OIL: Les cours du pétrole ont chuté de plus de 22 % par rapport à leurs récents sommets 📌

Points clés Le pétrole recule : Brent à 94,30 USD, WTI à 90,80 USD, la prime de risque s'estompe

Les marchés anticipent des avancées avant la prochaine série de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran (jeudi)

Trump laisse entrevoir une résolution rapide, pas besoin de prolonger la trêve

Vance évoque un « grand compromis » et des progrès dans les négociations

Plus de 100 pétroliers en route vers les États-Unis indiquent une réorganisation de l'approvisionnement

Le détroit d'Ormuz reste un risque majeur pour les flux énergétiques mondiaux

Le marché pétrolier anticipe une probabilité croissante d'une trêve entre les États-Unis et l'Iran. La prime de risque géopolitique s'estompe progressivement. Le Brent a chuté à 94,30 dollars, et le WTI à 90,80 dollars, se rapprochant ainsi de leurs plus bas niveaux depuis plusieurs semaines. Cette évolution reflète la conviction grandissante du marché quant à la possibilité d'une solution diplomatique. Les marchés sont clairement passés en mode « optimisme quant à un accord » à l'approche d'un nouveau cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran prévu dans le courant de la semaine. Le président Trump renforce ce discours en affirmant que le conflit est « sur le point de prendre fin » et en laissant entendre qu'il ne serait peut-être pas nécessaire de prolonger le cessez-le-feu. Le vice-président Vance a souligné des « progrès significatifs » et a esquissé les contours d’un éventuel « grand compromis », impliquant la réintégration économique de l’Iran en échange de concessions sur le nucléaire. Cela contraste nettement avec l’échec des négociations du week-end dernier. L'évolution des marchés ces deux derniers jours confirme cet optimisme. Les actions ont fortement rebondi, les indices américains se rapprochant à nouveau de leurs plus hauts historiques, tandis que la demande d'actifs refuges s'est affaiblie. Parallèlement, c'est le marché de l'énergie qui réagit le plus directement : les cours du pétrole ont nettement baissé par rapport à leurs récents sommets, le WTI ayant chuté de plus de 22 % depuis son pic. Malgré cela, la situation reste fragile : les flux transitant par le détroit d'Ormuz sont encore fortement limités, et toute perturbation ou rupture des négociations pourrait rapidement inverser la tendance actuelle. Le fait que plus de 100 pétroliers vides se dirigent vers les États-Unis suggère une réorganisation de l'offre plutôt qu'une normalisation complète du marché. Malgré une amélioration du climat, les marchés restent tiraillés entre optimisme et incertitudes structurelles. Un éventuel accord pourrait réduire progressivement la prime de risque géopolitique, mais des questions clés, notamment en ce qui concerne les engagements nucléaires et l'influence régionale à long terme , restent en suspens. Pour l'instant, le pétrole reste le baromètre le plus sensible du climat : il recule face à des nouvelles positives, mais reste vulnérable à de vifs rebonds en cas d'évolution défavorable.

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