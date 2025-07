Opendoor en hausse de 90% et de près de 600% depuis début juillet ; le prochain GameStop ? 🔎🎯

Opendoor Technologies (OPEN.US) a connu une hausse spectaculaire du cours de son action, gagnant 178 % au cours de la semaine dernière et près de 600 % en un mois, ce qui représente la plus forte hausse hebdomadaire depuis l'introduction en bourse de la société en 2020. À ce jour, les actions se négocient à 4,14 dollars, alors qu'au début du mois de juillet, elles cotaient entre 0,50 et 0,60 dollar. Malgré cette croissance explosive, l'action reste bien en deçà de son plus haut historique de février 2021, à plus de 39 dollars, et sa performance depuis le début de l'année était négative jusqu'à ce récent rebond.

La reprise a été déclenchée par le gestionnaire de fonds spéculatifs Eric Jackson, qui a publiquement soutenu Opendoor sur les réseaux sociaux, qualifiant l'entreprise de « 100-bagger » (une entreprise dont la valeur pourrait être multipliée par 100). Sa société, EMJ Capital, a investi alors que les actions se négociaient encore en cents, et les publications fréquentes de Jackson sur X.com ont suscité l'enthousiasme des investisseurs particuliers. Cette flambée présente les caractéristiques d'une action « meme » : forte proportion de positions courtes (18,63 %), spéculation et absence d'amélioration fondamentale des résultats financiers, Opendoor restant déficitaire, opérant avec de faibles marges et confronté à de faibles perspectives de croissance à court terme.

Fondée en 2014 et basée à San Francisco, Opendoor est une plateforme immobilière numérique qui simplifie le processus d'achat et de vente de maisons en ligne. La société propose des offres d'achat immédiates, rénove les propriétés, puis les revend via sa propre plateforme. Elle offre également des services de financement et des services mobiles. À son apogée, Opendoor était évaluée à plus de 22,5 milliards de dollars, mais a ensuite subi des pertes importantes en raison de la hausse des taux d'intérêt et d'un ralentissement général du marché immobilier.

