📊 US100 sous pression : un signal d’alerte pour les marchés américains

Une rupture technique marquante sur le Nasdaq 100

Les futures Nasdaq 100 (US100) enregistrent une baisse supérieure à 1.5%, passant sous les niveaux observés à l’ouverture de la séance du 2 janvier 2026. Ce mouvement est d’autant plus significatif qu’il annule l’intégralité des performances depuis le début de l’année, mettant fin à l’optimisme de court terme qui prévalait encore récemment.

La situation est accentuée par le fait que les marchés actions américains sont fermés aujourd’hui en raison d’un jour férié national. En l’absence de cotation au comptant, la réaction violente observée sur les contrats à terme reflète un repositionnement rapide des investisseurs face aux risques géopolitiques et commerciaux apparus durant le week-end.

Une réaction disproportionnée malgré de solides fondamentaux récents

Ce repli interpelle d’autant plus que les résultats records de TSMC et l’enthousiasme autour des semi-conducteurs n’ont pas permis au Nasdaq 100 d’inscrire de nouveaux sommets. Ce manque de suivi haussier suggère une fatigue du marché, voire une fragilité sous-jacente de la tendance.

Ce graphique met en évidence la cassure des supports récents et souligne l’incapacité de l’indice à capitaliser sur les bonnes nouvelles sectorielles. Source: xStation5

🌍 Tarifs douaniers : le choc politique à l’origine du repli

Les annonces de Donald Trump ravivent les tensions commerciales

À l’origine de cette onde de choc, Donald Trump a annoncé l’instauration de tarifs douaniers de 10% sur les importations en provenance des principales économies de l’Union européenne et du Royaume-Uni, avec une entrée en vigueur évoquée au 1er février. Plus surprenant encore, l’ancien président a menacé de porter ces tarifs à 25% en cas d’échec d’un accord sur l’achat du Groenland.

Les investisseurs jugent ces déclarations excessives et difficilement crédibles dans un laps de temps aussi court. La perspective d’une escalade rapide des tensions entre Washington et Bruxelles ravive le souvenir des guerres commerciales passées et renforce l’aversion au risque.

Un dollar en baisse, symptôme d’un malaise plus profond

Contrairement aux schémas habituels, le dollar américain s’est affaibli à la suite de ces annonces. Cette réaction atypique suggère que les marchés ne perçoivent pas ces mesures comme favorables à l’économie américaine, mais plutôt comme un facteur de déstabilisation globale.

Cette baisse du billet vert traduit une dégradation du sentiment de marché, où les investisseurs réduisent leur exposition aux actifs risqués sans se réfugier massivement sur le dollar.

💻 Technologie et Europe : des risques croisés pour les géants US

Les valeurs technologiques déjà fragilisées

Depuis plusieurs mois, les actions de logiciels sont sous pression. Des entreprises emblématiques comme Salesforce ou ServiceNow enchaînent les phases de repli, illustrant une rotation sectorielle défavorable. Même les poids lourds comme Meta Platforms et Microsoft affichent des performances en demi-teinte.

Dans ce contexte, la menace de tarifs ciblant l’Europe pourrait peser davantage sur les revenus internationaux des groupes technologiques américains, fortement exposés au marché européen.

Contagion aux marchés européens

La nervosité ne se limite pas aux États-Unis. En Europe, le DAX allemand recule de plus de 1.2%, signalant une réaction immédiate des investisseurs face au risque de représailles commerciales. Une détérioration durable des relations transatlantiques pourrait pénaliser les chaînes de valeur globales et la croissance des entreprises exportatrices.

📉 Vers une correction plus profonde des marchés actions ?

Un scénario de correction désormais crédible

Si le thème des tarifs douaniers reste au cœur de l’actualité dans les prochaines semaines, la probabilité d’une correction plus marquée des actions américaines augmente sensiblement. Le fait que le Nasdaq 100 n’ait pas atteint de nouveaux sommets malgré des catalyseurs positifs renforce ce scénario.

Par ailleurs, la perspective d’un accord sur le Groenland avant le 1er février apparaît peu réaliste, ce qui entretient l’incertitude et limite la visibilité des investisseurs.

Un marché hypersensible aux signaux politiques

Cette séquence illustre une nouvelle fois la sensibilité extrême des marchés financiers aux annonces politiques, en particulier lorsqu’elles touchent au commerce international. À court terme, la volatilité pourrait rester élevée, avec des mouvements amplifiés par des volumes réduits et un positionnement prudent des investisseurs.

❓ FAQ

Pourquoi le Nasdaq 100 (US100) baisse-t-il fortement aujourd’hui ?

La baisse est principalement liée aux annonces de nouveaux tarifs douaniers de Donald Trump, qui ravivent les craintes de guerre commerciale et dégradent le sentiment de risque.

Les marchés américains sont-ils ouverts aujourd’hui ?

Non, les marchés actions au comptant sont fermés en raison d’un jour férié, mais les futures continuent de coter et reflètent la réaction des investisseurs.

Pourquoi le dollar recule-t-il malgré la montée des tensions ?

Les investisseurs perçoivent ces annonces comme négatives pour l’économie américaine, ce qui affaiblit le dollar au lieu de renforcer son rôle de valeur refuge.

Les valeurs technologiques sont-elles les plus exposées ?

Possible, oui, notamment les grandes entreprises américaines ayant une forte présence en Europe, comme les géants du logiciel et des services numériques.

Faut-il craindre une correction durable des marchés actions ?

Si les tensions commerciales persistent, le risque d’une correction plus profonde augmente, surtout dans un contexte où les indices peinent déjà à inscrire de nouveaux sommets.