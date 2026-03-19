Le repli pourrait se prolonger tant que le dollar reste solide et que les rendements réels américains demeurent élevés.

Techniquement, l’ or est passé sous sa moyenne mobile à 50 jours et se rapproche désormais de la zone de la 100 jours .

La flambée des prix du carburant liée aux tensions en Iran renforce les craintes d’une inflation persistante et de taux élevés plus longtemps.

Le mouvement est alimenté par la hausse du dollar américain et par les anticipations d’une Fed durablement restrictive .

Le cours de l’or recule de plus de 2,5% et retombe autour de 4 700 dollars l’once , au plus bas depuis début février 2026.

Le marché de l’or traverse une phase de nette rupture. Après plusieurs mois de hausse quasi ininterrompue, le métal précieux subit un décrochage marqué, dans un contexte dominé par le retour en force du dollar américain, la fermeté de la Réserve fédérale et les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Pour les investisseurs, il ne s’agit plus d’un simple trou d’air, mais d’un véritable test pour la tendance haussière installée depuis plus d’un an.



📉 Cours de l’or : les raisons d’un repli brutal

Une cassure baissière après un long marché haussier

Le cours de l’or a chuté de plus de 2,5% pour s’établir autour de 4 700 dollars l’once, un niveau qui n’avait plus été observé depuis le début du mois de février 2026. Ce recul marque une rupture plus profonde qu’une simple correction technique. Après un rallye prolongé ayant conduit le métal à de nouveaux sommets historiques, une partie du marché semble désormais enclenchée dans une logique de prises de bénéfices.

Cette phase de repli s’explique aussi par le positionnement extrêmement chargé accumulé ces derniers mois. L’envolée de l’or avait attiré d’importants capitaux spéculatifs, souvent avec effet de levier. Dans ce contexte, le retournement actuel provoque un enchaînement classique de déclenchements de stop-loss et de liquidations de positions, accentuant la pression vendeuse à court terme.

La Fed et les taux élevés pèsent sur l’or

Le second moteur de la baisse réside dans l’évolution des anticipations monétaires aux États-Unis. Les récentes décisions et déclarations de la Fed ont conforté le scénario d’un maintien des taux d’intérêt élevés pendant une période plus longue. Or, un environnement de taux durablement restrictif pénalise l’attrait de l’or, qui ne génère pas de revenu.

Le marché intègre ainsi l’idée d’un régime de “higher for longer”, c’est-à-dire de taux réels plus élevés plus longtemps. Dans un tel cadre, les investisseurs ont tendance à arbitrer en faveur d’actifs offrant un rendement, au détriment du métal jaune. Cette réallocation fragilise encore la dynamique haussière qui prévalait jusque-là.

Le graphique ci-dessus présente la répartition par État des prix actuels du carburant à la pompe. C'est dans l'ouest des États-Unis que les prix sont les plus élevés, principalement en raison de taux d'imposition locaux relativement élevés. Source : gasprices.aaa

⛽ Iran, carburants et inflation : un contexte défavorable

La hausse des prix du carburant renforce les tensions inflationnistes

La situation en Iran constitue un autre facteur de pression important. Les tensions géopolitiques font grimper les prix mondiaux des carburants, ce qui ravive les craintes d’une inflation plus persistante. Pour les marchés, cette évolution réduit la probabilité d’un assouplissement rapide de la politique monétaire américaine.

[Graphique à insérer ici : répartition par État des prix actuels du carburant à la pompe aux États-Unis]

Le graphique évoqué montre que les prix les plus élevés à la pompe se concentrent dans l’ouest des États-Unis, notamment en raison de niveaux de taxation locale plus importants. Cette disparité régionale illustre néanmoins une tendance plus large : le coût de l’énergie repart à la hausse, ce qui complique la tâche de la banque centrale américaine dans son combat contre l’inflation.

Une accélération récente des prix à la pompe

Le texte souligne qu’en janvier, le prix de l’essence ordinaire évoluait encore autour de 2,90 dollars par gallon. Or, selon les données arrêtées au 12 mars, le rythme de progression est désormais plus rapide. Cette accélération nourrit l’idée que les pressions inflationnistes pourraient rester vives plus longtemps qu’espéré.

Pour le marché de l’or, cette remontée des carburants a un effet indirect mais puissant. Elle tend à soutenir le scénario d’une Fed plus restrictive, ce qui favorise le dollar et pèse sur les actifs sensibles aux taux. Le métal précieux se retrouve ainsi pris entre son statut de valeur refuge et un environnement monétaire qui lui devient moins favorable.

💵 Dollar fort : pourquoi l’or souffre davantage

Une corrélation historiquement négative entre l’or et le dollar

L’un des éléments les plus déterminants dans la baisse actuelle reste le rebond du dollar américain. L’or étant coté mondialement en USD, toute appréciation du billet vert renchérit mécaniquement son coût pour les acheteurs situés hors de la zone dollar. Cette hausse relative du prix réduit la demande internationale et contribue au reflux des cours.

Sur le plan historique, la relation entre or et dollar est largement négative. Lorsque l’indice du dollar progresse, le métal jaune tend à se replier. Le mouvement en cours s’inscrit donc dans un schéma bien connu : la baisse de l’or n’est pas uniquement une correction interne au marché des métaux précieux, mais aussi une réponse à la nouvelle configuration du marché des changes.

Le marché des options confirme l’optimisme sur le billet vert

Le sentiment haussier à l’égard du dollar s’est fortement renforcé ces dernières semaines. Le texte indique que, sur le marché des options, la prime versée pour les options d’achat par rapport aux options de vente a atteint son niveau le plus élevé depuis septembre 2022. Cela traduit un net appétit des investisseurs pour une poursuite de la hausse du billet vert.

[Graphique à insérer ici : hausse du sentiment haussier sur le dollar sur le marché des options]

Ce signal est particulièrement important pour le cours de l’or. Tant que les investisseurs considèrent que le dollar américain conserve un potentiel d’appréciation, le métal précieux risque de rester sous pression. La dynamique de marché actuelle renforce donc la probabilité d’une correction prolongée.

📊 Analyse technique : jusqu’où peut aller la baisse de l’or ?

Le passage sous la moyenne mobile à 50 jours fragilise la tendance

Sur le plan technique, le marché envoie un signal de faiblesse notable. Le prix de l’or est passé sous sa moyenne mobile exponentielle à 50 jours pour la première fois depuis le début de février 2026. Cette cassure remet en question la solidité de la tendance haussière qui dominait jusque-là.

Le prochain niveau surveillé par les opérateurs se situe désormais autour de la moyenne mobile à 100 jours. D’après le texte, cette zone n’a plus été testée par le bas depuis décembre 2024, ce qui lui confère une importance particulière. Si le marché venait à l’enfoncer, la correction pourrait prendre une ampleur supplémentaire.

Un rebond reste possible en cas d’accalmie géopolitique

Pour autant, le scénario d’une rechute prolongée n’est pas le seul envisageable. Le texte mentionne qu’un apaisement soudain de la situation au Moyen-Orient pourrait permettre aux acheteurs de défendre les tendances haussières observées jusqu’à présent. Le support technique en approche pourrait alors jouer son rôle.

Les cours de l'OR sont passés sous la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours pour la première fois depuis début février 2026 et se rapprochent de la zone de l'EMA à 100 jours, qui, pour sa part, n'a pas été testée par le bas depuis décembre 2024. La tendance haussière est mise à l'épreuve compte tenu de l'ampleur des baisses, mais il n'est en aucun cas exclu que, en cas de dégel soudain de la situation au Moyen-Orient, les acheteurs puissent défendre les tendances haussières observées jusqu'à présent. Source : xStation