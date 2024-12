MicroStrategy et Palantir rejoignent le Nasdaq 100 lors du remaniement annuel

Dans le cadre d'un remaniement important annoncé vendredi dernier, l 'indice Nasdaq 100 s'apprête à accueillir trois entreprises technologiques très performantes et à faire ses adieux à trois autres. Les projecteurs sont braqués sur deux innovateurs technologiques : MicroStrategy Inc. (MSTR.US), l'éditeur de logiciels devenu un investisseur majeur dans le Bitcoin, et Palantir Technologies (PLTR.US), le géant de l'analyse de données basé sur l'IA. Avec Axon Enterprise (AXON.US), ils rejoindront le prestigieux indice à partir du 23 décembre. L'ajout de MicroStrategy marque une étape importante pour le monde de la cryptographie, car l'action de l'entreprise a bondi de 500 % cette année, grâce à sa stratégie audacieuse en matière de bitcoins. Sous la direction de Michael Saylor, l'entreprise est passée d'une activité logicielle traditionnelle à la plus grande entreprise détentrice de bitcoins, avec des avoirs évalués à environ 44 milliards de dollars. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'ascension de Palantir Technologies est tout aussi impressionnante : son action a grimpé de 343 % cette année. Cofondée par Peter Thiel, l'entreprise s'est imposée comme l'un des principaux fournisseurs de solutions d'analyse de données basées sur l'IA, au service d'agences gouvernementales et d'entreprises privées. Ses logiciels ont joué un rôle déterminant dans les opérations militaires des États-Unis et des forces alliées en Ukraine et en Israël. Axon Enterprise, le fabricant de Tasers et de caméras corporelles pour la police, complète le trio des nouveaux entrants avec une hausse de 150 % de ses actions depuis le début de l'année, grâce à ses solutions logicielles innovantes basées sur l'IA. Pour tenir compte de ces ajouts, trois sociétés sortiront de l'indice : le fabricant de vaccins Moderna, le fabricant de serveurs Super Micro Computer et la société de biotechnologie Illumina. Le rééquilibrage devrait déclencher une activité importante sur le marché, Bloomberg Intelligence estimant à au moins 22 milliards de dollars les achats liés aux ETF sur différents titres. Les changements reflètent l'influence croissante des crypto-monnaies et de l'intelligence artificielle dans le secteur technologique, MicroStrategy et Palantir étant les meilleurs exemples de la manière dont les entreprises technologiques traditionnelles peuvent évoluer et prospérer sur les marchés émergents. US100 (Intervalle D1) L'indice Nasdaq-100, représenté par le contrat US100, se négocie à des sommets historiques. Le sommet de la mi-novembre à 21 255 est le premier niveau de soutien pour les haussiers, le sommet de la mi-juillet à 20 895, étroitement aligné avec la moyenne mobile à 50 jours à 20 851, apportant un soutien supplémentaire. Pour les baissiers, les cibles clés comprennent la SMA de 100 jours et les sommets d'août proches de 19 917, qui constituent des niveaux de baisse critiques. L'indice RSI se consolide près de la zone de surachat, ce qui témoigne d'une dynamique haussière soutenue. Parallèlement, le MACD se rétrécit mais continue d'afficher une divergence haussière, soulignant la force de la tendance haussière dominante. Source : xStation

