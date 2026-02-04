Techniquement, l’US100 teste une zone critique de support qui pourrait déterminer la suite de la tendance.

Le secteur technologique subit une fatigue du trade “acheter tout ce qui touche à l’IA” .

Le Nasdaq 100 (US100) chute de plus de 2% , passant sous 25 000 points pour la première fois depuis décembre 2025.

La correction du secteur technologique américain s’intensifie. Le Nasdaq 100 prolonge son repli avec une nouvelle baisse de plus de 2%, enfonçant le seuil symbolique des 25 000 points. Ce mouvement marque une rupture psychologique importante et reflète un changement de régime progressif : le marché n’accorde plus un blanc-seing à tous les acteurs de l’intelligence artificielle.

📉 Tech américaine : la fin du “buy everything”

AMD, catalyseur d’un sell-off sectoriel

Le décrochage du marché a été accéléré par Advanced Micro Devices, dont le titre a plongé de 16% après la publication de prévisions de chiffre d’affaires jugées décevantes pour le premier trimestre. Pour les investisseurs, ce signal remet en question l’idée que la monétisation de l’IA progresse de manière linéaire et homogène chez tous les acteurs du secteur.

La sanction infligée à AMD illustre une nouvelle réalité : les attentes sont extrêmement élevées, et le moindre doute sur la trajectoire de croissance entraîne des ventes massives, en particulier sur les valeurs ayant le plus bénéficié du rallye précédent.

Semi-conducteurs et logiciels emportés dans la vague

La faiblesse s’est rapidement propagée à l’ensemble de l’écosystème technologique. Micron Technology chute de 9%, Broadcom recule de 5%, tandis qu’Oracle perd environ 4%. Même des valeurs considérées comme des piliers de l’infrastructure IA, telles que Nvidia ou CrowdStrike, subissent des pressions vendeuses.

Seule Microsoft parvient à afficher une relative stabilité, mais cela ne suffit pas à inverser la tendance globale. Le secteur technologique devient ainsi le plus mauvais contributeur du S&P 500, en baisse de plus de 2%, alors que les investisseurs attendent désormais des catalyseurs majeurs.

📊 Macroéconomie : l’emploi accentue l’aversion au risque

ADP : un signal d’alerte sur le marché du travail

La publication du dernier rapport ADP a renforcé le malaise. Les créations d’emplois dans le secteur privé ressortent à seulement +22 000, très loin des 45 000 attendues. Sans la forte hausse des embauches dans l’éducation et la santé, la lecture aurait même été négative.

Ce chiffre, combiné à une révision en baisse du mois précédent, nourrit les craintes d’un refroidissement plus marqué du marché du travail, un facteur clé pour la consommation et les bénéfices des entreprises.

Un cocktail défavorable pour les valeurs de croissance

Pour les valeurs technologiques, la combinaison est délicate : ralentissement de la croissance économique, attentes bénéficiaires élevées et valorisations tendues. Dans ce contexte, les investisseurs réduisent leur exposition aux segments perçus comme les plus risqués, au profit d’actifs plus défensifs ou de secteurs moins dépendants de la croissance future.

📐 Analyse technique : des niveaux décisifs pour l’US100

Cassure de supports majeurs

Sur le plan technique, le Nasdaq 100 (US100) est entré dans une phase corrective plus profonde, avec une chute de 2,3% sur la séance. L’indice a cassé nettement le retracement de Fibonacci à 50% (25 136), qui avait servi de support plus tôt dans la journée.

Les cours testent désormais la zone du retracement de 38,2%, autour de 24 885, ainsi que la moyenne mobile exponentielle à 120 périodes, considérée comme une ligne de défense clé pour les acheteurs.

Source: xStation5

Scénarios à court terme

Si l’indice ne parvient pas à préserver la zone des 24 800 points, le risque d’une accélération baissière augmente. Les prochains objectifs techniques se situent vers 24 575 (retracement de 23,6%), puis le seuil psychologique des 24 000 points.

À l’inverse, toute tentative de stabilisation crédible passerait par un retour au-dessus de 25 130 points, correspondant à la moyenne mobile à 100 jours. Sans ce signal, la cassure actuelle pourrait être interprétée comme un changement de tendance plus structurel.

🔍 Le marché face à un tournant IA

Sélectivité accrue et fin de l’euphorie

Le message envoyé par le marché est clair : tous les acteurs de l’IA ne seront pas des gagnants. Après une phase d’euphorie où la simple exposition au thème suffisait à soutenir les cours, les investisseurs exigent désormais des preuves tangibles de revenus, de marges et de parts de marché.

Cette transition vers une sélectivité accrue implique mécaniquement plus de volatilité et des corrections plus sévères sur les valeurs qui déçoivent.

Les prochains catalyseurs

À court terme, l’attention se porte sur les résultats d’Alphabet et d’Amazon, qui pourraient soit restaurer une partie de la confiance, soit confirmer la fragilité du segment technologique. Leur capacité à démontrer une création de valeur durable grâce à l’IA sera déterminante pour la direction du marché.

❓ FAQ

Pourquoi le Nasdaq 100 chute-t-il aussi fortement ?

À cause d’une correction sectorielle dans la tech, accentuée par la déception sur AMD et des données macroéconomiques faibles.

La baisse d’AMD remet-elle en cause le thème IA ?

Elle ne remet pas en cause l’IA en tant que tendance de fond, mais souligne que la monétisation est inégale et que la sélection devient cruciale.

Les données ADP sont-elles vraiment inquiétantes ?

Oui, car elles signalent un ralentissement du marché du travail privé, un risque pour la croissance future.

Quels sont les niveaux techniques clés à surveiller ?

À la baisse, 24 800, puis 24 575 et 24 000. À la hausse, la zone des 25 130 points.

S’agit-il d’une simple correction ou d’un retournement ?

À ce stade, c’est une correction profonde. Mais une incapacité à rebondir pourrait valider un changement de tendance plus durable.