⏫OIL +2% sur fond de sanctions contre Moscou

Points clés Les États-Unis ont imposé des sanctions globales à Rosneft et Lukoil, les deux plus grandes compagnies pétrolières russes. Cela marque un revirement politique de la part de Trump, visant à imposer un cessez-le-feu en Ukraine.

en Ukraine. Ces sanctions, qui comprennent le gel des avoirs et l'interdiction des transactions (avec une période de transition jusqu'au 21 novembre 2025), visent principalement à restreindre les exportations de pétrole vers l'Inde et la Chine, qui représentent la majorité de l'approvisionnement russe.

(avec une période de transition jusqu'au 21 novembre 2025), visent principalement à restreindre les exportations de pétrole vers l'Inde et la Chine, qui représentent la majorité de l'approvisionnement russe. Le marché a réagi par une hausse de 2 % du prix du brut WTI, mais le marché sous-jacent reste confronté à une importante offre excédentaire (environ 4 millions de barils par jour). Les analystes suggèrent que les sanctions pourraient réduire l'excédent d'offre l'année prochaine.

Le 22 octobre, les États-Unis, et plus précisément Donald Trump, ont décidé d'imposer des sanctions globales à Rosneft et Lukoil, les deux plus grands conglomérats pétroliers russes. Il s'agit de la première mesure significative prise par l'administration Trump à l'encontre du secteur énergétique russe depuis le retour du président à la Maison Blanche. Cette décision est considérée comme un revirement à 180 degrés par rapport aux récentes déclarations du président américain, qui s'était dit satisfait des discussions avec Poutine et avait exhorté l'Ukraine à renoncer à la lutte pour certains territoires. Aujourd’hui, les États-Unis tentent de faire pression sur la Russie afin d’obtenir une trêve. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime qu’un cessez-le-feu est très probable, tout en excluant toute concession territoriale. Sanctions américaines imposées à des entreprises russes : Décret exécutif 14024 – sanctions imposées en vertu du décret présidentiel concernant les activités préjudiciables de la Russie.

– sanctions imposées en vertu du décret présidentiel concernant les activités préjudiciables de la Russie. Gel des avoirs – Tous les avoirs des deux sociétés aux États-Unis ou sous le contrôle de personnes américaines ont été gelés.

– Tous les avoirs des deux sociétés aux États-Unis ou sous le contrôle de personnes américaines ont été gelés. Interdiction des transactions – Il est interdit aux citoyens et aux entreprises américains d'effectuer des transactions financières avec les conglomérats sanctionnés.

– Il est interdit aux citoyens et aux entreprises américains d'effectuer des transactions financières avec les conglomérats sanctionnés. Règle des 50 % – Toutes les entités contrôlées à au moins 50 % par Rosneft ou Lukoil sont automatiquement soumises à des sanctions.

– Toutes les entités contrôlées à au moins 50 % par Rosneft ou Lukoil sont automatiquement soumises à des sanctions. 34 filiales – Sociétés répertoriées par l'OFAC, notamment Sibneftegaz, Bashneft-Dobicha, Lukoil-Perm, Lukoil-Kaliningradmorneft, RN-Yuganskneftegaz et RITEK. Menace de sanctions secondaires : Les banques étrangères qui effectuent des transactions importantes avec Rosneft ou Lukoil peuvent elles-mêmes faire l'objet de sanctions secondaires.

Les institutions financières non américaines qui traitent des transactions avec les entreprises russes perdent l'accès au système financier américain si elles fournissent des services à des entités sanctionnées.

L'objectif est de limiter les importations de pétrole en provenance de Russie par les pays tiers, principalement la Chine et l' Inde , qui ont importé ensemble environ 2,2 millions de barils par jour (bpj) auprès des deux entreprises au cours du premier semestre 2025.

et l' , qui ont importé ensemble environ de barils par jour (bpj) auprès des deux entreprises au cours du premier semestre 2025. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a mis en garde contre de nouvelles mesures et a appelé à la coopération des alliés. L'UE impose un nouveau train de sanctions, indiquant qu'elle renoncera au gaz naturel liquéfié russe à partir de 2027.

Trump a annoncé une conversation avec le président Xi Jinping concernant les achats de pétrole russe.

Les transactions avec Lukoil et Rosneft seront autorisées jusqu'au 21 novembre 2025 .

. Ce délai de grâce est destiné à permettre aux entreprises de s'adapter aux nouvelles exigences. Conséquences économiques : Les prix du pétrole ont connu une forte remontée ces derniers jours. La hausse enregistrée cette semaine dépasse 5 % .

. Échelle des exportations – Rosneft et Lukoil représentent près de la moitié des exportations pétrolières russes, soit environ 3,1 millions de barils par jour .

– Rosneft et Lukoil représentent près de la moitié des exportations pétrolières russes, soit environ . Recettes budgétaires – Le secteur pétrolier et gazier russe représente environ 25 % des recettes budgétaires fédérales russes.

– Le secteur pétrolier et gazier russe représente environ des recettes budgétaires fédérales russes. Inde – Le plus grand acheteur de pétrole russe transporté par voie maritime a entamé une révision de son contrat ; les raffineries publiques pourraient être contraintes de se retirer des approvisionnements russes.

– Le plus grand acheteur de pétrole russe transporté par voie maritime a entamé une révision de son contrat ; les raffineries publiques pourraient être contraintes de se retirer des approvisionnements russes. Chine – Importe environ 20 % de son pétrole de Russie (environ 2 millions de barils par jour), les raffineries de la province du Shandong et la CNPC étant particulièrement vulnérables. L'Inde importe près de 2 millions de barils par jour de Russie par voie maritime. Les représentants des raffineries indiennes indiquent qu'il sera désormais pratiquement impossible d'acheter du pétrole russe. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Récemment, nous avons observé une augmentation significative de la quantité de pétrole en mer, qui est disproportionnée même par rapport à l'offre excédentaire élevée du marché. Cela pourrait être le résultat du retrait de l'Inde de l'achat de pétrole russe. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Contexte géopolitique : Les sanctions ont été annoncées au lendemain de l'annulation de la rencontre entre Trump et Poutine en Hongrie.

Trump a déclaré qu'il avait « attendu longtemps » et qu'il ne voulait pas d'une « réunion inutile » sans progrès dans les négociations de paix.

L'UE a simultanément adopté son 19e train de sanctions, comprenant une interdiction des importations de GNL russe à partir de 2027 et des restrictions sur 117 navires de la flotte fantôme. Fondamentaux du marché pétrolier : L'offre excédentaire actuelle sur le marché est de près de 4 millions de barils par jour . L'excédent n'a cessé de croître depuis le début de l'année. La situation actuelle ressemble à celle de la fin des années 1990 ou de la période 2014-2016, qui ont également connu un excédent massif sur le marché. Les baisses de prix ont été nettement plus marquées pendant ces périodes qu'elles ne le sont actuellement, même si l'offre excédentaire actuelle est présente, avec peu d'interruptions, depuis 2022.

. L'excédent n'a cessé de croître depuis le début de l'année. La situation actuelle ressemble à celle de la fin des années 1990 ou de la période 2014-2016, qui ont également connu un excédent massif sur le marché. Les baisses de prix ont été nettement plus marquées pendant ces périodes qu'elles ne le sont actuellement, même si l'offre excédentaire actuelle est présente, avec peu d'interruptions, depuis 2022. L'AIE prévoit que l'offre excédentaire se maintiendra à environ 4 millions de barils par jour l'année prochaine, mais la situation actuelle pourrait changer la donne. L'Inde et potentiellement la Chine ne sont pas facilement remplaçables en tant que destinations d'exportation de pétrole. Auparavant, ces deux grands pays avaient remplacé l'ensemble de l'Union européenne en tant que principal destinataire. Cela risque de réduire l'offre disponible sur le marché de 2 à 4 millions de barils par jour, même si l'on trouvera certainement des pays plus petits qui pourraient acheter du pétrole russe en quantités moindres, en utilisant des flottes plus anciennes et non assurées. La tendance à la baisse du marché pétrolier devrait se poursuivre, mais l'offre excédentaire de l'année prochaine pourrait certainement être moins importante que ne le prévoit l'AIE. La situation actuelle d'offre excédentaire rappelle celle de la fin des années 1990 ou de la période 2014-2016. Même si l'excédent pourrait diminuer en raison des sanctions imposées à la Russie, il devrait néanmoins persister, ce qui pourrait exercer une pression sur les prix. Source : Bloomberg Finance LP Situation technique : Le prix a augmenté de plus de 2 % aujourd'hui, testant la moyenne mobile sur 25 périodes. La dynamique haussière pourrait conduire à une hausse vers 62 dollars le baril, où se situe la moyenne mobile sur 50 périodes. Cependant, elle ne devrait pas dépasser la zone comprise entre 63 et 65 dollars le baril, qui comprend la ligne de tendance baissière et la fourchette de consolidation précédente d'août et septembre. Si toutefois les sanctions actuelles s'avéraient être un « tigre de papier » (éventuelles assurances supplémentaires de Poutine et annulation des sanctions, ou poursuite des exportations russes à grande échelle), le prix pourrait à nouveau chuter à environ 57 dollars et se stabiliser définitivement sous les 55 dollars le baril l'année prochaine.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."