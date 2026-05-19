OUVERTURE US : Chute à Wall Street 🚩Les valeurs des semi-conducteurs et de l'IA sous pression

Les contrats à terme sur indices américains sont en baisse ce mardi, les contrats à terme sur le S&P 500 (US500) reculant de près de 0,7% et ceux sur le Nasdaq 100 (US100) perdant près de 1,1%. Ces deux indices se dirigent vers une troisième séance consécutive de baisse. L'incertitude entourant le Moyen-Orient reste élevée, tandis que les investisseurs semblent prendre leurs bénéfices avant la publication demain des résultats trimestriels de la plus grande entreprise mondiale, Nvidia (NVDA.US). Le secteur des semi-conducteurs est soumis à une pression particulièrement forte. Événements marquants Selon des informations de Bloomberg, l'OTAN envisage une éventuelle opération militaire dans le détroit d'Ormuz si cette voie commerciale stratégique n'est pas rouverte d'ici juillet.

Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans a grimpé au-dessus de 5,18%, atteignant son plus haut niveau en près de 19 ans. La hausse des rendements pourrait augmenter les coûts d'emprunt pour les prêts hypothécaires et les cartes de crédit, ce qui pourrait peser sur les dépenses de consommation, tout en ajoutant de la pression sur les actions technologiques et des semi-conducteurs, dont les valorisations sont élevées.

Les données américaines récentes suggèrent que les pressions inflationnistes pourraient reprendre, en partie en raison de la hausse des prix du pétrole suite à l'escalade des tensions autour de l'Iran. Ed Yardeni estime que la Fed pourrait être « en retard » sur l'inflation. Selon lui, une hausse des taux en juillet pourrait contribuer à contenir l'inflation, mais exercerait probablement une pression sur les actions.

L'indice américain des ventes de logements en attente est passé de 73,7 à 74,8, signalant une légère amélioration de l'activité sur le marché immobilier.

Les ventes de logements en attente ont augmenté de 1,4% en glissement mensuel, dépassant les prévisions de 1,0%, bien qu'elles restent légèrement en deçà du chiffre précédent de 1,5%. Ces données peuvent être considérées comme positives pour l'économie américaine, suggérant une résilience continue du marché immobilier malgré des coûts de financement élevés. US500 (H1) Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 sont en baisse aujourd'hui, mais l'attention des investisseurs se concentre principalement sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs. L'indice Philadelphia Semiconductor recule de 1,4% et a déjà perdu plus de 8% au cours des trois dernières séances. Les investisseurs prennent leurs bénéfices après une forte remontée, dans un contexte d'inquiétudes concernant des valorisations jugées élevées et la pérennité des dépenses dans les centres de données. Source: xStation5 Comme on le voit ci-dessous, les investisseurs se détournent clairement aujourd’hui des valeurs des secteurs des semi-conducteurs, de l’électronique et des infrastructures d’IA. Les sociétés de logiciels, un secteur qui a nettement sous-performé depuis le début de l’année, ainsi que les biens de consommation courante affichent de meilleurs résultats. Les valeurs des géants de la tech sont globalement en baisse, l’action Amazon reculant de près de 3%, tandis qu’Alphabet (Google), Tesla et Nvidia sont également sous pression. L’action Nvidia est une nouvelle fois en difficulté à l’approche de la publication de ses résultats. Source: xStation5 Actualités de l'entreprise L'action Microsoft (MSFT.US) n'affiche pas de hausse aujourd'hui, bien que la société ait dévoilé de nouveaux appareils Surface destinés aux clients professionnels ainsi que des applications d'accélération de l'IA. Ces nouveaux modèles sont équipés de processeurs Intel, ce qui constitue un nouveau signe positif pour Intel. Toutefois, l'action Microsoft a déjà rebondi de plus de 20% par rapport à ses plus bas niveaux d'avril. Source: xStation5 Les actions de Jazz Pharma poursuivent leur progression UBS a relevé la note de Jazz Pharmaceuticals de « neutre » à « acheter » et a revu à la hausse son objectif de cours à 307 dollars, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse de plus de 33% par rapport au cours de clôture de lundi. La banque met en avant la solidité du modèle économique de la société et le potentiel commercial de son portefeuille de produits oncologiques. Ziihera est-il le principal moteur de croissance ? UBS considère Ziihera, un traitement contre le cancer de la vésicule biliaire, comme le principal moteur de croissance de la société.

La banque s'attend à une adoption rapide du médicament et à une autorisation réglementaire potentielle avant la date limite obligatoire du 25 août.

Selon UBS, Ziihera pourrait devenir un nouveau moteur de revenus significatif pour la société. UBS reste également optimiste quant à la stabilité de la franchise Sleep de Jazz, qui comprend Xywav et Xyrem. La pression sur les prix et la concurrence potentielle des traitements à base d’orexine au second semestre 2026 sont considérées comme des risques gérables. Selon l’analyste, ces risques sont compensés par l’opportunité de croissance représentée par Ziihera. La banque a également mis en avant Modeyso, un traitement ciblant un type spécifique de cancer du cerveau, qui pourrait générer des ventes significatives au cours des 1 à 2 prochaines années. Dans l'ensemble, cela confirme l'idée que le pipeline oncologique de Jazz pourrait progressivement contribuer de manière plus importante aux résultats financiers de la société. Jazz Pharmaceuticals (D1) Les actions de Jazz Pharmaceuticals ont progressé de près de 38% en 2026, tandis que leur cours a doublé au cours des douze derniers mois. Malgré cette forte hausse, les analystes estiment qu'il existe encore un potentiel de hausse, principalement grâce aux perspectives offertes par les nouveaux traitements développés par l'entreprise. Source: xStation5

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