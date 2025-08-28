Nvidia trébuche face aux exigences élevées de Wall Street. La tendance haussière peut-elle durer ?

Nvidia a publié un nouveau rapport financier qui prouve que la demande en intelligence artificielle continue de croître, stimulant ainsi l'activité de l'entreprise. Depuis 2023, la société occupe une position quasi monopolistique sur le marché des puces IA. Cependant, l'action a reculé de 2,6 % après la clôture de la bourse, le « verdict » final de Wall Street ne devant être rendu qu'à l'ouverture du marché demain. Malgré la dynamique de croissance impressionnante de l'entreprise, les investisseurs ont réagi avec une légère prudence. Le chiffre d'affaires du segment des centres de données (IA) a été inférieur aux attentes de 200 millions de dollars, en hausse de 5 % par rapport au trimestre précédent et de 56 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 41,1 milliards de dollars. Les analystes avaient récemment revu leurs prévisions à la hausse, se joignant à la vague d'optimisme, mais avec la valorisation de plus en plus exigeante de Nvidia, même la plus petite « fissure dans le verre » pourrait s'avérer coûteuse, non seulement pour la société, mais aussi pour Wall Street dans son ensemble. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le risque de concentration est important, car Nvidia représente actuellement environ 10 % du Nasdaq 100 et près de 8 % du S&P 500. Au cours des deux dernières années, cette concentration a profité aux marchés boursiers, la croissance de Nvidia dépassant constamment les attentes malgré son ampleur considérable. Une telle dynamique a ébloui les investisseurs, renforçant la conviction qu'une croissance similaire peut se poursuivre dans les trimestres et les années à venir. Pourtant, la valorisation actuelle semblerait déconnectée des fondamentaux si l'activité des centres de données de Nvidia venait à ralentir de manière significative, un scénario pour lequel il n'y a actuellement aucun signe clair. Un déficit de 200 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 41 milliards de dollars n'est guère significatif, et il serait erroné de lui attribuer une importance « stratégique ». De plus, la société a exclu de ses résultats les ventes suspendues de puces H20 à la Chine et a annoncé un chiffre d'affaires d'environ 54 milliards de dollars pour le prochain trimestre. Les actions sont en légère baisse après la publication du rapport, mais les chiffres confirment que l'IA reste fermement sous les feux de la rampe. Parallèlement, d'autres segments, notamment les jeux, la visualisation et les solutions automobiles, continuent d'afficher de solides performances. Les ventes de puces Blackwell ont augmenté de 17 % par rapport au trimestre précédent, soit plus de trois fois le taux de croissance global du segment des centres de données. La croissance du bénéfice net et du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre reste impressionnante. Ces résultats ne doivent pas être considérés comme une source d'inquiétude, et Wall Street pourrait ne pas être prêt à vendre les actions Nvidia avant la publication du premier « rapport étonnamment faible », ce qui n'est pas encore à l'ordre du jour aujourd'hui. Eryk Szmyd, analyste des marchés financiers, XTB

