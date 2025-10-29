Microsoft : à quoi s'attendre pour les résultats du T3?

Points clés Le marché anticipe un chiffre d’affaires d’environ 75,5 milliards de dollars, en hausse d’environ 14 % sur un an, et un bénéfice par action (BPA) de 3,66 dollars.

La performance de Copilot et des services Cloud sera déterminante.

Les investisseurs suivront de près toute mention de la concurrence ou d’éventuels accords liés à l’intelligence artificielle.

Les prévisions à venir pourraient « faire ou défaire » le sentiment du marché.

Microsoft est l’un des piliers de l’économie numérique mondiale et une marque présente dans presque tous les domaines du logiciel. Les résultats financiers de l’entreprise servent souvent de baromètre pour évaluer la demande en technologies ainsi que les investissements dans les infrastructures de données et l’intelligence artificielle. Aujourd’hui, après la clôture des marchés américains, la société publiera ses résultats trimestriels. Au-delà des chiffres eux-mêmes, l’analyse des tendances par segment d’activité et les perspectives pour les prochains mois seront déterminantes. Le marché prévoit un chiffre d'affaires d'environ 75,5 milliards de dollars, ce qui correspondrait à une croissance d'environ 14 % par rapport à l'année précédente et à un BPA de 3,66 dollars. Au-delà de l'atteinte de ces valeurs, il sera important de voir comment l'entreprise décrit la situation de ses principaux segments et si elle confirme la durabilité de la demande pour les services cloud et les solutions basées sur l'IA. Les investisseurs compareront la dynamique des revenus et des marges au cours des derniers trimestres afin d'évaluer si le taux de croissance actuel est durable. Cloud Les opérations cloud seront au centre de l'attention. Le segment Intelligent Cloud représente actuellement environ 40 % des revenus de l'entreprise. Les attentes du marché tablent sur une croissance des revenus cloud de Microsoft de plus de 20 % en glissement annuel, pour atteindre environ 46 milliards de dollars. La dynamique de la plateforme Azure , qui reflète la migration vers le cloud, sera particulièrement surveillée. Parmi les indicateurs importants, on peut également citer les taux d'utilisation des services serveurs, la base de clients et le rapport entre la croissance et les coûts d'expansion des centres de données. Copilot La deuxième vedette de la soirée sera Copilot, un ensemble de fonctionnalités assistées par l'IA dans les produits Office. Les investisseurs comptent sur le maintien d'un taux de croissance élevé du nombre d'utilisateurs et, surtout, sur une augmentation claire de la monétisation. Les données clés comprendront les taux de conversion des essais vers les abonnements payants, le chiffre d'affaires par utilisateur et l'expansion de la disponibilité de Copilot dans les couches suivantes de l'écosystème, des suites bureautiques aux outils de développement logiciel et aux solutions de contact client. Attentes Au-delà des chiffres eux-mêmes, le ton de la communication et les prévisions ont leur importance. Microsoft figure parmi les leaders en matière de dépenses d'investissement dans les infrastructures informatiques et de stockage, et le marché attend des preuves claires que ces dépenses se traduiront par une croissance durable des flux de trésorerie. Les valorisations demeurent élevées, laissant peu de marge d’erreur. Les investisseurs s’attendent à une hausse des prévisions de bénéfices pour les prochains trimestres. À l’inverse, des signaux trop prudents ou des commentaires réservés de la direction pourraient peser sur le sentiment du marché. Un élément clé sera la référence à la concurrence, en particulier dans le domaine des services Cloud. Une surprise positive pourrait venir de l’annonce d’un nouveau partenariat avec une entreprise fortement impliquée dans le développement de l’intelligence artificielle, ce qui renforcerait le discours sur les avantages de l’écosystème Microsoft et soutiendrait les attentes d’une poursuite de l’expansion dans le Cloud et les services assistés par l’IA. MSFT.US (D1)

Source: xStation5

