Points clés

Les données emploi US décevantes accentuent l’aversion au risque.

La pression vendeuse s’intensifie sur les marchés américains, et en particulier sur le Nasdaq 100, qui prolonge sa phase de correction. Les futures US100 affichent une baisse supérieure à 2%, dans un contexte de sentiment dégradé sur la technologie et de signaux inquiétants en provenance du marché du travail américain. 📊 Macroéconomie : l’emploi US inquiète de plus en plus Des chiffres nettement sous les attentes Les dernières publications macroéconomiques ont renforcé le scénario d’un ralentissement plus marqué de l’économie américaine : Inscriptions initiales au chômage :

231 000 vs 212 000 attendus et 209 000 la semaine précédente

JOLTS (décembre) :

6,54 millions d’offres d’emploi vs 7,25 millions attendues et 7,14 millions précédemment

Rapport Challenger (janvier) :

108 400 licenciements, contre 35 500 en décembre, soit une hausse de plus de 200% sur un an Ces données suggèrent un refroidissement rapide du marché du travail, en particulier dans les secteurs cycliques et technologiques, ce qui pèse à la fois sur les perspectives de croissance et sur le sentiment de marché. Un dilemme pour la Fed Ce contexte complique encore la lecture de la politique monétaire : trop faible pour ignorer le ralentissement,

mais encore trop désordonné pour déclencher un cycle rapide de baisse des taux. Résultat : hausse de la volatilité et compression des multiples, en particulier sur les valeurs de croissance. 📉 Nasdaq 100 : une zone technique critique À quelques pas de l’EMA200 Sur le graphique journalier, le Nasdaq 100 se rapproche dangereusement de sa moyenne mobile exponentielle à 200 séances (EMA200), matérialisée par la ligne rouge. L’indice n’évolue plus qu’à environ 300 points au-dessus de ce support de long terme. Le RSI journalier glisse vers 34, un niveau observé pour la dernière fois lors de la correction de l’automne, signalant une perte nette de momentum haussier. Source: xStation5 Niveaux clés à surveiller Support majeur : zone de l’ EMA200

Résistance de court terme : EMA50, située autour de 25 700 points Une cassure nette sous l’EMA200 pourrait valider un changement de régime à moyen terme, tandis qu’un rebond technique rapide serait nécessaire pour calmer les craintes de marché. 🧠 Tech : la faiblesse devient systémique La pression s’étend à toutes les sous-branches La défiance initialement concentrée sur le software s’est désormais propagée à l’ensemble du secteur technologique. Les semi-conducteurs sont également sous pression, même si Broadcom (AVGO) et TSMC (TSM) font figure d’exceptions ponctuelles. Les pertes sont lourdes parmi les mégacaps : Alphabet & Amazon : près de -5%

Microsoft : plus de -3%

Tesla : près de -4% Ces mouvements montrent que le marché ne fait plus de distinction entre “qualité” et “thématique” à court terme : la réduction du risque est globale. Effet de contagion vers les financières La faiblesse du secteur tech commence aussi à peser sur les banques et financières, où les investisseurs s’inquiètent : de l’ exposition au financement du secteur logiciel ,

et d’une détérioration générale des conditions de marché. Les prises de bénéfices s’accélèrent également sur des valeurs jusque-là très solides, comme Eli Lilly (LLY.US), en recul de plus de 7%, illustrant une décompression généralisée des positions gagnantes. Source: xStation5 🔍 Lecture de marché : un test de conviction Zone charnière pour les acheteurs Le Nasdaq 100 se trouve désormais dans une zone de décision majeure. L’EMA200 a historiquement servi de baromètre de tendance de long terme. Tenue du support : scénario de rebond technique, possiblement violent.

Cassure du support : risque d’accélération baissière et de changement de régime. Ce que surveillent les investisseurs À très court terme, le marché se focalise sur : la réaction des indices autour de l’ EMA200 ,

la poursuite ou non de la dégradation des données emploi ,

la capacité (ou non) des mégacaps tech à stabiliser le sentiment. ❓ FAQ Pourquoi le Nasdaq chute-t-il plus que le Dow ?

Parce qu’il est beaucoup plus exposé aux valeurs de croissance et de technologie, actuellement les plus vendues. Les données emploi sont-elles vraiment négatives ?

Oui, surtout le JOLTS et le rapport Challenger, qui montrent un net refroidissement. L’EMA200 est-elle un niveau clé ?

Oui, c’est l’un des supports techniques les plus suivis par les investisseurs institutionnels. Un rebond est-il encore possible ?

Oui, mais il devra être rapide et convaincant pour éviter une rupture de tendance. Pourquoi Eli Lilly baisse-t-elle fortement malgré de bons fondamentaux ?

À cause de prises de bénéfices et d’une réduction globale du risque sur les leaders de marché.

