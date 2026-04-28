Nasdaq 100 & S&P 500 : Le pétrole pèse sur les indices

Les Futures Nasdaq reculent avant l’ouverture de Wall Street de 1,4% ce mardi, après un record du Nasdaq et du S&P 500 lundi. Les Futures S&P 500 perdent 0,75%, tandis que le pétrole reste le principal signal inflationniste avec un Brent au-dessus de 104 $. La séance combine trois dossiers : la Fed, les résultats d’entreprises et le blocage des flux pétroliers autour du détroit d’Ormuz.

Futures Nasdaq : le pétrole remet l’inflation au centre

Records lundi, repli mardi

Le Nasdaq et le S&P 500 terminent lundi à des records, juste avant une séquence dense pour Wall Street. Environ 40% du S&P 500 publient leurs comptes cette semaine, avec Apple, Amazon, Alphabet, Meta et Microsoft parmi les grandes capitalisations attendues. La hausse récente donne peu de marge d’erreur aux publications.

Les Futures Nasdaq perdent 1,4% ce mardi. Les Futures S&P 500 reculent de 0,75%. Le repli vient d’abord de la technologie, où les premières publications créent des écarts marqués entre valeurs.

Le mois d’avril reste très favorable aux indices américains. Le Nasdaq avance d’environ 15% depuis le début du mois, tandis que le S&P 500 progresse de plus de 9%. Pour le S&P 500, le mois se classe parmi les meilleurs mois d’avril depuis 1950 si la hausse reste proche de ce niveau.

Les marchés asiatiques ferment en baisse. Le Nikkei perd 619 points à 59 917, le Shanghai Composite recule de 7 points à 4 078 et le Hang Seng abandonne 245 points à 25 679. En Europe, le DAX gagne 51 points à 24 135 et le FTSE 100 avance de 49 points à 10 370.

Brent à plus de 104 dollars avant la Fed

Le pétrole pèse sur les indices. Le WTI passe au-dessus de 100 $, tandis que le Brent franchit 104 $. Les flux par le détroit d’Ormuz restent contraints, ce qui entretient la tension sur les prix de l’énergie et sur les anticipations d’inflation.

Le cours du pétrole devient donc un point de passage pour la Fed. Le comité de politique monétaire se réunit les 28 et 29 avril, avec un statu quo attendu par le consensus. La question porte moins sur la décision immédiate que sur le message envoyé face à un choc énergétique plus durable.

Jeudi concentre deux publications américaines : la première estimation du PIB du premier trimestre et les revenus et dépenses des ménages de mars, qui incluent l’indice PCE. Ces données sortent à 14h30, heure de Paris. Le PCE reste l’indicateur d’inflation préféré de la Fed.

La Banque du Japon donne aussi un signal de prudence. Elle maintient son taux directeur à 0,75% après un vote partagé, dans un contexte de yen fragile et de hausse des prix de l’énergie. Le Nikkei recule de plus de 1% dans la foulée.

Résultats d’entreprises : premiers écarts de marché

Consommation et industrie : GM, UPS et Hilton divergent

General Motors publie un BPA ajusté de 3,70 $, au-dessus du consensus de 2,62 $. Le chiffre d’affaires atteint 43,6 milliards de dollars, proche de l’estimation de 43,55 milliards. Le constructeur relève aussi ses prévisions 2026, avec un BPA ajusté attendu entre 11,50 $ et 13,50 $.

La marge de GM passe de 8,8% à 10,1% sur un an, malgré une baisse de 10% des ventes au premier trimestre. Le bénéfice net recule de 6% à 2,6 milliards de dollars, en raison d’une charge de 1,1 milliard. Le titre fait partie des valeurs en hausse avant l’ouverture.

UPS publie un BPA ajusté de 1,07 $, au-dessus du consensus de 1,03 $, et un chiffre d’affaires de 21,2 milliards de dollars. Les revenus reculent de 1,2% sur un an, mais dépassent l’estimation de 20,97 milliards. Le groupe confirme un chiffre d’affaires 2026 d’environ 89,7 milliards de dollars et une marge opérationnelle ajustée proche de 9,6%.

Hilton affiche un BPA ajusté de 2,01 $, contre 1,97 $ attendu. Les revenus atteignent 2,94 milliards de dollars, légèrement sous l’estimation de 2,95 milliards. Le groupe vise désormais un BPA ajusté 2026 entre 8,79 $ et 8,91 $, sous le consensus de 9,05 $, avec un RevPAR comparable en hausse de 2% à 3%.

Énergie et santé : BP profite du pétrole, Centene relève

BP ressort parmi les gagnants du matin. Le bénéfice ajusté au coût de remplacement atteint 3,2 milliards de dollars au premier trimestre, contre 1,38 milliard un an plus tôt et 2,67 milliards attendus. La hausse du pétrole liée à la guerre en Iran améliore fortement les résultats de trading et d’amont.

Solaris Energy Infrastructure publie un BPA ajusté de 0,44 $, contre 0,26 $ attendu. Le chiffre d’affaires atteint 196 millions de dollars, au-dessus du consensus de 182,2 millions. L’EBITDA ajusté augmente de 22% sur un trimestre, et la société relève sa fourchette du deuxième trimestre à 83-93 millions de dollars.

Centene avance aussi après ses comptes. Le BPA ajusté ressort à 3,37 $, contre 2,13 $ attendu, avec 49,94 milliards de dollars de revenus. Le groupe relève sa prévision de BPA ajusté 2026 à plus de 3,40 $, contre plus de 3,00 $ auparavant, et réduit sa dette de 1 milliard de dollars au premier trimestre.

Le secteur de la santé reste actif. Intellia Therapeutics annonce une offre d’actions de 150 millions de dollars. Oruka Therapeutics lance une offre de 500 millions de dollars en actions ordinaires et bons de souscription. Qiagen réduit sa prévision de BPA 2026 à au moins 2,43 $, contre au moins 2,50 $, en raison de la baisse des tests d’immigration QuantiFERON, de la prudence des clients américains en sciences de la vie et de l’incertitude géopolitique.

Technologie : l’IA et les prévisions guident le Nasdaq

OpenAI, Google et Spotify sous surveillance

OpenAI manque ses objectifs récents de nouveaux utilisateurs et de revenus, ce qui nourrit des questions internes sur sa capacité à financer ses dépenses de centres de données. Le sujet touche directement le marché des puces, du cloud et des valeurs de l’intelligence artificielle. Les Futures Nasdaq réagissent d’autant plus que la semaine rassemble plusieurs publications de mégacapitalisations.

Google signe un accord avec le département américain de la Défense pour l’usage de ses modèles d’IA dans des travaux classifiés. L’accord autorise le Pentagone à utiliser l’IA de Google pour tout usage gouvernemental légal. Alphabet reste donc exposé à la demande publique d’IA, en plus de ses activités cloud et publicitaires.

Spotify affiche 293 millions d’abonnés premium au premier trimestre, en hausse de 9% sur un an. La prévision de 778 millions d’utilisateurs actifs mensuels pour le deuxième trimestre dépasse l’estimation de 773 millions, mais l’objectif de 299 millions d’abonnés premium reste inférieur aux attentes. Le résultat explique la baisse du titre après publication.

Le groupe vise aussi 630 millions d’euros de résultat opérationnel au deuxième trimestre, contre 684 millions attendus. Ce décalage pèse davantage que la progression du nombre d’utilisateurs. Dans une séance dominée par les résultats, les prévisions comptent autant que les chiffres publiés.

Semi-conducteurs : Amkor, Cadence et Sanmina se séparent

Amkor publie un BPA de 0,33 $, contre 0,24 $ attendu, avec des revenus en hausse de 27% à 1,685 milliard de dollars. Le groupe vise pour le deuxième trimestre un BPA de 0,42 $ à 0,52 $ et des revenus de 1,75 à 1,85 milliard de dollars. Malgré ces chiffres, le titre fait partie des baisses post-publication.

Cadence Design Systems annonce un BPA de 1,23 $ et des revenus de 1,47 milliard de dollars. Le groupe vise 1,07 $ à 1,13 $ de BPA au deuxième trimestre. Il réduit sa prévision annuelle de BPA à 7,85 $-7,95 $, contre 8,05 $-8,15 $ auparavant, même si la fourchette de revenus 2026 passe à 6,125-6,225 milliards de dollars.

Celestica affiche un BPA ajusté de 2,16 $, au-dessus de l’estimation de 2,07 $, avec 4,04 milliards de dollars de revenus. Rambus publie un BPA ajusté de 0,63 $, contre 0,65 $ attendu, sur 180,2 millions de dollars de revenus. Sanmina ressort mieux, avec un BPA ajusté de 3,16 $ et 4,01 milliards de dollars de revenus, puis une prévision annuelle de BPA ajusté entre 10,75 $ et 11,35 $.

Dans l’industrie, Nucor publie un BPA de 3,23 $, contre 2,82 $ attendu, avec 9,5 milliards de dollars de ventes. Crown Holdings annonce un BPA ajusté de 1,86 $ et des ventes en hausse de 13% à 3,259 milliards de dollars. Simpson Manufacturing garde ses perspectives annuelles, avec une marge EBIT attendue entre 19,5% et 20,5%.

❓ FAQ

Pourquoi les Futures Nasdaq reculent-ils ce mardi ?

Les Futures Nasdaq reculent car les valeurs technologiques abordent une semaine de résultats dense, avec un pétrole plus cher et une Fed attendue mercredi. Le repli de 1,4% intervient après des records lundi.

Pourquoi le cours du pétrole pèse-t-il sur les Futures S&P 500 ?

Le cours du pétrole pèse sur les Futures S&P 500 car un Brent au-dessus de 111 $ ravive les craintes d’inflation. Une inflation plus élevée réduit les marges de certains secteurs et complique le calendrier de baisse des taux.

Quel rôle joue la Fed pour les Futures Nasdaq ?

La Fed influence les Futures Nasdaq via les taux d’intérêt et les anticipations de valorisation. Un statu quo est attendu, mais le ton employé face au choc pétrolier compte pour les valeurs de croissance.

Pourquoi les résultats d’entreprises comptent-ils cette semaine ?

Environ 40% du S&P 500 publient leurs comptes. Les résultats d’Apple, Amazon, Alphabet, Meta et Microsoft donnent des indications sur l’IA, le cloud, la publicité numérique et la consommation.

Quels indicateurs macroéconomiques suivent les marchés après la Fed ?

Le PIB américain et l’indice PCE sortent jeudi à 14h30, heure de Paris. Le PCE mesure les prix à la consommation à partir des dépenses des ménages et reste suivi par la Fed.