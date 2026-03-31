Oracle licencie des milliers d'employés — L'IA remplace les emplois🤖

Oracle (ORCL.US), l’un des plus grands éditeurs de logiciels au monde, a lancé une nouvelle vague de licenciements touchant des milliers d’employés. En mai 2025 encore, l’entreprise employait environ 162 000 personnes, et bien qu’elle n’ait fait aucune déclaration officielle, le contexte qui sous-tend cette décision est on ne peut plus clair. Oracle investit massivement depuis un certain temps dans des infrastructures de centres de données capables de prendre en charge des tâches d'intelligence artificielle, et ces dépenses d'investissement croissantes doivent être financées d'une manière ou d'une autre. Selon des informations non confirmées, ces licenciements pourraient toucher jusqu'à 30 000 employés. En septembre dernier, l’entreprise a révélé un contrat avec OpenAI d’une valeur de plus de 300 milliards de dollars, ce qui a entraîné une forte augmentation des passifs contractuels non comptabilisés, atteignant 359 %, pour s’établir à 455 milliards de dollars. Peu après, Oracle a également annoncé des changements à la tête de sa direction, en nommant de nouveaux co-PDG, Mike Sicilia et Clay Magouyrk, pour remplacer l’ancienne PDG Safra Catz. L’entreprise est clairement en pleine restructuration interne majeure, adaptant son organisation à une nouvelle réalité dans laquelle l’IA devrait générer une part significative de son chiffre d’affaires. Le paradoxe de toute cette situation est toutefois frappant. Oracle licencie des employés pour financer une technologie qui élimine progressivement ces mêmes emplois. Il ne s’agit pas d’un cas isolé, mais d’une tendance plus large dans le secteur technologique, où de plus en plus d’entreprises font des choix stratégiques similaires. Les investisseurs se montrent relativement optimistes face à cette transformation, comme en témoigne le rebond de près de 3 % du cours de l’action de la société aujourd’hui. À long terme, cependant, le marché intègre dans ses cours le risque de concurrence dans le domaine de l’IA générative ainsi que l’incertitude quant au moment où les investissements massifs en infrastructures se traduiront effectivement par des flux de trésorerie disponibles futurs. C’est précisément cette question qui explique la tendance baissière actuelle du cours de l’action Oracle. Les actions de la société testent actuellement la limite inférieure de la zone de « valeur », telle que définie par le profil de volume établi depuis le début de l'année 2025. La tendance technique reste baissière. Source : xStation

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