la prochaine étape pour EssilorLuxottica ? Innover pour maintenir son avance, face à la pression de Google et d’autres acteurs tech.

