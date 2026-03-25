OpenAI met fin au projet « Sora » : quelles conséquences pour les marchés ?

OpenAI, l’un des principaux représentants et symboles de la révolution de l’IA, a mis son modèle de génération vidéo, Sora, à la disposition du grand public il y a environ six mois. Comme beaucoup l’avaient sans doute imaginé, ce modèle était révolutionnaire : même les observateurs les plus attentifs se sont souvent laissés « tromper » par les contenus qu’il générait. Beaucoup y ont vu le début d’une période difficile, voire la fin, pour le cinéma « traditionnel » et de nombreux secteurs des médias. Hier, cependant, OpenAI a annoncé que l’heure de cette application populaire avait sonné. Qu’est-ce qui a mal tourné, et qui pourrait en tirer profit ?

Les détails et les raisons exactes et réelles qui sous-tendent la décision d’OpenAI ne sont pas connus. L’opinion dominante parmi les journalistes et de nombreux analystes du secteur des modèles de langage (LLM) semble être que le modèle était tout simplement trop peu rentable et/ou pas assez efficace, et que l’entreprise se trouve à un stade où la puissance de calcul et les ressources financières et humaines sont bien plus nécessaires ailleurs.

Les ressources financières en question semblent également de plus en plus limitées. OpenAI étant une société privée, il n’est pas possible de procéder à une analyse fiable de ses états financiers ; toutefois, Reuters rapporte que l’entreprise offre aux sociétés de crédit privées un rendement sur le capital de 17,5 %. Un taux de rendement aussi élevé suggère que l’entreprise pourrait actuellement rencontrer de sérieuses difficultés à attirer des capitaux, qu’elle continue, rappelons-le, à brûler à un rythme alarmant.

La fermeture de Sora est évidemment un signe de difficultés pour les entreprises axées sur l’IA, mais qui pourrait tirer profit de ce revirement de tendance ? Il pourrait s’agir des entreprises les plus « pénalisées » en termes de valorisation par une révolution qui n’a pas encore eu lieu, ou des sociétés capables d’identifier les faiblesses de cette technologie.

Si les capitaux et les consommateurs se détournent de l’IA vidéo, les principaux bénéficiaires pourraient être les grands acteurs traditionnels qui avaient le plus à perdre. Les meilleurs exemples en la matière sont Disney, Netflix et Paramount. Source : Bloomberg Finance Lp. DIS.US, PSKY.US, NFLX.US (D1) Les entreprises du secteur des médias ont subi d’importantes ventes massives, dans un contexte de craintes liées à l’IA et à la qualité de leurs stratégies à long terme. Après des baisses à deux chiffres par rapport aux récents sommets, un retour vers la limite supérieure de la fourchette de consolidation pourrait être envisageable. Source : xStation5. En tant que conglomérat mondial, Disney ne voulait pas prendre le risque d’être laissé de côté par cette révolution, même s’il n’en était pas pleinement convaincu. Disney a signé un accord de coopération avec OpenAI, lui accordant une licence sur sa propriété intellectuelle. En fermant Sora, OpenAI admet toutefois indirectement que la coopération avec Disney s’est avérée infructueuse. Le cas de Disney montre que même avec l’un des atouts les plus importants des éditeurs traditionnels à son actif, à savoir une propriété intellectuelle acquise légalement, une initiative d’IA vidéo peut échouer. Cela pourrait soutenir les valorisations d’entreprises telles que Netflix ou Paramount. L’IA menaçait les modèles « premium » des plateformes de streaming sur plusieurs fronts, mais la fin de Sora signifie que le « fossé » commercial des grands distributeurs et producteurs reste insurmontable pour les ingénieurs et les programmeurs.

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