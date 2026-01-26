Les cours de l’or continuent leur ascension, soutenus par un cocktail d’incertitudes politiques, monétaires et géopolitiques aux États-Unis qui pèsent sur le dollar et dopent la demande pour les actifs refuges.

📉 Faiblesse du dollar : carburant principal

Aujourd’hui, le dollar américain recule, notamment reflété par l’indice USDIDX qui glisse sous 97. Cette dynamique du dollar faible a un effet mécanique sur les métaux précieux :

Un dollar plus faible rend l’or moins cher dans d’autres devises, stimulant la demande mondiale.

Les actifs sans rendement comme l’or deviennent plus attractifs quand les taux nominaux sont attendus plus bas.

La détérioration du dollar s’inscrit dans un contexte plus large de remise en question des politiques monétaires et du rôle du billet vert comme valeur d’échange mondiale.

🏛️ Risques politiques aux États-Unis : facteur déclencheur du rally

Polymarket, une plateforme d’anticipation de probabilités de marché, price désormais à ~80 % la probabilité d’un shutdown fédéral aux États-Unis — une situation où le gouvernement ne parvient pas à se mettre d’accord sur un budget et doit interrompre une partie de ses activités.

Ce changement d’attentes est lié à :

Un blocage du Sénat visant à retirer le financement du Department of Homeland Security (DHS) d’un projet de loi de dépenses.

Une polarisation politique accrue et un climat de confrontation interne, renforcé par des événements récents cités dans les médias.

L’impact est double :

Incertitude accrue sur la capacité du Congrès à gouverner, ce qui pèse sur la confiance dans le dollar. Poussée vers des actifs refuges comme l’or.

📉 Taux d’intérêt : attentes de baisse et rôle des banques centrales

La perspective de baisses de taux importantes est un autre moteur important :

Dans le scénario décrit, le président américain serait favorable à une réduction des taux de 3,5 % à 1 % , bien au-delà des anticipations consensuelles du marché.

Rick Rieder (BlackRock) et d’autres stratégistes ont émis des commentaires qualifiés de “très dovish”, suggérant que des coupes de taux pourraient aider à soutenir l’économie même si l’inflation reste élevée.

💡 Pourquoi cela soutient l’or ?

L’or ne verse pas d’intérêts. Son attractivité augmente quand :

les taux réels (nominal – inflation) baissent ,

les rendements des obligations deviennent moins intéressants,

les investisseurs cherchent à protéger le pouvoir d’achat.

🌍 L’or : refuge contre les risques systémiques

Historiquement, l’or joue trois rôles distincts :

Couverture contre l’inflation Couverture contre la faiblesse monétaire Valeur refuge en période d’instabilité politique ou géopolitique

Le contexte actuel combine ces trois éléments :

Incertitudes politiques US (shutdown, polarisation).

Pressions sur la dette souveraine (près de 39 trillions $).

Débat sur l’indépendance et les objectifs de politique monétaire.

Ces facteurs poussent les investisseurs à allouer des capitaux vers l’or non pas comme un pari spéculatif, mais comme un bouclier contre le risque systémique.

📊 Analyse technique : or toujours haussier, mais en zone de surachat

Sur le plan graphique, l’or montre une tendance haussière robuste :

Il évolue bien au-dessus des moyennes mobiles (50, 100 et 200 jours) .

Le RSI dépasse souvent 80, signalant une phase de surachat technique.

📈 Cela signifie que :

La tendance de fond reste haussière ,

Mais des corrections techniques à court terme ne sont pas exclues dans des phases de retracement.

📉 FAQ — Or et dynamique actuelle

Pourquoi l’or augmente alors que l’économie US semble encore résiliente ?

Parce que l’or ne réagit pas seulement aux données économiques : il anticipe les risques politiques, la volatilité et la trajectoire des politiques monétaires.

Le mouvement est-il durable ?

Si les tensions politiques persistent, les anticipations de baisse des taux se renforcent, et le dollar reste faible, l’or peut continuer de progresser.

L’or peut-il dépasser définitivement les 5 000 $ ?

Selon plusieurs grandes institutions financières, y compris Goldman Sachs (prévisions régulièrement mises à jour), atteindre ou dépasser 5 400 $ d’ici fin 2026 est considéré possible dans un scénario de risque prolongé et de baisse de rendement des actifs traditionnels.

L’or est-il une bulle spéculative ?

Dans le contexte actuel, la hausse ne ressemble pas à une bulle initiée par la spéculation pure, mais plutôt à une réévaluation structurelle du prix de l’or en réponse à des forces macroéconomiques et politiques durables.

Source: Polymarket



Source: xStation5