NZDUSD : la décision restrictive de la RBNZ et l'opération TACO soutiennent le NZD 🚀

Points clés La RBNZ a maintenu son taux directeur (OCR) à 2,25 %, mais son message s'est révélé nettement plus restrictif qu'en février.

L'inflation s'établit déjà à 3,1 %, et la banque centrale prévoit un taux de 3,0 % au premier trimestre 2026, suivi d'une hausse à 4,2 % au deuxième trimestre 2026, principalement en raison de la hausse des coûts du carburant et des transports.

Dans le même temps, la croissance économique en Nouvelle-Zélande reste faible, le PIB n'ayant augmenté que de 0,2 % au quatrième trimestre 2025, de sorte que la banque tente d'éviter de resserrer sa politique monétaire trop tôt.

La paire NZDUSD a également été influencée par les développements géopolitiques, notamment le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, qui a affaibli le dollar et soutenu les devises procycliques telles que le NZD.

La paire NZDUSD a progressé jusqu'à 2,00 % à la suite de la décision de la RBNZ, soutenue à la fois par le ton plus restrictif de la banque centrale et par la tendance mondiale observée après l'apaisement des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Le kiwi a atteint environ 0,5844 (actuellement 0,5824). Les investisseurs ont interprété cette décision comme une pause dans la politique restrictive. La RBNZ a souligné que si les pressions inflationnistes s'étendaient au-delà du secteur de l'énergie et commençaient à affecter les salaires, le comportement en matière de prix ou les anticipations d'inflation, des hausses de taux décisives et rapides pourraient s'avérer nécessaires. Le message principal de la RBNZ est que les perspectives d'inflation se sont détériorées, et que les conditions de croissance ne se sont pas améliorées. La banque a indiqué que le conflit au Moyen-Orient a considérablement modifié les perspectives en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement et de la hausse des prix du pétrole et des carburants, ce qui se traduira par une inflation plus élevée à court terme. Les prévisions officielles tablent sur une inflation de 3,0 % en mars et de 4,2 % en juin, soit au-dessus de la fourchette cible de 1 à 3 %, les principaux vecteurs de transmission étant notamment les transports, les tarifs aériens et l'alimentation. Dans le même temps, la RBNZ ne souhaite pas réagir de manière excessive à ce qui pourrait n'être qu'un choc d'offre temporaire. La banque a souligné que la situation diffère de celle de 2022, car la demande dans l'économie est actuellement beaucoup plus faible et les capacités inutilisées devraient limiter les effets d'inflation de second tour. Cela est important car l'activité intérieure reste faible : la croissance du PIB est minime, les conditions financières se sont resserrées et les taux hypothécaires ont augmenté. En d'autres termes, la RBNZ est confrontée à un difficile compromis entre une inflation en hausse et une reprise encore fragile. C'est pourquoi cette décision a été perçue comme étant restrictive, bien qu'il n'y ait pas eu de hausse des taux. Le comité a envisagé de prendre des mesures plus préventives pour éviter que les anticipations inflationnistes ne se déstabilisent, mais a finalement choisi d'attendre de disposer de données supplémentaires. On s'attend de plus en plus à ce que juillet soit le premier moment possible pour des hausses de taux si les pressions inflationnistes persistent. Le contexte de marché a encore renforcé la tendance du NZD. Le cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran a déclenché un fort mouvement d'appétit pour le risque : les contrats à terme sur l'indice S&P 500 ont progressé d'environ 2,5 %, les cours du pétrole ont baissé et le dollar s'est affaibli. Cela a soutenu les devises cycliques, le NZD se démarquant grâce à un catalyseur interne supplémentaire. Au moment où nous écrivons ces lignes, la paire NZDUSD affiche une hausse de 1,67 %.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."