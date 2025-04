Netflix gagne près de 4 % après la publication d'un rapport financier solide pour le premier trimestre 2025 📈

Netflix (NFLX.US) a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, tant en termes de chiffre d'affaires que de bénéfice par action. Ces résultats montrent que malgré les difficultés économiques et la baisse de confiance des consommateurs aux États-Unis, les dépenses de divertissement restent très soutenues, tant en Amérique du Nord (où le chiffre d'affaires a légèrement manqué les attentes, mais affiche tout de même une hausse de près de 10 % en glissement annuel) qu'à l'échelle mondiale (où les performances ont dépassé les prévisions). Le résultat d'exploitation de la société a augmenté de 27 % en glissement annuel, et le chiffre d'affaires a progressé de 13 % en glissement annuel. Cela a rassuré Wall Street et renforcé la position de Netflix en tant que valeur technologique défensive et de croissance. La société a également déclaré qu'elle ne voyait actuellement aucun risque de ralentissement économique résultant des politiques de l'ère Trump ou d'une éventuelle faiblesse de l'économie américaine. Elle a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2025. Ce trimestre a également marqué la première fois que la société n'a pas divulgué le nombre de nouveaux abonnés ou d'abonnés perdus. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Résultats de Netflix pour le premier trimestre 2025 Bénéfice par action (BPA) : 6,61 dollars, contre 5,68 dollars attendus

dollars, contre 5,68 dollars attendus Chiffre d'affaires : 10,54 milliards de dollars , contre 10,5 milliards attendus

, contre 10,5 milliards attendus Marge d'exploitation : 31,7 %, contre 28,1 % un an plus tôt et 28,6 % attendus Chiffre d'affaires régional : États-Unis et Canada : 4,62 milliards de dollars, en hausse de 9,3 % en glissement annuel, en deçà des estimations de 4,68 milliards de dollars

4,62 milliards de dollars, en hausse de 9,3 % en glissement annuel, des estimations de 4,68 milliards de dollars EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) : 3,41 milliards de dollars, en hausse de 15 % en glissement annuel, au-dessus des estimations de 3,31 milliards de dollars

3,41 milliards de dollars, en hausse de 15 % en glissement annuel, des estimations de 3,31 milliards de dollars Amérique latine : 1,26 milliard de dollars, en hausse de 8,3 % en glissement annuel, conforme aux estimations

1,26 milliard de dollars, en hausse de 8,3 % en glissement annuel, aux estimations APAC (Asie-Pacifique) : 1,26 milliard de dollars, en hausse de 23 % en glissement annuel, supérieur aux estimations de 1,24 milliard de dollars Flux de trésorerie : Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation : 2,79 milliards de dollars, en hausse de 26 % en glissement annuel, supérieur aux estimations de 2,21 milliards de dollars

2,79 milliards de dollars, en hausse de 26 % en glissement annuel, aux estimations de 2,21 milliards de dollars Flux de trésorerie disponible (FCF) : 2,66 milliards de dollars, en hausse de 25 % en glissement annuel, supérieur aux prévisions de 2,04 milliards de dollars Perspectives pour le deuxième trimestre 2025 Prévision du BPA : 7,03 dollars, contre une estimation consensuelle de 6,24 dollars

7,03 dollars, contre une estimation consensuelle de 6,24 dollars Prévision du chiffre d'affaires : 11,04 milliards de dollars, contre 10,88 milliards attendus

11,04 milliards de dollars, contre 10,88 milliards attendus Prévision du résultat d'exploitation : 3,68 milliards de dollars, contre 3,28 milliards attendus

3,68 milliards de dollars, contre 3,28 milliards attendus Marge d'exploitation : 33,3 %, contre une prévision de 30 % À la suite de la publication de ces résultats solides, les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100 (US100) ont légèrement progressé, affichant actuellement une hausse d'un peu moins de 0,3 %. Prévisions pour l'ensemble de l'année 2025 Prévisions de chiffre d'affaires : 43,5 à 44,5 milliards de dollars, contre 44,33 milliards attendus par Wall Street

43,5 à 44,5 milliards de dollars, contre 44,33 milliards attendus par Wall Street Marge d'exploitation : 29 %, globalement conforme aux prévisions de 29,2 %

29 %, globalement conforme aux prévisions de 29,2 % Flux de trésorerie disponible : environ 8 milliards de dollars, légèrement en deçà des estimations du marché qui s'établissaient à 8,51 milliards de dollars Netflix a non seulement réalisé un trimestre solide, mais, plus important encore pour les investisseurs, a publié des prévisions très optimistes. La société prévoit une croissance de son chiffre d'affaires annuel supérieure aux estimations précédentes. Si les prévisions pour l'année complète concernant la marge d'exploitation et le flux de trésorerie disponible sont légèrement inférieures aux attentes, le marché y voit une précaution de la part de Netflix, qui ne souhaite pas décevoir les investisseurs. La rentabilité accrue suggère que l'activité publicitaire à forte marge de Netflix se porte très bien et continue de croître rapidement. Les résultats ont également bénéficié de la récente augmentation des prix des abonnements et de la forte audience de la série Adolescence. Action Netflix (période D1) Si la tendance haussière actuelle se maintient, Netflix pourrait ouvrir demain autour de 1 020 dollars par action. Récemment, l'action a réussi à défendre un niveau de soutien clé, à savoir la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200, ligne rouge). Le plus haut historique de Netflix s'établit à 1 050 dollars.

Source: xStation5

