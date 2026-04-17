Netflix chute de 9 % après la publication de ses résultats du T1📉

L'action Netflix a chuté de plus de 9 % après la clôture de la bourse, bien que la société ait publié des résultats solides pour le premier trimestre 2026. La réaction négative du marché s'explique principalement par des prévisions plus prudentes, qui se sont révélées inférieures aux attentes dans plusieurs domaines clés.

Les chiffres les plus importants du premier trimestre étaient le bénéfice par action et le chiffre d'affaires : tous deux ont dépassé les attentes du marché, mais ce n'est pas ce sur quoi les investisseurs se sont concentrés, les perspectives d'avenir s'étant avérées plus déterminantes.

Le pionnier du streaming a également annoncé que son président et cofondateur, Reed Hastings, quittait le conseil d'administration après 29 ans.

Bénéfice par action (BPA) : 1,23 $ contre 0,66 $ en glissement annuel

1,23 $ contre 0,66 $ en glissement annuel Chiffre d'affaires : 12,25 milliards de dollars contre 12,17 milliards de dollars prévus

D'autres éléments du rapport brossent un tableau plus nuancé. Le flux de trésorerie disponible a atteint 5,09 milliards de dollars, contre des prévisions de 2,67 milliards, ce qui constitue une nette surprise positive.

Dans le même temps, les prévisions pour le deuxième trimestre se sont révélées inférieures au consensus : la société table sur un BPA de 0,78 $ (contre 0,84 $), un chiffre d'affaires de 12,57 milliards de dollars (contre 12,64 milliards de dollars) et un résultat d'exploitation de 4,11 milliards de dollars (contre 4,34 milliards de dollars). La marge d'exploitation est estimée à 32,6 %, contre des prévisions de 34,4 %.

Pour l'ensemble de l'année, Netflix table toujours sur une croissance relativement stable, même si certains indicateurs s'écartent des prévisions du marché. La société prévoit un flux de trésorerie disponible d'environ 12,5 milliards de dollars (contre environ 11 milliards précédemment ; contre 12,05 milliards attendus). Le chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 50,7 et 51,7 milliards de dollars (contre 51,37 milliards), ce qui implique une croissance de 12 % à 14 %.

La marge d'exploitation pour l'ensemble de l'année devrait s'établir à 31,5 % (contre 32 %), tandis que le chiffre d'affaires publicitaire pour 2026 reste en bonne voie pour atteindre environ 3 milliards de dollars. Le marché aurait peut-être secrètement espéré une révision à la hausse de ce chiffre.

Enregistrer l'engagement vis-à-vis du contenu ?

Il est important de noter que Netflix a atteint un niveau record d'engagement des utilisateurs au premier trimestre, l'un des principaux indicateurs internes de l'entreprise pour évaluer la qualité de sa plateforme.

La société se diversifie en proposant de nouveaux formats de contenu, notamment des podcasts vidéo et des événements en direct (comme la World Baseball Classic, qui a battu des records d'audience au Japon). Cela témoigne d'une évolution qui va au-delà du modèle traditionnel de streaming.

Netflix poursuit également son expansion dans le secteur du jeu vidéo en lançant une application dédiée aux enfants, ce qui témoigne d'une diversification de son offre.

Parallèlement, l'intelligence artificielle devient un élément central de sa stratégie technologique, comme en témoignent l'acquisition d'InterPositive (un outil d'IA générative destiné aux créateurs) et l'utilisation de l'IA pour améliorer l'expérience utilisateur. Cela laisse présager des investissements continus dans l'efficacité de la production et la personnalisation.

Une refonte de l'application mobile est également prévue, notamment avec l'introduction de formats vidéo verticaux, ce qui pourrait constituer une réponse à la concurrence de plateformes telles que TikTok.

Les récentes hausses de prix ont été bien accueillies par le marché, ce qui suggère une sensibilité aux prix relativement faible chez les utilisateurs (pouvoir de fixation des prix). Netflix souligne également sa forte confiance dans sa croissance à long terme, évoquant une « longue trajectoire de croissance », ce qui indique un potentiel d'expansion supplémentaire.

Tout en reconnaissant la nature hautement concurrentielle du secteur, la société souligne que sa stratégie repose sur l'amélioration continue de ses produits et une exécution plus rapide que celle de ses concurrents.

Chiffres clés de Netflix

Source: Netflix

Répartition du chiffre d'affaires de Netflix par région

Source: Netflix

Principaux enseignements tirés des résultats

La croissance du chiffre d'affaires s'explique à la fois par l'augmentation du nombre d'abonnés, les hausses de prix et la progression des recettes publicitaires. Cela montre que le modèle économique de Netflix se diversifie de plus en plus. Les effets de change ont eu un impact positif sur les résultats, ce qui signifie qu’une partie de la croissance du chiffre d’affaires a été soutenue non seulement par la performance opérationnelle, mais aussi par des facteurs macroéconomiques.

Une part importante de la hausse du BPA a été influencée par une indemnité de résiliation non récurrente de 2,8 milliards de dollars liée à la transaction Warner Bros., comptabilisée dans la rubrique « Intérêts et autres produits ». Cela suggère qu’une partie de l’amélioration du bénéfice n’est pas récurrente. La marge d'exploitation progresse d'année en année, ce qui confirme une amélioration de l'efficacité opérationnelle plutôt qu'un simple effet d'échelle. Parallèlement, Netflix communique clairement ses priorités financières, indiquant un abandon progressif de l'approche de la « croissance à tout prix » au profit d'un modèle plus équilibré axé sur : → croissance du chiffre d'affaires

→ marge d'exploitation

→ flux de trésorerie disponible Le segment de la publicité prend de plus en plus d'importance ; l'entreprise prévoit en effet qu'il devrait presque doubler d'ici 2026, ce qui en fera l'un des principaux moteurs de croissance. Les coûts liés au contenu (amortissement du contenu) devraient être concentrés sur le premier semestre, ce qui explique la baisse des marges au deuxième trimestre et met en évidence le caractère saisonnier des coûts. Netflix annonce une amélioration des marges au second semestre (3e et 4e trimestres), ce qui laisse penser que les pressions actuelles sur les coûts sont temporaires plutôt que structurelles. La croissance du chiffre d'affaires au deuxième trimestre devrait rester solide (~13 %), malgré des prévisions de rentabilité plus faibles, ce qui indique une divergence entre la dynamique des revenus et les tendances des coûts. Principales informations sur les flux de trésorerie La section consacrée aux flux de trésorerie montre que Netflix a entamé l'année 2026 avec une très solide trésorerie. Les flux de trésorerie d'exploitation sont passés de 2,8 milliards de dollars l'année précédente à 5,3 milliards de dollars, tandis que les flux de trésorerie disponibles ont augmenté, passant de 2,7 milliards de dollars à 5,1 milliards de dollars sur la même période. Cela représente une amélioration significative, même s’il convient de noter qu’une grande partie de cette hausse est due à une indemnité de résiliation exceptionnelle de 2,8 milliards de dollars liée à l’accord avec Warner Bros. Cela signifie que, même si la génération de trésorerie semble solide, cette amélioration n’est pas entièrement récurrente.

La société a également relevé ses prévisions de flux de trésorerie disponible pour l'ensemble de l'année 2026, les portant à environ 12,5 milliards de dollars contre une estimation précédente de 11 milliards, là encore en grande partie grâce à cet effet ponctuel. Dans le même temps, Netflix n'a pas modifié son approche en matière d'allocation du capital.

La société continue de donner la priorité au réinvestissement dans l'activité — tant de manière organique que par le biais de fusions-acquisitions sélectives — tout en maintenant sa liquidité, et ce n'est qu'ensuite qu'elle redistribue les excédents de trésorerie aux actionnaires. Cela suggère que la direction reste axée sur la croissance à long terme et la flexibilité financière plutôt que sur les rendements à court terme pour les actionnaires. À la fin du trimestre, Netflix affichait une dette brute de 14,4 milliards de dollars et 12,3 milliards de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie. Cette trésorerie élevée reflète la suspension temporaire des rachats d'actions lors de la transaction Warner Bros., suivie de la réception des indemnités de rupture. Après avoir décidé de ne pas augmenter son offre sur Warner Bros., Netflix a repris ses rachats d'actions, rachetant 13,5 millions d'actions pour 1,3 milliard de dollars au cours du trimestre, avec 6,8 milliards de dollars restant disponibles dans le cadre de l'autorisation actuelle. Cela met en évidence une forte flexibilité financière tout en maintenant une approche rigoureuse en matière de bilan.

Netflix (D1)

La réaction observée après la clôture laisse penser que le cours pourrait retester demain le niveau de soutien clé, défini par la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours (ligne rouge), aux alentours de 97 dollars par action.

Le maintien de ce niveau pourrait indiquer un retour à une dynamique haussière, tandis qu'une cassure à la baisse pourrait être interprétée comme la confirmation d'une tendance baissière dominante, après un rebond de près de 40 % par rapport aux plus bas de janvier.

Source: xStation5