Oracle : aperçu des résultats

Points clés Le cours de l'action Oracle a récemment connu une croissance et un déclin rapides.

Le marché s'attend à ce que l'entreprise affiche une croissance tangible, et tout échec pourrait entraîner de fortes baisses.

Il est essentiel que le conseil d'administration évalue correctement la situation en matière de dépenses d'investissement.

Oracle, l'un des leaders des services et infrastructures cloud, publiera ses résultats après la clôture de la séance de mercredi aux États-Unis. Les valorisations de la société ont connu une année de changements spectaculaires en termes de valorisation et de sentiment. Une augmentation significative des revenus et des bénéfices, combinée à une croissance sans précédent du carnet de commandes grâce à l'accord avec OpenAI, a propulsé les valorisations d'Oracle vers de nouveaux sommets. Cependant, les investisseurs ont rapidement commencé à examiner de près les flux de trésorerie prévus de la société, en particulier les dépenses d'investissement. La société tente de générer des dépenses d'investissement au niveau des sociétés dites « mégacaps », bien qu'elle n'en fasse pas partie elle-même. De plus, elle tente de le faire dans un contexte où Oracle est déjà grevée d'un ratio d'endettement d'environ 450 %. Cela a suscité de vives inquiétudes, entraînant une perte d'environ 30 % de la valorisation de la société au cours des derniers mois, ainsi qu'une augmentation notable de l'activité des contrats CDS. Quelles sont les attentes concernant les résultats ? Les publications récentes ont souvent déçu les investisseurs en termes de revenus et de bénéfices, mais elles ont compensé par des perspectives, des prévisions, des investissements ou un développement dynamique dans des domaines clés. Cette fois-ci, cependant, les actionnaires pourraient exiger la réalisation d'au moins certaines de ces promesses. Les prévisions de bénéfices s'élèvent à environ 1,64 dollar par action, avec des revenus attendus à environ 16,19 milliards de dollars . Une nouvelle déception dans ces domaines pourrait ne pas être accueillie avec la même patience par les investisseurs que lors des conférences précédentes. Il est important de noter que les investisseurs accorderont en fin de compte plus d'attention à la rentabilité qu'au chiffre d'affaires. Ce qui pourrait s'avérer absolument crucial, c'est l'interprétation correcte par la direction de l'entreprise de l'attitude du marché à l'égard des dépenses d'investissement . Celles-ci ne constituent plus une valeur en soi, et de nouvelles augmentations dans la situation actuelle pourraient provoquer une nouvelle dévaluation. ORCL.US (H1) Source: xStation5



