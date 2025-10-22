Netflix déçoit avec ses résultats du troisième trimestre 2025. L'action chute de plus de 5% après la clôture !

Netflix a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2025, qui ont malheureusement déçu le marché. Le chiffre d'affaires de la société s'est élevé à 11,51 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 17 % par rapport à l'année précédente, ce qui correspond aux attentes des analystes. Cependant, le bénéfice net a atteint 2,5 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux 3,01 milliards prévus. La plus grande déception a été le bénéfice par action, qui est tombé à 5,87 dollars alors que les prévisions s'élevaient à 7 dollars. Cela montre clairement que la marge d'exploitation et la rentabilité de la société sont sous pression, ce qui a entraîné une légère baisse du cours de l'action après la publication du rapport. En conséquence, l'action Netflix a perdu environ 5 % en après-bourse au moment de la rédaction de cet article, reflétant la réaction négative des investisseurs face aux résultats financiers et aux risques associés.

L'un des principaux facteurs négatifs ayant affecté les résultats a été un litige fiscal au Brésil. Netflix a dû comptabiliser une charge fiscale exceptionnelle de plus de 600 millions de dollars, ce qui a considérablement réduit la marge d'exploitation à 28 %. En outre, les coûts d'exploitation augmentent plus rapidement que les revenus, ce qui indique que malgré l'expansion de l'entreprise, les pressions sur les coûts deviennent de plus en plus évidentes. L'impact du litige fiscal brésilien rappelle également de manière frappante les risques réglementaires importants qui pourraient nuire aux performances financières futures de la société.

Bien que Netflix n'ait pas divulgué de chiffres précis, les signaux et commentaires disponibles concernant le marché américain, région clé de l'entreprise, suggèrent que la croissance du nombre d'utilisateurs pourrait avoir été plus lente que prévu. Cela pourrait indiquer une prudence croissante des consommateurs, en particulier sur les marchés matures où des facteurs macroéconomiques tels que l'inflation et l'incertitude économique limitent les dépenses consacrées aux services de streaming.

En revanche, Netflix a enregistré une forte croissance sur les marchés européens et asiatiques, ainsi qu'un développement rapide de son segment publicitaire, qui a commencé pour la première fois à générer des revenus significatifs. Malgré ces défis, la société a atteint d'importants objectifs stratégiques pour 2025. Au troisième trimestre, Netflix a dévoilé un riche catalogue de nouveaux contenus, notamment la deuxième saison de Wednesday, l'émission culinaire Bon Appétit, le drame coréen Your Majesty et la suite Happy Gilmore 2. Le film KPop Demon Hunters a connu un énorme succès, battant tous les records en tant que titre le plus regardé de l'histoire de la plateforme.

Le segment publicitaire a enregistré un trimestre record en termes de ventes, et Netflix a doublé ses dépenses publicitaires aux États-Unis. La diffusion du combat de boxe entre Canelo et Crawford, qui est devenu le combat de championnat masculin le plus regardé du XXIe siècle, a également été un grand succès.

Netflix vise à terminer l'année sur une forte dynamique. Parmi ses projets figurent la première de la dernière saison de Stranger Things, les nouvelles séries The Diplomat et Nobody Wants This, ainsi que des productions de Guillermo del Toro, Kathryn Bigelow et Rian Johnson. La société prévoit également d'élargir son offre d'événements en direct, notamment avec des matchs de la NFL pendant la période des fêtes et un autre grand événement de boxe, cette fois entre Jake Paul et Tank Davis.

La société prévoit un chiffre d'affaires d'environ 11,96 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, soit légèrement au-dessus du consensus du marché qui s'établit à 11,90 milliards de dollars. Le bénéfice par action prévu est fixé à 5,45 dollars. Cela pourrait suggérer que Netflix a l'intention de terminer l'année sur une note positive, grâce à une offre de contenu solide et à la croissance des programmes en direct.

Les résultats du troisième trimestre 2025 de Netflix montrent une société confrontée à d'importants défis opérationnels et commerciaux. La hausse des coûts, les risques liés à la fiscalité et le ralentissement de la croissance du nombre d'abonnés sur les marchés clés pourraient avoir un impact sur la valorisation de la société dans les mois à venir. Néanmoins, le succès du segment publicitaire, la qualité de l'offre de contenu et l'expansion des événements en direct permettent de rester prudemment optimiste. Les investisseurs suivront sans aucun doute de près la capacité de Netflix à maintenir l'engagement des utilisateurs et à mettre en œuvre ses ambitieux plans de croissance dans un environnement de marché de plus en plus concurrentiel.