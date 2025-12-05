Points clés Netflix acquiert Warner Bros et HBO Max

Un nouveau risque réglementaire émerge

Les acquisitions majeures exerceront probablement une pression sur les résultats de l’entreprise

Netflix a annoncé la finalisation de l’accord d’achat du légendaire Warner Bros, comme l’a indiqué la société dans une annonce publiée vendredi. La transaction inclura également le service HBO Max ainsi que les actifs associés. Cette nouvelle acquisition coûtera au total 72 milliards de dollars à Netflix. L’acquisition par Netflix de l’un de ses concurrents augmente sensiblement sa part de marché. La fusion permet à Netflix de prendre une avance notable et de redevenir le leader incontesté du streaming — du moins en termes de part de marché.

Cependant, les investisseurs réagissent dans un premier temps avec scepticisme. Le cours de l’action a temporairement chuté de jusqu’à 5 % avant de revenir autour de son niveau d’ouverture. Pourquoi ? La fusion de deux entités d’une telle envergure attirera l’attention des régulateurs, non seulement aux États-Unis mais également à l’étranger. Le contrôle d’une part aussi importante du marché soulève de sérieuses inquiétudes quant au maintien d’une concurrence réelle. En conséquence, certains investisseurs commencent déjà à intégrer une prime pour ce risque émergent. Il est difficile d’estimer avec certitude l’impact final de cette acquisition sur le marché. Si le risque réglementaire ne se matérialise pas, cela pourrait marquer le début du retour de Netflix en tant que plateforme de streaming « par défaut ».

Dans le même temps, une acquisition d’une telle ampleur exercera une pression significative sur les résultats financiers de l’entreprise. NFLX.US (D1) Source: xStation5

